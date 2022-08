Packliste Urlaub: Clevere Helfer, damit Sie nichts vergessen

Von: Nina Dudek

Packlisten für den Urlaub helfen, nichts Wichtiges zu vergessen. © AntonLozovoy/PantherMedia

Am Flughafenschalter stehen und der Ausweis liegt zu Hause? Im Hotel feststellen, dass das Handyladekabel fehlt? Ein Albtraum ... Mit einer Packliste für den Urlaub kann Ihnen das nicht passieren.

Haben Sie auch schon einmal etwas Wichtiges vergessen, als es in Richtung Ferien ging? Oder mussten vor Ort im Urlaubsland für teures Geld Ersatz kaufen? Ärgerlich, wenn die ersten freien Tage so beginnen ... Eine Packliste kann helfen, nichts zu Hause zu vergessen.

Wir haben für Sie die essenziellen Basics zusammengestellt, die immer mit in den Reisekoffer gehören. Egal, wohin die Reise führt.

Packliste Urlaub: Unentbehrliches & Nützliches

Eigentlich ist es gleich, ob Sie nun zum Wandern nach Norwegen reisen oder zum Schnorcheln nach Sardinien: Ein paar Basics sind immer von großem Nutzen und kommen überall dort zu Einsatz, wo es gerade laut, nass, kalt oder ungemütlich wird. Und Sie werden sehen: An manches haben Sie sicher noch nicht gedacht – werden es aber nie mehr missen wollen.

Wiederverwendbarer Gehörschutz für nachts

Packliste für den Urlaub – wenn‘s mal laut wird, helfen Ohrstöpsel. © Neuers

Zum Angebot bei Amazon

Schnarchen, Partylärm, summende Klimaanlage? Diese wiederverwendbaren Ohrstöpsel mit Dreifach-Lamellen und Spiralform blenden Lärm aus. 2 Paar Ohrstöpsel, komfortabel zu tragen und einfach in den Gehörgang einzubringen.

Amazon-Preis: 17,99 Euro

Wärmflasche in Urlaubsfarben

Packliste für den Urlaub – da darf eine Wärmflasche nicht fehlen. © Qomfor

Angebot bei Amazon

Selbst, wenn es in die Sonne geht: Manchmal tut auf Reisen Wärme einfach gut! Ein überraschender Kälteeinbruch auf Mallorca, Bauchschmerzen wegen ungewohnter Kost ... In vielen Fällen kann eine Wärmflasche gute Dienste leisten – und nimmt dabei kaum Platz im Koffer weg.

Amazon-Preis: 8,49 Euro

Schlafmaske aus Baumwolle

Packliste fertig? Nur, wenn diese Kuschelbrille mit in den Urlaub kommt. © Wisdom Hills

Zum Angebot bei Amazon

Ziehen Sie zum Schlafen auch immer die Vorhänge zu oder lassen die Rollos herunter? Wenn Sie nur im Dunkeln erholsam zur Ruhe kommen, ist eine weiche, kuschelige und komplett abdunkelnde Schlafmaske ein treuer Begleiter.

Amazon-Preis: 8,98 Euro

Reise-Nähset mit 72 Teilen Zubehör

Packliste für alle Fälle – mit Nähset sind Sie bei Urlaubspannen gut gerüstet. © norns

Zum Angebot bei Amazon

Hosenknopf ab, Lieblingskleid eingerissen, Reißverschluss löst sich? Kleine Pannen im Urlaub lassen sich mit einem Mini-Nähset schnell reparieren.

Amazon-Preis: 8,99 Euro

Stirnlampe mit Rotlicht

Auf die Urlaubs-Packliste gehört unbedingt eine Notfallbeleuchtung. © Amazon

Zum Angebot bei Amazon

Im Hotel tappt man nachts auf dem unbekannten Weg zum Bad ebenso wenig gerne im Dunklen, wie auf einer Wanderung. Eine Stirnlampe wiegt so gut wie nichts, ist aber super praktisch. Neben weißem Licht für gute Sicht hat diese auch ein Rotlicht für die Nacht, das Mitreisende nicht im Schlaf stört.

Amazon-Preis: 27,94 Euro

Packliste Urlaub: Dokumente & Finanzen

Innerhalb der EU ist es mittlerweile kein Problem mehr, an Bankomaten Geld zu ziehen – auch in der Landeswährung. Ein wenig Bares für den Notfall wie das Taxi oder Snacks sollten Sie aber immer dabei haben. Damit Reiseunterlagen, Ausweise & Co. nicht lose im Handgepäck herumfliegen, sollten Sie sich eine hochwertige und praktische Mappe zulegen, die immer mit auf Reisen kommt. Idealerweise in einem diebstahlsicheren Tasche!

Checkliste Dokumente und Finanzen

Etwas Bargeld & Geldversteck/TanSafe

EC-Karte & Kreditkarte

Gültiger Ausweis oder Reisepass (außerhalb der EU)

Reiseunterlagen von Hotel, Airline und Mietwagen

Aufbewahrungsmappe für alle Reisedokumente

Notfall-Telefonnummern der Bank

Impfausweis und/oder gelber Impfpass

ggf. Allergieausweis

Studentenausweis

ggf. Visum

Tauchnachweis, Segelschein o. ä.

Skycase Dokumententasche A4

Packliste für Dokumente & Co. Haben Sie an eine Tasche gedacht? © Skycase DE Tech

Zum Angebot bei Amazon

In dieser edlen Mappe aus wasserabweisendem PU-Leder im A4-Format haben Reiseunterlagen, Kreditkarten, Mobiltelefone und sogar ein 11-Zoll-Tablet Platz.

Amazon-Preis: 13,99 Euro

Travelsafe-Schultertasche mit Zahlenschloss

Packliste ist abgehakt, dann muss nur noch alles sicher verwahrt werden. © Pacsafe

Zum Angebot bei Amazon

Die elegante Reisetasche fürs Handgepäck aus Poly-Canvas-Stoff mit integriertem Stahlnetz ist sicher vor Aufschlitzen und mit einem TSA Zahlen-Schloß gesichert. Produktdetails: 12 Liter, (B x T x H) 35 x 1,5 x 52 cm

Amazon-Preis: 84,90 Euro

Packliste für den Sommerurlaub

Packliste Urlaub: Hygiene & Apotheke

Sofern Sie keine Fernreise in ein eher exotisches Land planen, können Sie vor Ort die meisten Hygieneartikel oder Medikamente kaufen. Allerdings sollten Sie rezeptpflichtige Medikamente immer von zu Hause mitnehmen, denn diese sind möglicherweise nicht verfügbar – oder deutsche Rezepte werden nicht akzeptiert. Eine kleine Reiseapotheke mit nützlichen Basics für alle Fälle, die stets gefüllt auf ihren nächsten Einsatz wartet, ist sinnvoll. Ebenso ein Kulturbeutel, in dem alles Nötige Platz hat.

Checkliste Hygiene & Apotheke

Verschreibungspflichtige Medikamente in ausreichender Menge

Augentropfen gegen Reizungen bei Wind und Sonne

Kontaktlinsen: Ersatz und Zubehör

Ersatz-Brille

Lippenbalsam gegen trockene Lippen in Salzwasser, bei Sonne und Wind

Haarkur, wenn in Salzwasser oder gechlortem Poolwasser gebadet wird

Bevorzugte Damenhygiene-Artikel (Markenware ist nicht überall erhältlich)

Verhütungsmittel (Pille)

Tragbare Mini Erste-Hilfe 2er-Set

Zur Packliste für den Urlaub gehört immer ein kleines Erste-Hilfe-Set. © Deer Platz

Zum Angebot bei Amazon

3-lagige Taschen aus wasserdichtem Nylon, mit Netztasche, Reißverschlusstasche und Haupttasche aus hochwertigem, wasserdichtem Nylon, 2er-Set ohne Inhalt. Ideal für alles Nötige einer Reiseapotheke.

Amazon-Preis: 13,99 Euro

Kulturtasche zum Aufhängen in 15 Designs

Mit 15 verschiedenen Designs ist diese Kulturtasche der Star auf der Urlaubs-Packliste. © Narwey DE

Zum Angebot bei Amazon

Kompakt, robust, tragbar, leicht und gut verpackt. Hauptfach mit mehreren Taschen, in dem Sie alle großen und kleinen Produkte organisieren können. Wasserabweisend, mit Built-in-Haken zum Aufhängen.

Amazon-Preis: 13,99 Euro

Packliste Urlaub: Elektro & Technisches

Ein gewöhnliches Ladekabel wird schnell zum Luxusgut, wenn man es im Ausland mühsam in einem Laden suchen muss. Und wer hat schon Lust, in den Ferien Elektro-Fachmärkte abzuklappern? Vielleicht auch bei der Suche nach einem Adapter für den elektrischen Rasierapparat? Mit dieser Checkliste sind Sie gerüstet.

Checkliste Elektro & Technisches

Ladekabel

Kamera (ggf. Stativ)

USB/ USB-C-Stick

Powerbank, Akku, Batterien

Speicherkarten (ggf. Kartenlesegerät)

Steckdosenadapter

Kopfhörer (besonders praktisch: kabellose Bluetooth-Kopfhörer)

Universal Reiseadapter für 180 Länder

Überall problemlos Strom ziehen: Ein Adapter gehört auf die Packliste für den Urlaub. © CLEVERTRIPS TECH

Zum Angebot bei Amazon

Australien, UK, USA oder irgendwo in Europa: Dieser Adapter für den Einsatz in über 180 Ländern versorgt vom Handy bis zum Haartrockner oder Glätteisen alle Elektrogeräte mit 230 V aus der Steckdose.

Amazon-Preis: 24,99 Euro

Solar Powerbank

Sonne satt und eigener Strom dank Powerbank im Reisegepäck. © SoluserDirect

Keine Akkukapazität mehr, dafür aber viel Sonne? Diese Powerbank verwandelt Sonnenlicht in Strom. Der Ladevorgang dauert länger als per Steckdose, ist dafür aber grün, umweltfreundlich und absolut überall einsetzbar.

Amazon-Preis: 39,99 Euro