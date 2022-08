Packliste Städtetrip: Was Sie bisher womöglich immer vergessen haben

Von: Nina Dudek

Packliste Städtetrip – Auf diese Tools sind Sie sicher noch nicht gekommen © Fotofabrika/PantherMedia

Packliste für die nächste Städtereise schon geschrieben? Diese Reisebegleiter sind unverzichtbar in Ihrem Gepäck und dürfen auf keinem Citytrip fehlen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Milde, angenehme Temperaturen und sichere Hochwetterlagen machen den Spätsommer und Herbst zur perfekten Saison für abenteuerliche Städtereisen. Ob Barcelona, London oder Oslo – in ganz Europa herrschen beste Verhältnisse, um auf Entdeckungstour im Großstadtdschungel zu gehen. Doch jeden Tag viele Kilometer Pflaster treten kann genauso anstrengend sein wie eine Gipfelwanderung im Gebirge! Damit Sie optimal vorbereitet aufbrechen, haben wir für Sie die Must-haves für Ihre Städtetrip-Packliste zusammengestellt. Wer es clever anstellt, benötigt hierfür weit weniger als auf der Packliste für einen längeren Urlaub.

Packliste Städtereise: Koffer oder Rucksack?

Bevor es an das „Was“ geht, sollten Sie sich Gedanken über das „Wie“ machen. Also: Wie transportieren Sie Ihr Reisegepäck am besten? Denn im Gegensatz zu einem längeren Urlaub benötigen Sie zum einen weniger Gepäck. Zum anderen kann es bei einem Städtetrip durchaus vorkommen, dass Sie mit dem Koffer größere Strecken zu Fuß zurücklegen. Etwas, das die Deutschen am meisten an einer Städtereise nervt.

Die Lösung: Kompaktes Gepäck im Kurztrip-Format.

2-in-1 Trolley mit grünem Gewissen

Packliste Städtetrip – alles, was draufsteht, hat hier Platz © Amazon.jpg

Praktisch wie ein Trolley mit Rollen, aber mit 65 Litern so flexibel und groß wie eine Sporttasche: Dieses Gepäckstück kann beides und lässt sich mit Tragegurt und Henkel schnell die eine oder andere Altstadttreppe hochtragen. Pluspunkte gibt es für die Herstellung unter fairen Arbeitsbedingungen aus umweltfreundlichen, nachhaltigen Materialien.

Amazon-Preis: 179,99 Euro statt 200,00 Euro

Edel-Backpack in 13 Farben

Packliste Städtetrip – hiermit wird's kein reines Backpacking © G4Free-Direct

Als Jugendliche:r war es für uns ok, mit Wanderrucksack und Isomatte durch die City zu laufen. Doch irgendwann soll es doch nicht mehr ganz so nach „Backpacker“ aussehen. Edel und trotzdem praktisch ist dieser nur 450 Gramm leichte Rucksack in 13 verschiedenen Designs. Mit 40 Liter Volumen noch genau die richtige Größe für einen kurzen Städtetrip.

Amazon-Preis: 32,90 Euro

Packliste Städtereise: Wenig Gepäck, viel dabei

Für einen Kurztrip möchte niemand einen großen Koffer packen – und auch noch transportieren müssen. Doch wie lässt sich Gepäck einsparen, ohne etwas zu vergessen? Die Antwort lautet: Setzen Sie auf praktische Produkte, die mehrere Funktionen in sich vereinen.

Immer gut angezogen

Packliste Städtetrip – Mit Wendejacke doppelt gut angezogen © Scholz Handelsgesellschaft mbH

Eine Jacke, zwei Looks: Diese Funktionsjacke ist auf der einen Seite unifarben, auf der anderen mit einem Muster bedruckt. So lässt sich das Outfit verändern und schlimmstenfalls ist eben nur eine Seite schmutzig. In fümf verschiedenen Designs erhältlich.

Amazon-Preis: ab 73,94 Euro

Stets top gepflegt

Packliste Städtetrip – 1 Duschgel für 3 Fälle © Wegmann 1855

Gesichtswaschgel, Shampoo und Duschgel in einem: Die Pflegedusche mit der 3-in-1-Formel duftet würzig-erfrischend nach Zitrone, ist pH-hautfreundlich, wurde dermatologisch getestet und eignet sich zur täglichen Anwendung für alle Hauttypen.

Amazon-Preis:

Ein Kissen für alle (Lebens-)Lagen

Packliste Städtetrip – Weich gebettet in drei Varianten © daydream GmbH

Dieses patentierte 3-in-1 Reisekissen stammt von einem verantwortungsbewussten deutschen Familienunternehmen. Aus dem weichen Nicki-Stoffkissen lassen sich ein Nackenkissen, eine Nackenrolle sowie ein normales Kissen machen. Ideal für die Anreise und als Ersatz für ein möglicherweise suboptimales Hotelkissen vor Ort.

Amazon-Preis: 29,95 Euro

Beauty-Geheimnis ganz kompakt

Packliste Städtetrip – Dieses Beauty-Produkt ist genial © CHRISTMANNHANDEL

Eine Tube reichhaltige Tagescreme, ein Concealer-Stift, Foundation, Puder ... Damit das Make-up für den Citytrip sitzt, müssen Sie nicht unendlich viele Tuben und Tigel einpacken. Wer auf clevere 3-in-1 Produkte setzt, spart Platz (und Geld).

Amazon-Preis: 13,03 Euro

Packliste Städtetrip: Schluss mit müden Füßen

Waren wir schon an der Hafenpromenade? Ach je, zum Dom wollten wir ja auch noch. Könnten unterwegs ja noch an der angesagte Szenebar vorbeigehen! Auf einer Städtereise macht man ganz unbewusst viele Kilometer auf Schusters Rappen – und spätestens an Tag zwei brennen die Fußsohlen. Das muss aber nicht sein, wenn Sie Ihre Füße mit ein wenig mit Komfort verwöhnen.

Einmal abkühlen bitte

Packliste Städtetrip – Sorgen Sie vor gegen müde Füße © Venicce Love

Abends im Hotel: Die Füße sind heiß und dick und pochen vom vielen Gehen. Schnelle Linderung versprechen jetzt Kühlsocken. Die herausnehmbaren Warm-Kalt-Kompressen lassen sich in der Minibar kühlen und kommen immer dann zum Einsatz, wenn Ihre Füße eine Abkühlung brauchen.

Amazon-Preis: 22,95 Euro

Akupressur und Massage to go

Packliste Städtetrip – Bequem laufen, Tag für Tag © SilverRack

Diese magnetischen Einlegesohlen wirken stoßdämpfend und reduzieren den Druck auf die Füße. Der Clou: Die integrierten Zonen für Fußreflexzonenmassage stimulieren während des Gehens Akupressurpunkte und verbessern so die Durchblutung im Fuß. Das wirkt schmerzlindernd und beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Amazon-Preis: 9,97 Euro

Google Maps offline nutzen Praktisch in der City, wenn das Netz schlecht ist: Google Maps als Reiseführer.

Mit Google-Konto anmelden und Google Maps App auf dem Android-Gerät öffnen. Gewünschten Ort auswählen, im Dreipunkt-Menü neben dem Ortsnamen Menüpunkt „Offlinekarte herunterladen“ antippen und Kartenausschnitt wählen. Sobald Sie das Herunterladen bestätigt haben, finden Sie die Karte in der App unter dem Menüpunkt „Offlinekarten“ Ihres Profils.

Packliste Städtetrip: Immer ausgeschlafen

So spannend eine Stadt auch ist: In der Regel ist es auch laut. Nachtschwärmer in hallenden Gassen, die Müllabfuhr um fünf Uhr morgens ... Wer nicht gerade die Luxussuite zum Innenhof ergattert oder weit außerhalb des Zentrums wohnt, muss oft mit Lärm bis weit in die Nacht und bereits ab dem Morgengrauen rechnen. Sorgen Sie also vor!

Sanft in den Schlaf gleiten

Packliste Städtetrip – Dieses Teil lässt Sie gut schlafen © DoLida

Natürlich kann man die Ohren einfach mit Stöpseln verschließen. Sanfter und entspannender ist dieser Schlafkopfhörer mit Bluetooth, der Geräusche bis zu 10 Stunden einfach mit Ihrer Lieblingsmusik überdeckt – und dabei kuschelig weich den Kopf umschließt.

Amazon-Preis: 20,99 Euro statt 32,99 Euro

Packliste Städtetrip: Für unvergessliche Erinnerungen

Selfiestick und verwackelter Schnappschuss aus dem Handgelenk waren gestern. Smartphones können immer mehr, die Kameras werden immer besser – und die Möglichkeiten, Urlaubsfotos mit Profiqualität mit nach Hause zu bringen auch. Clevere Tools für maximale Fotoqualität kosten wenig, nehmen kaum Platz ein und sollten unbedingt auf Ihrer Städtetrip-Packliste stehen.

Ein Handy, sechs Kameras

Packliste Städtetrip – Vergessen Sie Ihr Smartphone nicht! © Evileye Lens

Dieses professionelle 6-in-1 HD-Kamera-Objektiv-Set enthält sechs verschiedene Objektive, die sich einfach vor die Smartphone-Kamera klippen lassen: 140-Grad-Weitwinkelobjektiv, 25-faches Makro-Objektiv, 205-Grad-Fischaugen-Objektiv, ND-Filter, 6-facher Sternfilter und CPL-Filter. Besonders genial werden Fotos natürlich mit einem Highend-Smartphone zum Sonderpreis.

Amazon-Preis: 28,99 Euro

Fotos in perfekter Balance

Packliste Städtetrip – Bannen Sie Erinnerungen wackelfrei aufs Handy © ARKTIS

Unterwegs mal schnell ein super Motiv einzufangen ohne das Bild zu verwackeln ist gar nicht so einfach. Wenn Sie oft und gerne Schnappschüsse machen, leistet das Monopod mit integriertem Gegengewicht gute Dienste. Es balanciert Smartphones von einer Breite bis 10 cm perfekt aus und stabilisiert das Bild.

Amazon-Preis: 29,99 Euro

Citytrips weltweit: Die beliebtesten Städte 2022

Lonely Planet, der weltweit größte Verlag für unabhängige Reise- und Sprachführer, hat eine Umfrage nach den beliebtesten Städten 2022 gestartet. Dabei wurde erstmals auch der Faktor Nachhaltigkeit mit in die Auswertung einbezogen. Sogar eine Deutesche Stadt hat es in die Top 10 von Lonely Planet 2022 geschafft.