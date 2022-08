Packliste Camping: Alles dabei in Zelt & Wohnmobil

Von: Nina Dudek

Teilen

Wenn die Packliste fürs Camping stimmt, ist das Abenteuer perfekt. © varuna/PantherMedia

Alles dabei im Campingurlaub? Mit einer Packliste und der richtigen Campingausrüstung wird das Outdoor-Abenteuer ein Erfolg.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Packliste Camping: Was sollte man beim Campen dabei haben?

Eine gute Frage! Denn es kommt ganz darauf an, was Sie unter „Campen“ verstehen. Ist es eine Woche zelten in der skandinavischen Wildnis fernab der Zivilisation? Oder rollen Sie bequem mit Wohnmobil oder Wohnwagen auf einen der beliebtesten Campingplätze in Europa? Vielleicht planen Sie ja sogar eine Nacht im Biwak unter den Sternen? Die richtige Packliste fürs Camping gibt es daher nicht als allgemeingültige Formel. Doch sehen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten einfach genauer an.

Packliste: Autark Campen im Zelt

Was in unseren Breiten in der Regel verboten ist, unterliegt in Skandinavien dem sogenannten „Jedermannsrecht“: wild campen. Das bedeutet in Finnland, Schweden oder Norwegen, dass jeder überall dort sein Zelt aufschlagen darf, wo er möchte. Solange er den Platz ohne Spuren wieder verlässt.

Wildcamping in Deutschland ist meistens verboten und wird mit hohen Bußgeldern belegt. Doch Nachfragen lohnt sich! Wer den Grundstückseigentümer höflich danach fragt, darf unter Umständen sein Zelt auch abseits eines ausgewiesenen Zeltplatzes aufschlagen. Aber Achtung in Naturschutzgebieten: Hier ist Wildcampen tabu.

Zelten: Buch mit praktischen Tipps und Camping-Hacks

Zelten: Buch mit praktischen Tipps und Camping-Hacks © Amazon

Zum Angebot bei Amazon

Buchbeschreibung: Dieser inspirierende Bildband erzählt vom Campen in allen seinen Facetten: mit Tipps für die richtige Planung und Ausstattung, Survival-Guides für Nächte im Freien und Reiseberichten von den schönsten Camping-Touren weltweit.

Amazon-Preis: 30 Euro

Diese Basics sollten Sie im Gepäck haben:

Gas-/Benzinkocher, Brennstoff & Feuerzeug

Kochgeschirr

Teller, Besteck & Tasse

Müllbeutel

Trockennahrung/haltbare Lebensmittel

Outdoor-Wasserfilter

Isomatte

Schlafsack

Wäscheleine

Ultraleichter Gaskocher

Packliste Camping: Da darf ein Gaskocher nicht fehlen © Amazon

Zum Angebot bei Amazon

Kompakt und 300 g leicht, zusammenklappbar für super einfachen Transport: Der Gaskocher hat ein großes Topfkreuz für maximale Stabilität beim Kochen, die Stechgaskartusche lässt sich mühelos in den Kocher stecken.

✔️ 300 Gramm leicht ✔️ 13 x 13 x 19 cm (L x B x H) ✔️ Bringt 1 Liter Wasser in rund 5 Minuten zum Kochen Amazon-Preis 24,07 Euro 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Titan-Topf mit Pfannen-Deckel

Sollte mit auf der Camping-Packliste stehen: Titan-Topf mit Pfannen-Deckel © Boundless Voyage UK

Zum Angebot bei Amazon

Super leicht und mit faltbarem Griff auch super platzsparend. Der Topf aus Premium-Titan fasst 1.100 ml, der Deckel ist gleichzeitig eine 500-ml-Pfanne. Das Gesamtgewicht beträgt ca. 179 Gramm.

✔️ Titantopf wahlweise mit 750 ml, 800 ml, 1.100 oder ml 1.300 ml Fassungsvermögen ✔️ Mit faltbaren Griffen, kann leicht im Rucksack verstaut werden ✔️ Lieferung mit praktischer Netzaufbewahrungstasche Amazon-Preis 43,98 Euro 4,7 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Outdoor-Nahrung deluxe: Ungarntopf & mehr

Von wegen, Trockennahrung schmeckt nicht. Diese beweist das Gegenteil. © ASMC

Zum Angebot bei Amazon

Keine Angst vor Trockennahrung! Denn es gibt mittlerweile auch Mahlzeiten von Gartengemüse-Risotto bis zu Ungarntopf mit Rindfleisch in durchaus hoher Qualität, die schmeckt. Die Marke Treck‘n Eat gilt hier als Vorreiter.

✔️ Unzählige Variationen, von vegan über vegetarisch bis zu herzhaft mit Fleisch und Fisch ✔️ Hergestellt in Deutschland, ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker ✔️ Warme, vollständig durchgegarte Mahlzeit dank wiederverschließbarem Beutel Amazon-Preis 9,99 Euro 4,3 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Ultraleicht-Isomatte

Unbedingt auf die Packliste setzen: eine gute Isomatte. © ORDMUT

Zum Angebot bei Amazon

Zelten macht nur Spaß, wenn man gut schläft! Diese aufblasbare Isomatte ist super weich und mit einem Packmaß von nur 8,5 x 20 cm und 490 Gramm mühelos zu transportieren.

✔️ Hochwertiger 40D Ripstop Nylon für reiß-, stich- und abriebfeste Nutzung ✔️ Innovatives Luftkammersystem passt sich dem Körper ergonomisch an ✔️ Inklusive Reparatur-Set Amazon-Preis 48,90 Euro 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Packliste: Campen mit Wohnmobil oder Wohnwagen

Camping light könnte man die Variante im fahrbaren Untersatz nennen. Denn alles Wichtige ist bereits an Bord und macht den Outdoor-Genuss doch deutlich komfortabler.

In der Regel sind Wohnmobile & Co. bereits rundum ausgestattet, aber unsere „Packliste der Annehmlichkeiten“ macht das Campingerlebnis noch ein bisschen schöner.

Wohnmobil & Co.: Wo darf ich nächtigen? Wildcampen ist hierzulande auch für Wohnmobile oder Wohnwagen verboten. Übernachten ist nur auf ausgewiesenen Park- und Stellplätzen und natürlich allen Campingplätzen in Deutschland erlaubt. Eine Grauzone sind Busse wie der beliebte Bulli, die offiziell noch als PKW zählen und theoretisch auf jedem Parkplatz über Nacht stehen können. Ganz großes Problem – nicht erst seit Corona – sind die Hinterlassenschaften so mancher Camper.

Daher: Bitte den Platz immer sauber hinterlassen, der Natur und Ihren Mitmenschen zuliebe.

Diese Annehmlichkeiten machen das Campen noch schöner:

Insektenschutzvorhang

Outdoor-Teppich

Lounge-Sessel

Solarlämpchen

Bluetooth-Lautsprecher

Espresso-Maschine mit 12V-Anschluss

Vorzelt (evtl. mit Seitenwänden)

Gasgrill

Kompakter 2-Brenner Gasgrill

Ein kompakter 2-Brenner Gasgrill erweist sich als unentbehrlich. © Springlane

Zum Angebot bei Amazon

Campen ohne Grillen? Unvorstellbar. Weil Platz aber selbst im Wohnmobil begrenzt ist, darf dieses Lieblingsstück nicht zu groß sein. Die Lösung ist dieser 3,5 kW Gasgrill, der bis zu 300 °C bringt. Die Grillfläche misst 47 x 36 cm und ist leicht zu reinigen.

✔️ Gusseiserne Wendeplatte für Steaks oder empfindliche Zutaten ✔️ Geringes Gesamtgewicht von 12,6 kg ✔️ Inkl. hochwertiger Abdeckhaube im Wert von 39,90 € Amazon-Preis 269 Euro 4,7 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Aufblasbarer Air-Chair

Einfach mal chillen, sofern ein Air Chair auf der Camping-Packliste steht. © erkmann - wohnen design geschenke

Zum Angebot bei Amazon

Herrlich faul sein – das ist im Urlaub ausdrücklich erlaubt. Im Gegensatz zu den viel gesehenen Airlounger-Liegen ermöglichen diese Luftsofas eine etwas aufrechtere Haltung: Ideal zum Chillen mit einem Drink in der Hand.

✔️ Lässt sich im zusammengefalteten Zustand überall hin mitnehmen ✔️ Zum Befüllen einfach aufhalten, durch die Luft schwenken und verschließen. Kein Pumpen ✔️ Material robust und schmutzabweisend, perfekt für Outdoor Abenteuer Amazon-Preis 89 Euro 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Wer nicht auf Campingplätze angewiesen sein möchte, findet in zahlreichen nützlichen Apps Ideen für private Stellplätze, beispielsweise auch auf Bauernhöfen. Beispiele sind die App des ADAC oder Campercontact und womo-stellplatz.eu.

Tragbare Espressomaschine

Camping Packliste für Ausgeschlafene – mit Espresso-Maschine © CONQUECO-EU

Zum Angebot bei Amazon

Auch beim Campen müssen Sie nicht auf frisch gebrühten Espresso in Barista-Qualität verzichten. Vollautomatisch, aufladbar über den 12V-Anschluss des Zigarettenanzünders und kompatibel mit Original-Nespresso-Kapseln oder Starbuck-Kapseln.

✔️ Für bis zu 40 ml echten Espresso ✔️ Inklusive Autoladegerät (12V 7A) und Ladegerät für zu Hause (12V 1A) ✔️ Einfach zu reinigen Amazon-Preis 129,99 Euro 3,8 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Bluetooth-Lautsprecher

Musik immer und überall – auch in der Wildnis © QZTD-EU

Zum Angebot bei Amazon

Ein lauer Sommerabend, die Stimmung ist super – und der Soundtrack auch. Mit einem drahtlosen Lautsprecher holen Sie sich Urlaubsklänge in hoher Tonqualität vom Handy direkt ins Freie.

✔️ Resistent gegen Regen, Staub, Schnee, Schlamm, Sand und Spritzer ✔️ Wiederaufladbarer 5000 mAh Lithium-Akku für bis zu 40 Stunden Laufzeit ✔️ Stabilere Bluetooth-Konnektivität bei einer Reichweite von 20 m ohne Signalstörungen Amazon-Preis 37,99 Euro 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon

Outdoor-Teppich

Saubere Füße und ein schöner Boden für das „Freiluft-Wohnzimmer“ © Fab Hab

Zum Angebot bei Amazon

Nadeln vom Waldboden, Sand vom Strand, Matsch von der regennassen Wiese. All das möchte man nicht im Wohnmobil haben. Ein witterungsbeständiger Teppich für Draußen hält die Innenräume sauber und dient gleichzeitig als Erweiterung Ihres Wohnraums bei schönem Wetter.

✔️ Upcycling: Teppich aus 100 % recycelten Kunststoffrohren ✔️ Kann knitter- und faltenfrei gerollt werden ✔️ Pflegeleicht: Einfach ausschütteln oder mit dem Schlauch abspritzen Amazon-Preis ab 52,99 Euro 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon