Ostergeschenke für Kinder: Mit diesen Ideen machen Sie dem Nachwuchs eine Freude

Von: Ömer Kayali

Was versteckt der Osterhase wohl dieses Jahr? © Anke Bingel/Imago

Auch an Ostern freut sich der Nachwuchs über Geschenke. Was Sie Ihren Kindern dieses Jahr schenken können, verraten wir hier.

Weihnachten ist noch gar nicht so lange her. Und schon steht das nächste Fest vor der Tür. So langsam wird es Zeit, sich über Ostergeschenke Gedanken zu machen. Neben Schokoeiern und Co. freuen sich Kinder sicher auch über die ein oder andere Kleinigkeit zum Spielen oder Basteln. Haben Sie noch keine konkreten Geschenkideen? Dann helfen wir Ihnen in diesem Artikel weiter.

Ostergeschenke für Kinder: Welche Ideen kommen in Frage?

Kreative Beschäftigung : Der Kreativität von Kindern sind keine Grenzen gesetzt. Mit einem geeigneten Ostergeschenk können Sie diese fördern.

: Der Kreativität von Kindern sind keine Grenzen gesetzt. Mit einem geeigneten Ostergeschenk können Sie diese fördern. Spielerisches Lernen : Damit Ihre Kinder nicht nur Spaß am Geschenk haben, sondern auch noch etwas dabei Lernen.

: Damit Ihre Kinder nicht nur Spaß am Geschenk haben, sondern auch noch etwas dabei Lernen. Für die ganze Familie : Gesellschaftsspiele machen Groß und Klein Spaß.

: Gesellschaftsspiele machen Groß und Klein Spaß. Bücher ab 12 Jahren: Allmählich verschieben sich die Interessen Ihrer Kinder. Hier haben wir für Sie Buchtipps für Kinder ab 12 Jahren.

Ostergeschenke für Kinder: Für kreative Beschäftigungen

Geschenke, mit denen Ihre Kinder kreativ sein können. © Amazon Produktbild

Dinosaurier - Bastel - Set : Set mit vier verschiedenen Dinosauriern zum selbst Gießen und Bemalen. Inklusive Maltafeln, Pinseln, Farbpaletten und mehr.

Jetzt bei Amazon ansehen (18,99 Euro)

- - : Set mit vier verschiedenen Dinosauriern zum selbst Gießen und Bemalen. Inklusive Maltafeln, Pinseln, Farbpaletten und mehr. Jetzt bei Amazon ansehen (18,99 Euro) Peppa Pig Stickern Malen Gestalten – Malbuch : Dieses Malbuch eignet sich für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Es enthält 44 Seiten mit Szenen aus der Kinderserie inklusive über 250 Stickern zum Bekleben.

Jetzt bei Amazon ansehen (7,99 Euro)

– : Dieses Malbuch eignet sich für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Es enthält 44 Seiten mit Szenen aus der Kinderserie inklusive über 250 Stickern zum Bekleben. Jetzt bei Amazon ansehen (7,99 Euro) Play - Doh - Pizzaofen : Fünf Dosen mit Knetmasse in verschiedenen Farben inklusive Spielzeugofen, Kurbelstation für Knet-Käse und Pizzaschneider. Für Nachwuchs-Pizzabäcker ab 3 Jahren.

Jetzt bei Amazon ansehen (27,99 Euro)

- - : Fünf Dosen mit Knetmasse in verschiedenen Farben inklusive Spielzeugofen, Kurbelstation für Knet-Käse und Pizzaschneider. Für Nachwuchs-Pizzabäcker ab 3 Jahren. Jetzt bei Amazon ansehen (27,99 Euro) Großes Bügelperlen-Set von Hama: Set mit circa 1.000 Bügelperlen in verschiedenen Farben inklusive vier Stiftplatten. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Jetzt bei Amazon ansehen (18,95 Euro)

Ostergeschenke für Kinder: Für spielerisches Lernen

Mit diesen Geschenken hat Ihr Kind auch etwas zum Lernen. © Amazon Produktbild

Ostergeschenke für Kinder: Für die ganze Familie

Mit Gesellschaftsspielen hat die gesamte Familie Spaß. © Amazon Produktbild

Escape Game Kids : Kindgerechtes Spiel, das auf den beliebten Escape-Room-Rätseln basiert. Eignet sich auch zum Spielen mit der ganzen Familie. Für Kinder ab 9 Jahren geeignet.

Jetzt bei Amazon ansehen (8,95 Euro)

: Kindgerechtes Spiel, das auf den beliebten Escape-Room-Rätseln basiert. Eignet sich auch zum Spielen mit der ganzen Familie. Für Kinder ab 9 Jahren geeignet. Jetzt bei Amazon ansehen (8,95 Euro) Werwölfe von Düsterwald : Ein Klassiker unter den Gesellschaftsspielen. Spieler müssen herausfinden, wer unter ihnen der Werwolf ist. Geeignet ab 14 Jahren.

Jetzt bei Amazon ansehen (8,99 Euro)

: Ein Klassiker unter den Gesellschaftsspielen. Spieler müssen herausfinden, wer unter ihnen der Werwolf ist. Geeignet ab 14 Jahren. Jetzt bei Amazon ansehen (8,99 Euro) Das Spiel des Lebens: Auch ein Klassiker und eine Abwechslung zu Monopoly.

Jetzt bei Amazon ansehen (29,82 Euro)

