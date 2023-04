Ostergeschenke für Kinder ab 2 Jahren

Von: Philipp Mosthaf

Spielzeuge fördern die Entwicklung der Kinder. Wir haben Empfehlungen für Ostergeschenke für Sie. © IMAGO / Hindustan Times

Welche Spielsachen für Zweijährige sind das richtige? Die Kleinkinder entwickeln sind enorm. Wir haben die passenden Ostergeschenke für Sie gefunden.

Ostern steht vor der Tür. Anfang April ist es so weit, dann gibt es für die Familien wieder vier Feiertage. Ein Highlight für jedes Kind: Ostereier suchen im Garten, im Haus oder in der Wohnung. Haben Sie schon das passende Ostergeschenk für Ihre Kleinsten*? Kinder ab zwei Jahren entwickeln sich enorm bei der (Fein-)Motorik und verbessern ihre Auge-Hand-Koordination. Gerade in diesem Alter machen die Kleinen ein großes Wachstum mit, sowohl körperlich als auch geistig. Berücksichtigen Sie daher unbedingt auch die Interessen und Vorlieben der Kleinen. Sie wollen ja schließlich, dass sich die Kinder über das Ostergeschenk freuen und nicht, dass es sofort in der Ecke landet und nie wieder angefasst wird. Mit unseren Tipps finden Sie das passende Ostergeschenk für Kinder ab zwei Jahren.

Ostergeschenke für Kinder ab 2 Jahren: Darauf sollten Sie achten

Kinder entwickeln im Alter von circa zwei Jahren enorme Kräfte. Achten Sie daher auf Spielsachen, die robust sind. Als Material empfiehlt sich Holz – auch der Umwelt zuliebe.

Apropos Material: Die Spielzeuge sollten schadstofffrei sein, da diese Stoffe auch über die Haut und Schleimhäute aufgenommen werden können. Achten Sie daher unbedingt auf das Prüfsiegel.

Die Motorik und die geistige Entwicklung sind bei Kleinkindern in diesem Alter schon fortgeschritten. Unterfordern Sie die Kleinen also nicht. Schenken Sie ihnen ruhig etwas komplexere Sachen zu Ostern, mit denen sie sich dann auseinandersetzen können. Das fördert Konzentration und die weitere Motorik. Zudem sind sie dann beschäftigt.

Komplexe Spielzeuge bedeuten nicht automatisch, dass diese aus vielen kleinen Einzelteilen bestehen sollten. Gerade Kinder in diesem Alter können sich an den Teilen verschlucken. Beachten Sie daher auch die Altersangabe der Hersteller.

Die Dripex Kinder Staffelei fördert Kreativität und Fantasie

Dripex Kinder Staffelei © Amazon Produktbild

Diese Kunststaffelei ist ein perfektes Geschenk für Kinder ab zwei Jahren. Die Kleinen können die ersten Buchstaben und Zahlen auf der Tafel üben, die von beiden Seiten benutzt werden kann. So entwickeln Kinder ihr Interesse an Kunst, fördern zudem ihre Kreativität und Fantasie. Im Lieferumfang sind magnetische Buchstaben und Zahlen enthalten sowie Magnetfarbstifte. Die Staffelei ist höhenverstellbar, sodass die Kinder auch nach einiger Zeit, wenn sie größer sind, Spaß daran haben. Diese hochwertige Staffelei besteht zu 100 Prozent aus natürlichem Holz ohne Geruch und Chemikalien sowie Staubschutzkreiden, um Ihr Kind sicher und schmutzfrei zu halten. Der Preis: 56,99 Euro.

Lernspielzeug für Kinder ab 2 Jahren: Nene Toys

Nene Toys - Lernspielzeug für Jungen und Mädchen © Nene Toys Produktbild

Ein tolles Bildungsspiel für Kinder von zwei bis vier Jahren. Entwickelt auf der Grundlage umfangreicher Forschungen über kognitive, körperliche und emotionale Aspekte bei Kindern, ermöglicht das Lernspiel ein Küken mit bunten Insekten zu füttern. Die Kleinen übernehmen dabei die Rolle der Mutter oder des Vaters und müssen sich um das Küken kümmern. Die im Stamm versteckten Raupen müssen gefunden und mithilfe eines Magnets herausgezogen werden, um anschließend das Küken zu füttern. Hergestellt aus sicheren Materialien von hoher Qualität zum aktuellen Preis von 19,99 Euro.

Holzspielzeug Montessori fördert Feinmotorik und räumliches Verständnis

Das Montessori Holzspielzeug eignet sich ideal für Kinder ab zwei Jahren. © eBay Produktbild

Mit dem Montessori Holzspielzeug-Zug entwickelt Ihr Kind Fähigkeiten wie räumliches Denken, Feinmotorik, Problemlösung und Geduld. Die bunten Formblöcke werden dabei auf die Stifte an den Karren gesteckt. Das Kind wird dazu angeregt, darüber nachzudenken, welche Form zu welchem Schlitz passt und wie es diese aufsetzt. Das Holzspielzeug ist sicher und langlebig und eignet sich darum ideal für Kinder ab zwei Jahren.

Angelspiel mit bunten Holzfiguren zur Motorik-Entwicklung

Angelspiel mit bunten Holzfiguren © Amazon Produktbild

„Fische angeln“ ist ein beliebtes Spiel für Kinder ab zwei Jahren. Bis zu vier Kinder können beim Angeln ihre Motorik entwickeln und haben Spaß dabei. Das beliebte Lernspiel für die ganze Familie fördert erstes Regelverständnis, freies Spielen und die Auge-Hand-Koordination. Wer ist der beste Angler? Auf dem Meeresboden gibt es Seesterne und Seepferde, Tintenfische und allerlei Fische in den verschiedensten Farben und Formen zu finden. Das Spielmaterial besteht aus Holz, der Preis beträgt 20,99 Euro.

Beim Magnetspiel Stadtlabyrinth sind Konzentration und Feinmotorik gefragt

Magnetspiel Stadtlabyrinth © Amazon Produktbild

Das amüsante Magnetspielzeug aus Holz vertreibt schnell die Langeweile und bietet Kindern ab zwei Jahren eine tolle Beschäftigung. Das Stadtlabyrinth ist perfekt, um die Auge-Hand-Koordination zu verbessern. Kinder schlüpfen in diesem Spiel in die Rolle des Verkehrspolizisten und dürfen den Stadtverkehr regeln. Fördert auf unterhaltsame Weise die Konzentration, Geschicklichkeit, Logik und Feinmotorik von Kindern. Der Preis: 19,99 Euro.

Spaß und Bewegung mit „Hase hüpf!“ von Ravensburger

„Hase hüpf!“ von Ravensburger Spiele © Amazon Produktbild

Bei der Auswahl darf ein Spiel von Ravensburger natürlich nicht fehlen. Ein lustiges Bewegungsspiel für die Kinder ab zwei Jahren: Wer kann hüpfen wie ein Hase oder stampfen wie ein Elefant? Die liebevoll illustrierten Puzzlekarten zeigen acht unterschiedliche Tierarten, die die Kinder nachahmen dürfen. Mit diesem Spiel werden Grobmotorik und Geschick gefördert. Unterschiedliche Schwierigkeitsstufen eignen sich daher für jedes Alter. Zudem sind die Kinder (1 - 4 Spieler) bei „Hase hüpf!“ auch ständig in Bewegung. Der Preis: 9,99 Euro.

Ostergeschenke für Kinder ab 2 Jahren: Achten Sie beim Spielzeug auf das Material!

Man kann es nicht oft genug erwähnen: Achten Sie beim Spielzeug für Kinder auf das Material. Gerne dürfen die Spielsachen aus Holz oder Kunststoff sein, wobei sich Holz aufgrund der Umwelt natürlich empfiehlt. Ganz wichtig ist aber, dass das Spielzeug schadstofffrei ist. Dies erkennt man an diversen Gütesiegeln, wie zum Beispiel das GS-Zeichen. Neben dem Material ist auch die Verarbeitung wichtig: spitze Ecken und Kanten, abstehende Holzstücke- oder Fasern oder ablösbare Kleinteile haben nicht nur nichts zu suchen bei Spielsachen für Kinder, sie können auch lebensgefährlich werden.

