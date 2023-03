Oscars 2023 – die besten Filme streamen? Hier ist das möglich

Von: Philipp Mosthaf

Die Filme „Im Westen nichts Neues“ und „Everything Everywhere All at Once“ räumten bei den Oscars 2023 kräftig ab. Beide Blockbuster sind bereits zum Streamen verfügbar. © PHOTOLOGY1971 / PantherMedia

Die Oscars 2023 brachten einige Sieger und Siegerinnen hervor. Erfahren Sie, wo Sie die besten Filme der Verleihung streamen können.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die große Oscar-Verleihung 2023 ist Geschichte! Zwei Filme sorgten für Aufsehen, darunter die deutsche Produktion „Im Westen nichts Neues“. Das Kriegsdrama räumte satte vier Oscars 2023 ab, darunter den Preis als „Bester internationaler Film“. Der große Gewinner bei den diesjährigen Academy Awards ist „Everything Everywhere All at Once“. Der Science-Fiction-Actionfilm ging mit elf Oscar-Nominierungen an den Start, gewann am Ende sieben Preise. Darunter auch den Oscar als „Bester Film“.

Neben den beiden Gewinnern an diesem Abend waren etliche Stars und Top-Produktionen für die Oscars 2023 nominiert. Lust auf die besten Filme 2023? Erfahren Sie hier, wo Sie „Im Westen nichts Neues“ und Co. streamen können. Teilweise ist das sogar kostenlos möglich.

Oscars 2023: die besten Filme der diesjährigen Verleihung

„Everything Everywhere All at Once“ räumte sieben Oscars ab. In folgenden Kategorien war der Film bei den Academy Awards in Los Angeles erfolgreich:

Bester Film

Beste Hauptdarstellerin (Michelle Yeoh)

Beste Regie (Daniel Kwan und Daniel Scheinert)

Bester Nebendarsteller (Ke Huy Quan)

Beste Nebendarstellering (Jamie Lee Curtis)

Bestes Originaldrehbuch

Bester Schnitt

Der beste Film der Oscars 2023 kann aktuell schon für 2,99 Euro auf Amazon Prime Video gestreamt werden. Holen Sie sich jetzt die Prime-Mitgliedschaft für 30 Tage kostenlos und schauen Sie „Everything Everywhere All at Once“ umsonst.

Jetzt Prime-Mitgliedschaft testen

„Im Westen nichts Neues“ schreibt bei den Oscars 2023 Geschichte

Gleich vier Auszeichnungen holte sich der deutsche Kriegsfilm „Im Westen nichts Neues“. Die Netflix-Produktion schrieb damit Geschichte: Noch nie konnte ein deutscher Film so viele Oscars gewinnen. In folgenden Kategorien wurde das Antikriegsepos ausgezeichnet:

Bester internationaler Film

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Beste Filmmusik

„Im Westen nichts Neues“ können Sie exklusiv über Netflix streamen. Holen Sie sich noch heute ein Abo und schauen Sie den Film zum Ersten Weltkrieg.

Jetzt Netflix abonnieren

Oscars 2023 – weitere Top-Filme jetzt zum Streamen

Neben „Im Westen nichts Neues“ und „Everything Everywhere All at Once“ waren weitere Blockbuster für die Oscars 2023 nominiert. Wir haben Ihnen hier eine kleine Auswahl an Top-Filmen zusammengestellt und verraten Ihnen, wo Sie die Filme bereits sehen können.

Elvis ist die Filmbiografie über Elvis Presley, der „King of Rock ‘n‘ Roll“. Jetzt kostenlos über Amazon Prime Video anschauen. Auch der zweite Teil des legendären Actionsfilms „Top Gun“ kann kostenlos bei Prime Video angeschaut werden. „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise erhielt sechs Nominierungen, darunter in der Hauptkategorie „Bester Film“. Der Pilotenfilm gewann einen Oscar in der Kategorie „Bester Ton“.

Die satirische Tragikomödie „Triangle of Sadness“ war gleich in drei Oscar-Kategorien nominiert, ging am Ende jedoch leer aus. Tauchen Sie ein in die Welt der Influencer und Models. Jetzt über Prime Video streamen.

Auch die Fortsetzung „Black Panther: Wakanda Forever“ war in gleich fünf Kategorien nominiert und holte sich den Oscar 2023 beim besten Kostümdesign. Wer bereits ein Disney+-Abo hat, kann sich den Science-Fiction-Actionfilm anschauen. Ansonsten ist der zweite Black-Panther-Teil auch über Apple TV und Prime Video abrufbar.

Alle Sieger und Siegerinnen im Überblick

Kategorie Sieger/Siegerin Bester Film Everything Everywhere All at Once Bester Hauptdarsteller Brendan Fraser in Tha Whale Beste Hauptdarstellerin Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once Beste Regie Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit Everything Everywhere All at Once Bester Nebendarsteller Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once Beste Nebendarstellerin Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once Bester internationaler Film Im Westen nichts Neues (Deutschland) Bestes Originaldrehbuch Everything Everywhere All at Once Bestes adaptiertes Drehbuch Die Aussprache Beste Kamera Im Westen nichts Neues Beste Filmmusik Im Westen nichts Neues Bestes Szenenbild Im Westen nichts Neues Bestes Kostümdesign Black Panther: Wakanda Forever Bester Ton Top Gun: Maverick Bester Song Naatu Naatu aus RRR Bester Schnitt Everything Everywhere All at Once Beste visuelle Effekte Avatar: The Way of Water Bestes Make-up und beste Frisuren The Whale Bester animierter Spielfilm Guillermo Del Toros Pinocchio Bester animierter Kurzfilm The Boy, the Mole, the Fox and the Horse Bester Kurzfilm An Irish Goodbye Bester Dokumentarfilm Nawalny Bester Dokumentar-Kurzfilm The Elephant Whisperers