Orthopädische Hundebetten – Sinn oder Unsinn?

Von: Julia Schuster

Ein gemütlicher Schlafplatz ist für einen Hund essenziell. Gerade für Vierbeiner mit Gelenkproblemen eignet sich ein orthopädisches Hundebett. © PantherMedia / Brosch

Warum ein orthopädisches Hundebett nicht nur für alte Tiere sinnvoll ist und worauf Sie beim Kauf achten sollten. Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über die speziellen Betten.

Hochwertiges Futter, Spielzeug, Spazierengehen, Kuscheln und Spielen – die meisten Hundebesitzer tun fast alles dafür, damit es ihren Lieblingen gut geht. Dazu zählt auch gesunder Schlaf. Ein erwachsener Hund schläft rund 17 bis 18 Stunden pro Tag, Welpen und alte Hunde sogar bis zu 22 Stunden. Umso wichtiger ist ein bequemer Schlafplatz. Ein wachsender Trend unter Hundeliebhabern sind orthopädische Hundebetten. Aber was ist das Besondere daran? Was unterscheidet ein orthopädisches Hundebett von einem normalen Körbchen? Welche Vorteile bietet es? Und worauf muss man beim Kauf achten? Hier bekommen Sie Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Was ist ein orthopädisches Hundebett?

Ein orthopädisches Hundebett ist ein speziell entwickeltes Bett, das den Komfort und die Gesundheit des Hundes fördern soll. Die Betten sind so konstruiert, dass sie eine optimale Unterstützung für die Gelenke, Muskeln und Wirbelsäule des Hundes bieten. Der Hauptfokus liegt darauf, Druckpunkte zu minimieren, die Durchblutung zu verbessern und Gelenkschmerzen zu lindern.

Bei einem normalen Körbchen wird in der Regel ein einfacher Schaumstoff ohne besondere Eigenschaften verwendet. Das Material passt sich nicht dem Hundekörper an. Orthopädische Hundebetten sind dagegen mit hochwertigen Materialien gefüllt, die sich an die Form des Hundekörpers anpassen. Häufig verwendete Materialien sind Memory-Schaum, viskoelastischer Schaumstoff oder andere schichtweise aufgebaute Schaumstoffe, die eine gleichmäßige Gewichtsverteilung ermöglichen. Dies reduziert den Druck auf Gelenke und Muskeln.

Ein orthopädisches Hundebett erkennen Sie daran, dass es wesentlich dicker ist als ein normales Bettchen. Wenn Sie sich zum Test selbst auf das Kissen setzen, sollten Sie den Fußboden nicht spüren.

Für welche Hunde eignet sich ein orthopädisches Hundebett?

Insbesondere Hunde mit Gelenkproblemen profitieren von einem orthopädischen Hundebett. Dazu zählen Erkrankungen wie Arthrose, Arthritis, Hüftdysplasie (HD) oder Ellenbogendysplasie (ED), aber auch Gelenksteifheit oder Muskelverspannungen. Aus tierärztlichen Statistiken geht hervor, dass rund jeder fünfte Hund in Deutschland unter Arthrose leidet. Meist sind ältere Vierbeiner davon betroffen. Auch für Hunde mit Rückenbeschwerden eignet sich ein solches Bett, da es die Wirbelsäule in einer neutralen Position hält.

Was sind eine Hüftdysplasie und eine Ellenbogendysplasie? Die Hüftdysplasie (HD) ist eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks, die häufig mit starken Schmerzen verbunden ist. Vor allem Schäferhunde, Labradore und Golden Retriever sind betroffen. Aber auch Hunde anderer Rassen und Größen können unter HD leiden. Die Ellenbogendysplasie (ED) ist eine erblich bedingte Entwicklungsstörung des Hundeskeletts, die während des Wachstums entsteht. Dabei wird die Funktionsfähigkeit des Ellenbogengelenks eingeschränkt, was für den Hund sehr schmerzhaft sein kann. Besonders häufig tritt die Erkrankung bei großen, schnellwüchsigen Hunderassen wie dem Chow-Chow, Rottweiler oder Berner Sennenhund auf.

Gerade im Alter benötigen Hunde mehr Schlaf und liegen dementsprechend mehr in ihrem Bettchen. Ein orthopädisches Hundebett kann dazu beitragen, das Risiko von Druckgeschwüren zu reduzieren. Weil große Hunde durch ihr höheres Gewicht auch eine dementsprechend höhere Belastung auf ihre Gelenke haben, empfiehlt sich in jungen Jahren bereits ein orthopädisches Hundebett. So können Sie möglichen Gelenkproblemen vorbeugen. Dies gilt auch für Hunde mit einem dünnen Körperbau. Weil sie durch ihr geringes Körperfett weniger Polsterung für die Gelenke haben, können diese bei längerem Liegen schmerzen. Dank der speziellen Eigenschaften bietet ein orthopädisches Hundebett hier eine zusätzliche Unterstützung.

Fazit: Ein orthopädisches Hundebett ist also eine sinnvolle Anschaffung für Ihren Liebling. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihr Hund ein solches Bett benötigt, fragen Sie Ihren Tierarzt.

Welche Vorteile bietet ein orthopädisches Hundebett?

Gelenk- und Muskelschutz: Orthopädische Hundebetten sind in der Regel so konzipiert, dass sie eine gleichmäßige Gewichtsverteilung ermöglichen. Dies kann den Druck auf Gelenke und Muskeln verringern, was besonders wichtig für Hunde mit Arthritis, Gelenkproblemen oder anderen orthopädischen Beschwerden ist.

Unterstützung der Wirbelsäule: Diese Betten bieten eine feste Unterstützung für die Wirbelsäule des Hundes. Das hilft, die richtige Ausrichtung der Wirbelsäule aufrechtzuerhalten und kann dazu beitragen, Rückenproblemen vorzubeugen oder sie zu lindern.

Isolierung und Wärme: Einige Modelle verfügen über isolierende Eigenschaften, die dazu beitragen können, die Körperwärme des Hundes zu bewahren. Dies kann besonders in kälteren Umgebungen oder für Hunde, die anfällig für Gelenksteifheit sind, von Vorteil sein.

Langlebigkeit: Hochwertige orthopädische Hundebetten sind in der Regel gut verarbeitet und strapazierfähig. Sie können länger halten als herkömmliche Betttypen und sind widerstandsfähiger gegenüber Abnutzung.

Prävention und Genesung: Orthopädische Betten können auch dazu beitragen, dass Hunde schneller von Verletzungen oder Operationen im Zusammenhang mit Muskeln, Gelenken oder Knochen genesen.

Prävention von Druckgeschwüren: Besonders für Hunde, die längere Zeit im Liegen verbringen müssen, kann ein orthopädisches Bett das Risiko von Druckgeschwüren reduzieren, da der Schaumstoff Druckpunkte minimiert.

Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Beim Kauf eines orthopädischen Hundebetts gibt es mehrere wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten. So stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Bett für die Bedürfnisse Ihres Hundes auswählen. Hier sind einige Aspekte, auf die Sie achten sollten:

Größe: Stellen Sie sicher, dass das Bett groß genug ist, um Ihrem Hund ausreichend Platz zum Ausstrecken zu bieten. Messen Sie Ihren Hund in seiner bevorzugten Schlafposition und wählen Sie ein Bett, das etwa 15-20 cm größer ist als diese Messung.

Materialqualität: Achten Sie auf hochwertige Materialien, die langlebig und bequem sind. Memory-Schaum oder viskoelastischer Schaumstoff sind beliebte Optionen, da sie sich an die Körperform Ihres Hundes anpassen und gleichzeitig Unterstützung bieten.

Abnehmbarer Bezug: Ein abnehmbarer, waschbarer Bezug erleichtert die Reinigung des Bettes erheblich. Achten Sie darauf, dass der Bezug leicht abnehmbar und maschinenwaschbar ist.

Rutschfeste Unterseite: Eine rutschfeste Unterseite des Bettes verhindert, dass das Bett auf glatten Böden verrutscht, wenn Ihr Hund ein- oder aussteigt.

Höhe: Berücksichtigen Sie die Höhe des Bettes. Ein höheres Bett kann älteren Hunden den Einstieg erleichtern, während ein niedrigeres Bett für kleinere Hunde oder solche mit Mobilitätsproblemen infrage kommt.

Hundegewicht: Überprüfen Sie die Gewichtsempfehlungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass das Bett für das Gewicht Ihres Hundes geeignet ist.

Produktempfehlungen für orthopädische Hundebetten

Joyelf Orthopädisches Hundebett mit Quietschspielzeug

JOYELF orthopädisches Hundebett und Quietschspielzeug als Geschenk © JOYELF / Canva

Hochwertiger Memory-Schaum passt sich ideal an die Körperform Ihres Hundes an. Damit das Bett nicht rutscht, ist der Boden mit Gummipartikeln ausgekleidet. Den Bezug können Sie ganz einfach abnehmen und in der Waschmaschine waschen. Das Hundebett gibt es in fünf verschiedenen Größen. Amazonpreis: ab 42,99 Euro

Eheyciga Orthopädisches Hundebett

EHEYCIGA Orthopädisches Hundebett © EHEYCIGA / Canva

Das Hundebett ist mit Eierschalen- und Memory-Schaum gefüllt. Die Nackenrollen an drei Seiten dienen dem Hund als Kopfkissen. Eine wasserdichte Membran auf der Unterseite verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten sowie das Verrutschen des Bettes. Den abnehmbaren Bezug können Sie in der Waschmaschine reinigen. Das Hundebett gibt es in sechs verschiedenen Farben und zehn Größen. Amazonpreis: ab 38,49 Euro

Western Home Orthopädisches Hundebett

WESTERN HOME Orthopädisches Hundebett © WESTERN HOME / Canva

Hochdichter Eierkistenschaum unterstützt und entlastet die Muskeln und Gelenke des Hundes. Eine rutschfeste Unterlage hält das Hundebett an Ort und Stelle. Der Bezug ist maschinenwaschbar und trocknergeeignet. Das Hundebett gibt es in vier verschiedenen Größen. Amazonpreis: ab 42,49 €

Jamaxx 4-in-1 orthopädisches Hunde-Sofa

JAMAXX Premium 4-in-1 Hunde-Sofa © JAMAXX / Canva

Das Hunde-Sofa lässt sich per Reißverschluss in vier Varianten nutzen: als Sofa mit Seitenpolstern, als Matratze ohne Seitenpolster, entweder mit Lammfell für kalte Wintertage oder mit Edel-Stoff-Bezug für den Sommer. Das Sofa ist mit einer orthopädischen Memory Visco-Schaumstoffmatte gepolstert. Der Bezug ist abnehmbar und kann in der Maschine bei 30° C gewaschen werden. Das Hunde-Sofa gibt es in vier verschiedenen Größen. Amazonpreis: ab 119,99 Euro

Pawz & Pepper Kissen Colorado Ortho

Pawz & Pepper Kissen Colorado Ortho schiefer © Zooplus / Canva

Viscoelastische Flocken, die auf mehrere Kammern aufgeteilt sind, passen sich ideal an die Körperform des Hundes an. Der Bezug aus Fellimitat speichert die Wärme, was besonders angenehm bei Muskel- und Gelenkbeschwerden wirkt. Der Bezug und das Innenkissen können bei 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Hundekissen gibt es in drei verschiedenen Größen. Zooplus-Preis: ab 39,49 Euro

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Julia Schuster sorgfältig überprüft.