Oktoberfest-Hotels: Hier finden Sie die besten Angebote

Von: Philipp Mosthaf

Wenn der Weg ins Bett zu weit ist, hilft bei vielen nur noch der Tresen. Für das Oktoberfest 2022 gibt es noch verfügbare Hotelzimmer. © Nomadsoul1 / PantherMedia

Das Oktoberfest ist nach zwei Jahren Pause zurück! Millionen von Besuchern werden wieder erwartet. Die Suche nach einem Hotel könnte einfacher sein.

Am 17. September heißt es endlich wieder „O‘zapft is“! Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt das Oktoberfest 2022 nach München zurück. Das größte und bekannteste Volksfest der Welt lockt Millionen von Besuchern in die bayerische Landeshauptstadt. Alle werfen sich in Schale, ziehen Dirndl oder Lederhosen an und sind mit den trendigen Oktoberfest-Accessoires bestens gewappnet.

Nicht nur bei den Wiesnwirten rollt angesichts der erhöhten Preise für eine Maß Bier der Rubel. Die Preise für ein Hotelzimmer sind um ein Vielfaches teurer als zu „normalen“ Zeiten. Aufgrund der hohen Nachfrage ziehen die Kosten rund um das Oktoberfest extrem an. Die Suche nach einem einigermaßen bezahlbaren Zimmer gestaltet sich so immens schwierig. Wir haben uns für Sie umgeschaut und einen Blick auf das bekannte Buchungsportal booking.com geworfen.

Oktoberfest-Hotels: In welchen Stadtteilen soll ich übernachten?

Von 17. September bis 3. Oktober findet das Oktoberfest 2022 auf der Theresienwiese in München statt. In diesen mehr als zwei Wochen sind sämtliche Zelte natürlich ausgebucht, die Reservierungsanfragen übersteigen die Kontingente um ein Vielfaches. Während es an den Werktagen etwas gemächlicher zugeht, platzt die Wiesn an den drei Wochenenden förmlich aus allen Nähten. Hier verkommt die Suche nach einem Hotelzimmer zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wer ein Hotel im Zentrum der Millionenstadt findet, hat es zum Festgelände natürlich nicht weit. Wie in jeder Stadt gilt: je zentraler, desto teurer. Generell eignen sich in München alle Stadtteile, um nach einer Bleibe während der Wiesn zu suchen. Per Tram, S-Bahn oder U-Bahn kommen die Besucher relativ schnell zum Hauptbahnhof. Von dort sind es nur wenige Meter zur ersten Wiesn-Maß.

Oktoberfest-Hotels: diese Angebote sind noch verfügbar

Bei booking.com gibt es eine sehr große Auswahl an Hotels und Unterkünften. Auch private Gastgeber können hier ihre Zimmer zur Verfügung stellen. Zudem finden sich auch Pensionen, Hostels und Bed & Breakfast. Folgende Angebote sind für das Oktoberfest noch verfügbar:

Wochenende vom 17. & 18. September

Wochenende vom 24. & 25. September

Wochenende vom 1. & 2. Oktober

