Sparen Sie 85,80 € bei der Nescafé Dolce Gusto Mini Me – inklusive XXL Kapsel-Vorratsbox

Von: Nina Dudek

Nescafé Dolce Gusto Mini für 58,16 € statt 143,96 € inklusive XXL-Vorratsbox. © Krups

Nescafé Dolce Gusto Mini Me: Eine Kaffeekapsel-Maschine mit Potenzial zum Küchenliebling. Das Markengerät inklusive 90 Kapseln gibt es bei Amazon 59 % günstiger für 58,16 € statt 143,96 €.

Kleine Küche, großer Kaffeedurst? Diese kleine formschöne Mini Kapselmaschine ist genau die Lösung für alle, die sich bisher aus Platznot keine Kaffeemaschine geleistet haben. Ihre wahre Größe zeigt die Mini Me dann bei der Zubereitung von Kaffee: Für dieses Gerät gibt es eine ganze Reihe von Kaffeespezialitäten wie Starbucks, Dallmayr oder die hier inkludierten Nescafé Latte Macchiato-Caps, der kleinen Kapselmaschine großartigen Kaffee entlocken.

Die KRUPS Nescafé Dolce Gusto Mini Me bietet Amazon gerade 59 Prozent reduziert für 58,16 Euro statt 143,96 Euro . Sicher eine der besten Kaffeemaschinen für zu Hause.

Dolce Gusto + Vorratsbox 59 % günstiger

Smart Capsule-Technologie Passt den Druck der Maschine an, sodass die Getränke immer optimal zubereitet werden Vielseitige Getränkeauswahl Espresso, Lungo, Latte Macchiato/Cappuccino, heiße Schokolade und Tee Abschaltautomatik Schaltet automatisch ab und hilft so, Energie zu sparen Hochdrucksystem Bis zu 15 bar Pumpendruck für samtige Crema und fülligen Schaum

Welche Kapseln passen in die Dolce Gusto Mini Me?

Die KRUPS Dolce Gusto Mini Me ist einzigartig: Das gilt für ihre Optik wie auch für ihr spezifisches Kapselsystem, das sich von anderen Systemen unterscheidet. Doch eigentlich ist das eine der besten Nachrichten für Kaffeefans! Denn die Auswahl an Dolce Gusto-Spezialitäten reicht von Dallmayr Crema d‘Oro und Espresso über STARBUCKS Caramel Macchiato bis Nesquick Kakao.

Nescafé Dolce Gusto Kapseln Basic-Set zum Probieren oder Verschenken. © Nescafé

Unbedingt dazubestellen: XXL Set Dolce Gusto Kaffeespezialitäten Alles in einem Set 5 Sorten: Caffè Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Chococino, Caffè Crema Grande Hier bestellen

Welche ist die beste Dolce Gusto Kapselmaschine?

Ein Blick in die Rezensionen von über 14.500 Amazon-Kunden zeigt: Die kleine Mini Me gehört sicher zu den besten Kapselmaschinen. 76 Prozent aller Kunden gaben der Mini-Kapselmaschine die volle Punktezahl von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐. Auch die Kaffeeprofis der Webseite siebland.de ziehen im Test das Fazit: Die Crema auf dem Kaffee ist perfekt, die Abschaltautomatik spart Energie und die Auswahl unterschiedlichster Kaffeespezialitäten in Kapselform lässt keine Wünsche offen.

Perfekter Latte Macchiato aus der Dolce Gusto Mini Me