Veggie-Power: Mit gezielter Nahrungsergänzung vegetarische Ernährung unterstützen

Von: Alina Wagner

Nahrungsergänzungsmittel können bei vegetarischer Ernährung eine sinnvolle Ergänzung sein. © PantherMedia /lightsource

Eine gut geplante vegetarische Ernährung kann viele Vorteile bieten, aber es gibt auch einige Nährstoffe, die bei dieser Lebensweise möglicherweise zu kurz kommen können.

Laut dem aktuellen Ernährungsreport der Bundesregierung ernähren sich sieben Prozent der befragten Bundesbürger vegetarisch und ein Prozent vegan.

Der Unterschied zwischen veganer und vegetarischer Ernährung liegt darin, dass Vegetarier tierische Lebensmittel wie Fleisch komplett meiden, jedoch in der Regel Milch, Eier oder Käse konsumieren. Veganer hingegen verzichten auf sämtliche tierische Produkte, einschließlich Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier und Honig.

Nahrungsergänzungsmittel bei vegetarischer Ernährung

Eine ausgewogene vegetarische Ernährung kann zwar viele wichtige Nährstoffe liefern, es gibt jedoch bestimmte Nährstoffe, die in tierischen Produkten häufiger vorkommen und bei einer rein pflanzlichen Ernährung möglicherweise nicht ausreichend aufgenommen werden. Nahrungsergänzungsmittel können für Vegetarier sinnvoll sein, um sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen Nährstoffe erhalten. Hier sind einige Nährstoffe, auf die Vegetarier besonders achten sollten.

Vitamin B12: Dieses Vitamin kommt hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Vegetarier, insbesondere Veganer, sollten Vitamin-B12-Ergänzungsmittel in Betracht ziehen, da ein Mangel an Vitamin B12 zu neurologischen Problemen führen kann.

Eisen: Pflanzliche Eisenquellen werden im Körper nicht so effizient aufgenommen wie tierische. Es ist daher wichtig, gezielt pflanzliche Eisenquellen in die Ernährung einzubeziehen und sie mit Lebensmitteln zu kombinieren, die reich an Vitamin C sind. Eisenmangel kann zu Anämie führen.

Tipp Vermeiden Sie den Konsum von schwarzem Tee und Kaffee direkt vor, während oder nach Mahlzeiten, die reich an Eisen sind. Tee und Kaffee enthalten Substanzen wie Phytate und Polyphenole, die die Aufnahme von Eisen sowie anderen Nährstoffen wie Zink, Magnesium und Calcium im Körper hemmen können.

Calcium: Milchprodukte sind reich an Calcium, aber es gibt auch pflanzliche Quellen wie angereicherte Pflanzenmilch, Tofu und dunkelgrünes Gemüse. Wenn die Calciumaufnahme dennoch niedrig ist, kann eine Ergänzung in Erwägung gezogen werden.

Omega-3-Fettsäuren: Fisch ist eine wichtige Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Vegetarier können Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel aus Algenöl in Betracht ziehen

Zink: Pflanzliche Quellen von Zink, wie Hülsenfrüchte und Nüsse, können weniger gut absorbiert werden. Eine Zinkergänzung kann erforderlich sein, wenn die Zinkaufnahme niedrig ist.

Tipp Die gleichzeitige Aufnahme von Protein, Zitronen- oder Milchsäure und schwefelhaltigen Verbindungen, wie sie in Knoblauch und Zwiebelgewächsen vorkommen, kann die Aufnahme von Calcium und Zink verbessern.

Protein: Pflanzliche Proteinquellen sind reichlich vorhanden. Vegetarier sollten sicherstellen, dass sie eine ausreichende Vielfalt an Proteinquellen konsumieren, um alle essenziellen Aminosäuren zu erhalten. Dazu gehören beispielsweise Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Nüsse und Samen sowie Getreide.

Jod: Jodreiche Lebensmittel sind oft Meeresfrüchte. Bei einer jodarmen Ernährung kann eine jodhaltige Salzvariante oder jodhaltige Nahrungsergänzungsmittel in Erwägung gezogen werden.

Ist eine vegetarische Ernährung gesund?

Zur vegetarischen Ernährung gehören viel Obst und Gemüse. © Bildagentur PantherMedia / AndrewLozovyi

Vegetarisch lebende Menschen integrieren eine reichhaltige Auswahl an Obst, Gemüse und Getreideprodukten in ihre Ernährung. Dieser Ansatz wird von zahlreichen Studien als gesundheitsfördernd bestätigt. Unter anderem zeigt sich bei Vegetariern ein geringeres Risiko für Übergewicht sowie für die Entwicklung von Diabetes mellitus Typ 2. Auch Herz-Kreislauf-Probleme treten in dieser Gruppe weniger häufig auf.

Es gibt sogar präventive Effekte auf bestimmte Krebsarten, insbesondere auf Darmkrebs. Dennoch betonen Mediziner, dass die meisten Vegetarier auch einen maßvollen Umgang mit Alkohol und Nikotin praktizieren und sich tendenziell häufiger körperlich bewegen. Es ist wahrscheinlich, dass die deutlichen gesundheitlichen Vorteile dieser Ernährungsweise durch das Zusammenspiel all dieser Faktoren entstehen.