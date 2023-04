Muttertagsgeschenke aus Holz: 5 tolle Ideen

Von: Philipp Mosthaf

Am 14. Mai 2023 ist Muttertag. Denken Sie an Ihre Mama und schenken Sie ihr eine kleine Aufmerksamkeit. © PantherMedia / Daniela Stärk

Am 14. Mai ist Muttertag. Haben Sie schon ein Geschenk für die beste Mama der Welt? Wie wäre es mit einem Muttertagsgeschenk aus Holz? Hier sind fünf tolle Ideen.

„Alles Liebe zum Muttertag“ heißt es dieses Jahr wieder am 14. Mai. Der Muttertag und damit der Tag für alle Mütter steht vor der Tür. Ehemänner, Partner und Kinder haben an diesem Tag die Gelegenheit, den Frauen etwas Gutes zu tun. Natürlich sind Blumen und ein Frühstück der Klassiker. Doch, wie wäre es mal mit einem besonderen Geschenk zum Muttertag? Es gibt auch spezielle Muttertagsgeschenke für Kinder.

Generell sollten Geschenke persönlich sein. Ein liebevoller Spruch ist immer eine nette Geste und lässt die Herzen erweichen. Wie wäre es mit einem Muttertagsgeschenk aus Holz? Hier sind ein fünf Ideen für Sie. Damit zaubern Sie der Mama nicht nur ein Lächeln auf die Lippen, Sie schonen damit auch noch die Umwelt.

Kerzenhalter mit Kompliment für die Mama

Schöner Kerzenhalter mit Kompliment für die Mama. © Herz & Heim

Dieser Kerzenhalter aus Holz ist ein besonderes Geschenk zum Muttertag. Dem farbigen Aufdruck mit dem Kompliment „Glück ist eine Mama wie Dich zu haben“ werden noch eigene Worte hinzugefügt. Ihnen stehen für die persönliche Widmung 20 Zeichen zur Verfügung. Der Holzwürfel wird von einem Tischler in Handarbeit hergestellt und verfügt über Platz für ein Teelicht. Mit diesem Spruch können Schenkende ihrer Mama sagen, wie lieb sie sie haben und wie wichtig sie für sie ist.

Zirbenherz auf Sockel mit Schleife

Zirbenherz auf Sockel mit Schleife. © sagl.tirol holzmanufaktur

Dieses Herz aus massivem Zirbenholz verbreitet echten Zirbenduft und wird mit liebevoller Handarbeit hergestellt. Das Herz ist auf einem Sockel befestigt, der ebenfalls aus Zirbenholz besteht. Mit einem Laser wird der Spruch „Alles Liebe zum Muttertag“ eingraviert. Ein liebevoller Spruch auf einem einzigartigen Herz mit einem angenehmen Duft. Der Hersteller macht darauf aufmerksam, dass die Gravur auf Holz nicht immer gleich aussieht.

Schlüsselanhänger mit Gravur „Beste Mama der Welt“

Schlüsselanhänger mit Gravur „Beste Mama der Welt“. © Wogenfels

Mit dem Schlüsselanhänger aus Buchenholz haben Sie für Ihre Mama eine kleine, aber sehr liebevolle Aufmerksamkeit. Mit der Gravur „Beste Mama der Welt“ bereiten Sie Ihrer Mutter ein Lächeln ins Gesicht. Persönlich wird dieses Muttertagsgeschenk erst durch die Widmung auf der Rückseite, die individuell gestaltet wird. Der Schlüsselanhänger wird in der österreichischen Geschenke-Manufaktur Wogenfels handgefertigt und veredelt.

Zirbenherz mit „Danke für alles Mama“

Zirbenherz mit Gravur „Danke für alles Mama“. © sagl.tirol holzmanufaktur

Das Herz besticht durch massives Zirbenholz, einer hochwertigen Gravur mit dem Spruch „Danke für alles Mama“ und handgerollten Zirbenlocken. Das Herz ist nicht nur ein liebevolles Geschenk, sondern durch die Rollen auch ein besonderer Blickfang. Das Herz wird zum Teil in einer sozialen Einrichtung hergestellt, so tun Sie nicht nur der Umwelt was Gutes, sondern leisten auch soziale Unterstützung.

Küchenbrett mit Gravur in Herzform

Küchenbrett mit Gravur in Herzform. © Spruchreif

Das Schneidebrett aus Holz mit Gravur für die Mama ist ein liebevolles und praktisches Geschenk zum Muttertag. Das Küchenbrett besteht aus Echtholz aus nachhaltigem Anbau und ist mit einer Saftrille und Saftmulde ausgestattet. So kann das Brett als Brotzeitbrett, Servierbrett oder Tranchierbrett fürs Kochen und Grillen eingesetzt werden. Die liebevollen Worte auf dem Küchenbrett sind eine tolle Aufmerksamkeit für alle Mamas.

So wird der Muttertag in anderen Ländern gefeiert?

Die Klassiker zum Muttertag sind natürlich Blumen, Frühstück, selbst gebastelte Geschenke oder kleine Aufmerksamkeiten wie die oben vorgestellten Muttertagsgeschenke aus Holz. Doch nicht in allen Ländern erfährt der Muttertag dieselbe Tradition wie in Deutschland und den USA. In anderen Ländern wird der Muttertag ganz anders gefeiert. Hier eine kleine Auswahl:

Muttertag in Europa: Im Nachbarland Frankreich wird der Muttertag am letzten Sonntag im Mai gefeiert. Die Kinder backen meist einen Kuchen in Blumenstrauß-Form. Spanische Mütter werden am Tag zu Ehren der Mutter Gottes gefeiert. Meist sind auf der Halbinsel alle Restaurants ausgebucht, Pralinen dürfen natürlich nicht fehlen. Die Mütter in Großbritannien werden 2023 bereits am 19. März geehrt. Die Mamas bekommen meist Blumen, Konfekt und eine selbst geschriebene Karte. Eine echte Feier gibt es in Griechenland: Die gesamte Wohnung wird geschmückt, es gibt ein festliches Essen und es wird traditionell ein Honigkuchen serviert.

Wie in Deutschland findet auch in den USA der Muttertag am zweiten Sonntag im Mai statt. Die Amerikaner feiern den Tag zu Ehren aller Mamas ähnlich wie wir. In Mexiko wird der Muttertag am 10. Mai gefeiert. Die Mütter werden dann mit Liedern verehrt oder es spielt eine typisch mexikanischer „Mariachi-Band“. Muttertag in Japan: Japanische Mütter werden von ihren Kindern am zweiten Sonntag im Mai komplett verwöhnt. Massage, Hotelbesuch und Hausputz – alles steht auf dem Programm. Dazu gibt es einen Strauß mit roten Nelken.