Duell der Messer – Mixer & Zerkleinerer: Unterschiede, Vorteile und Kaufberatung

Von: Nina Dudek

Wer ist besser? Mixer oder Zerkleinerer? © Philips; KitchenAid

Ganz ehrlich: Kennen Sie den Unterschied zwischen Mixer und Zerkleinerer? Oder, wofür man welches Küchengerät verwendet – und wofür lieber nicht? Der große Ratgeber mit vielen Antworten.

Es gibt sie in groß und klein, in günstig und teuer, in bunt oder edel ich Chrom: Küchengeräte, die mit rotierenden Messern allerlei Zutaten zerkleinern.

Dabei unterscheiden die Hersteller Mixer und Zerkleinerer. Wer wer ist, was sie können und wo ihre Spezial-Einsatzgebiete liegen, erfahren Sie in unserem praktischen Ratgeber. Plus: Worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Inhaltsverzeichnis

Der Mixer: Spezialist für Feinarbeit

Bei Mixer befindet sich der Motor in aller Regel im unteren Teil des Geräts. Der Mixbehälter mit den scharfen Klingen wird einfach über einen Adapter aufgesteckt – und so vom Motor angetrieben.

Diese (Stand-)Mixer verwendet man vor allem zum Pürieren oder Verflüssigen von Zutaten. Sie sind Spezialisten für die Zubereitung von Smoothies, Suppen, Saucen und anderen flüssigen Gerichten. Bei einigen Modellen lassen sich die Messer je nach gewünschtem Mixergebnis tauschen.

Besonders praktisch für unterwegs: kompakte Smoothie-Maker oder tragbare Mixer im Mini-Format.

Vorteile eines Mixers Nachteile eines Mixers Schnelles und gleichmäßiges Mischen von Zutaten Kann keine harten Zutaten wie Nüsse verwerten Kann Zutaten enorm fein pürieren und verflüssigen Benötigt i. d. R. mehr Platz Ideal zur Zubereitung von Babynahrung Funktioniert nur bei eher flüssigen Konsistenzen Einfache Handhabung und Reinigung

Sonderfall „Handmixer“

Auch, wenn sie einen ähnlichen Namen tragen: Handmixer können wirklich nur mixen – also mischen. Zum Zerkleinern kann man sie nur bedingt verwenden. Sie haben meistens zweierlei Rührhaken zum Einsetzen: Schneebesen für flüssigere Teige oder Kartoffelpüree, Knethaken für festeres wie Hefeteig.

Einige Geräte können aber noch mehr: Ihr Motor kann auch Extra-Aufsätze wie einen Pürierstab oder Multizerkleinerer antreiben. Einige Hersteller bieten große Sets mit allen möglichen Funktionen an.

Der Zerkleinerer: Alleskönner im Kleinformat

Zerkleinerer funktionieren ähnlich wie Mixer. Ihr großer Vorteil: Sie können flüssig und fest! Das macht sie im Zweifelsfall zum Favoriten. Zwar sind Zerkleinerer auf das gröbere Zerteilen von Gemüse wie z. B. Zwiebeln, aber auch Nüssen ausgelegt – doch „füttert“ man ihnen wasserhaltige Zutaten wie Obst, wird daraus ebenfalls ein Smoothie. Bei vielen Multizerkleinerern lässt sich die gewünschte Schnittart mithilfe verschiedener Einsätze anpassen.

Vorteile eines Zerkleinerers Nachteile eines Zerkleinerers Kann fest und flüssig Eher kleiner Mixaufsatz Wenig Platzbedarf Nur viel Leistung bringt viel Ideal für Pesto, Salsa und andere gehackte Gerichte

Top-Tipp Mit leistungsstarken Multizerkleinerern lässt sich ganz einfach selbst Nussmus herstellen. Am besten geröstete Nüsse verwenden, denn sie haben mehr Aroma. Die Nüsse zwischen den einzelnen Mahlvorgängen immer wieder Richtung Messer drücken. Nach einigen Minuten beginnt durch das Zerkleinern und die Wärme Nussöl auszutreten. Bald schon wird cremiges Nussmus daraus.

Sonderfall manueller Multizerkleinerer

Genial und einfach: Zerkleinerer, die ohne Strom funktionieren. Sie sind leiser und lassen sich – ähnlich wie eine Salatschleuder – über einen Kabelzug betreiben.

Darauf sollten Sie beim Kauf von Mixer und Zerkleinerer achten

Leistung : Sie bestimmt, wie schnell und effizient das Gerät Zutaten verarbeiten kann. Für die meisten Zwecke reicht bei Mixern eine Leistung von 500 bis 700 Watt. Wer Eis crushen will, sollte einen Hochleistungsmixer mit mindestens 1.000 Watt wählen. Bei Zerkleinerern sollten 400 bis 500 Watt genügen.

: Sie bestimmt, wie schnell und effizient das Gerät Zutaten verarbeiten kann. Für die meisten Zwecke reicht bei Mixern eine Leistung von 500 bis 700 Watt. Wer Eis crushen will, sollte einen Hochleistungsmixer mit mindestens 1.000 Watt wählen. Bei Zerkleinerern sollten 400 bis 500 Watt genügen. Geschwindigkeitsstufen : Mindestens zwei Geschwindigkeitsstufen sind bei einem guten Mixer und Zerkleinerer Pflicht, um eine Vielzahl von Zutaten und Konsistenzen verarbeiten zu können. Praktisch ist eine „Pulse-Funktion“ für kurze, schnelle Mixeinheiten.

: Mindestens zwei Geschwindigkeitsstufen sind bei einem guten Mixer und Zerkleinerer Pflicht, um eine Vielzahl von Zutaten und Konsistenzen verarbeiten zu können. Praktisch ist eine „Pulse-Funktion“ für kurze, schnelle Mixeinheiten. Material : Hier lohnt es sich, etwas mehr in hochwertige Materialien zu investieren. Glasaufsätze halten länger als Kunststoff und sind hygienischer. Bruchsicher und unempfindlich ist Edelstahl. Aber auch für die Klingen ist Edelstahl der Favorit.

: Hier lohnt es sich, etwas mehr in hochwertige Materialien zu investieren. Glasaufsätze halten länger als Kunststoff und sind hygienischer. Bruchsicher und unempfindlich ist Edelstahl. Aber auch für die Klingen ist Edelstahl der Favorit. Funktionen : Wofür genau benötigen Sie das Gerät? Je nachdem gibt es verschiedene Messer-Einsätze oder spezielle Einstellungen für Smoothies oder Crushed Ice.

: Wofür genau benötigen Sie das Gerät? Je nachdem gibt es verschiedene Messer-Einsätze oder spezielle Einstellungen für Smoothies oder Crushed Ice. Größe und Kapazität: Möchten Sie nur einen Smoothie to-go pürieren? Oder doch lieber Kürbissuppe für die vierköpfige Familie? Wählen Sie den Mixbehälter lieber zu groß als zu klein, das spart am Ende Frust (und so manche Kleckerei).