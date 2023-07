Testsieger Jimmy JV35 Milbensauger

Wenn Spinnentiere ins Bett machen ... Mit Milbensaugern gegen Milben im Bett

Von: Nina Dudek

Millionen Milben besiedeln unsere Betten! Ein Albtraum für Allergiker, ungesund für Kinder – und ekelhaft für alle. Milbensauger sind eine einfache Lösung. Die Top-Modelle im Test & ihre Anwendung.

Die Nase läuft und macht dicht, Augen jucken und tränen, das Atmen fällt schwer. Oft steckt eine umgangssprachliche „Hausstauballergie“ dahinter. Doch der Auslöser für die Symptome ist viel ekelerregender: Es handelt sich um den Kot von Spinnentieren, die sich von Hautschuppen im Bett ernähren! Möchten Sie sowas im Bett haben? Wenn nicht, dann sollten Sie unbedingt diesen Ratgeber rund um Milben im Bett lesen.

„Hausstauballergie“? Der Kot von Spinnentieren im Bett als Auslöser

Die meisten Allergien gegen Hausstaub sind Reaktionen auf die Ausscheidungen und Körperreste von mikroskopisch kleinen Spinnentieren, den Hausstaubmilben. Der geläufige Begriff „Hausstauballergie“ ist medizinisch gesehen nicht ganz korrekt. Denn nicht der Staub selbst löst die typischen allergischen Reaktionen aus, sondern die Eiweißbestandteile, die im Kot und im Körper der Milben enthalten sind.

Hausstaubmilben sind nur etwa 0,1 Millimeter groß und mit dem bloßen Auge kaum sichtbar. Die ekligen Plagegeister ernähren sich hauptsächlich von den Hautschuppen, die Menschen täglich absondern. Am liebsten kuscheln sich Milben in unsere Betten. Matratzen sind der perfekte Lebensraum, denn dort reiben sich beim Liegen besonders viele Hautschüppchen ab. Ein Festmahl für Hausstaubmilben. Die Wärme und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit im Bett tragen ein Übriges dazu bei, dass Milben das Bett lieben. Auch Polstermöbel und Teppiche bieten ihnen optimale Überlebensbedingungen, da sich auch dort jeden Tag Hautschuppen ansammeln, die die Milben fressen können.

Gut zu wissen Die Milben- und Kotbestandteile sammeln sich zwar hauptsächlich auf der Matratze an, verteilen sich aber auch auf Teppichen, Böden, Vorhängen und Sofas. Jede Bewegung, wie zum Beispiel Staubsaugen oder das Bettmachen, wirbelt den verseuchten Staub auf. So zerlegt sich das getrocknete Material in feine Partikel, verteilt sich in der Raumluft und kann sich auf den Schleimhäuten in Auge, Nase und tiefen Atemwegen ablagern.

Wenn Putzen und Staubwischen nicht mehr hilft

Putzen allein reicht oft nicht aus, um Hausstaubmilben effektiv zu bekämpfen. Denn sie vermehren sich unglaublich schnell und verstecken sich gut.

Hausstaubmilben sind mikroskopisch klein. Außerdem leben sie in schwer zugänglichen Bereichen wie Matratzen, Teppichen, Polstermöbeln und Vorhängen. Selbst gründliches Staubsaugen kann sie dort nicht vollständig entfernen.

Allergieauslösender Milbenkot und Körperreste können sich im Hausstaub verteilen und auf Oberflächen ablagern. Sie sind so leicht, dass sie einfach „davonfliegen“ und sich nach dem Putzen schnell wieder ansammeln.

Hausstaubmilben bevorzugen eine warme und feuchte Umgebung. Selbst, wenn Sie regelmäßig putzen, können die Bedingungen in Ihrem Zuhause immer noch ideal für Milben sein.

Hausstaubmilben sind Meister im Verstecken! Sie siedeln in winzigen Spalten und Ritzen, die man beim normalen Putzen überhaupt nicht erreicht. Gerade Textilien wie Kissen, Decken, Teppiche und Matratzen bekommen Sie niemals mit normalen Putzmethoden milbenfrei.

Milbensauger – die beste Lösung gegen Ekelbiester

Spezielle Milbensauger sind Geräte, die speziell für den Kampf gegen Milben entwickelt wurden. Sie verwenden in der Regel mehrere Technologien, um ihre Wirkung zu entfalten:

Vibrationen schütteln die Milben aus ihrem Versteck und lösen sie so von der Oberfläche. Milbensauger haben eine extrem starke Saugkraft, um die gelockerten Milben einzufangen. Spezielle Hochleistungsfilter fangen sowohl die Milben als auch ihre allergieauslösenden Bestandteile wie Kot und Körperreste auf. Diese Filter sind oft mit einem HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air Filter) ausgestattet, der sehr feine Partikel einfängt und so die Verbreitung von Allergenen in der Luft verhindert. Einige Milbensauger nutzen außerdem UV-C Licht. Dieses hat eine desinfizierende Wirkung und kann dazu beitragen, Milben und Mikroorganismen abzutöten..

Die besten Milbensauger im Test mit Top-Preis-Leistungs-Vrhältnis

Die Experten der Testredaktion von AllesBeste haben im Juni 2023 verschiedene Milbensauger auf Herz und Nieren geprüft. Welche Modelle im Test gut abschneiden und andere Modelle, die wirklich empfehlenswert sind, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Preis-Sieger: CLEANmaxx Matratzenreinigungsgerät mit UV-C-Licht

CLEANmaxx Matratzenreinigungsgerät mit UV-C-Licht © OTTO

49,90 € statt 99,99 € bei OTTO

Ideal zum Absaugen & Desinfizieren von Matratzen, Bettdecken, Kopfkissen, HEPA-Filter waschbar, Empfehlung für Hausstaub-Allergiker, UV-C-Licht vernichtet 99,9 % aller Milben

Milben-Handstaubsauger mit Sterilisationsfunktion

ALPINA Milben-Handstaubsauger mit Sterilisationsfunktion © Media Markt

Bei Media Markt bestellen

Staubsauger vibriert und schwingt, UV-Entkeimung gegen Milben und Allergene sowie Bakterien, beutellos, mit praktischem, herausnehmbarem Staubbehälter

Preis: 44,99 € statt 79,99 €

Testsieger Jimmy JV35 Milbensauger

Jimmy Antimilben-Staubsauger mit UV-C-Licht © Amazon

Versandkostenfrei bei Amazon

Hohe Saugleistung plus rotierende Bürste und Vibrationen für optimale Schmutzlösung, UV-Lampe mit starken 15 Watt und zusätzliche Milbenbekämpfung mittels Wärme

Preis: 149,99 €

Preis-Leistungs-Tipp: Hoover Ultra Vortex Milbensauger

Hoover Ultra Vortex Milbensauger © Hoover

bei eBay bestellen

Entfernt bis zu 99,9 % aller Bakterien, Allergene und Hausstaubmilben, 3 Modi Saugen/V-Lampe/Bürstwalze einzeln nutzbar, so auch als herkömmlicher Handstaubauger gegen Tierhaare verwendbar, von der britischen Allergie Stiftung ausgezeichnet

Spezialist fürs Bett: Mamibot UV LITE 200 Bettmatratzen-Staubsauger

Mamibot UVLITE200 Bettmatratzen-Staubsauger © Amazon

Gratis-Versand bei Amazon

Allergikergeeignet dank feinmaschigem HEPA-Filter, kabelloser Akku-Betrieb, patentierte U-Typ UV-Lampe entfernt bis zu 99,99 % der Milben aus Matratzen, Kissen, Teppichen und Vorhängen

Preis: 119 €

Spartipp: Milben-Aufsatzdüsen für Staubsauger

Sie möchten oder können nicht extra in einen Mibensauger investieren? Es gibt eine Alternative. Viele namhafte Staubsaugerhersteller bieten spezielle Anti-Milben-Düsen zum Nachrüsten an. Diese lassen sich wie andere Aufsätze auch einfach an den normalen Staubsauger anschließen.

Dirt Devil M266 Milbendüse

Design ohne Titel (4).jpg © Amazon

Dirt Devil M266 Milbendüse

Ein-/Aus-Schalter für integriertes UV-C Licht und Vibration, über 3000 Vibrationen/Minute, Kontaktsensor mit UV-C Licht Abschaltungsautomatik

Preis: 18,99 €

Milben-Düse für Dyson Staubsauger V7, V8, V10, V11, V15,

Zulbceo UV-Milbendüse für Dyson © OTTO

Bei OTTO bestellen

Entfernt mit rotierender Bürste und Vibration auch tief sitzende Milben und Allergene, auch ideal für Tierhaare auf Teppichen und Polstermöbeln, geeignet für empfindlichen Oberflächen wie Parkett, Laminat, Fliesen, leiser und leistungsstarker Motor

Preis: 76,02 € statt 96,02 €

Leide ich unter einer Hausstaub- oder Milbenallergie?

Ob Sie tatsächlich eine Hausstaub- oder Milbenallergie haben, kann letzten Endes nur ein Mediziner mit absoluter Sicherheit sagen. Dennoch sollten Sie hellhörig werden, wenn Sie unter folgenden Symptomen leiden:

Verstopfte, laufende Nase und Niesattacken

Gerötete Augen mit Jucken oder Brennen und Tränen

Hustenreiz

Schweres Atmen oder pfeifende Atemgeräusche

Manchmal Juckreiz, Rötung der Haut und Quaddeln

Vor allem nachts und morgens sind diese Symptome am schlimmsten, weil man den Allergenen auf der Matratze während des Schlafens am stärksten ausgesetzt ist. Häufig treten die Symptome aber auch beim Bettenmachen, Staubsaugen, Aufräumen oder Putzen auf. Dann wird der Staub mit dem Milbenkot aufgewirbelt und eingeatmet.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.