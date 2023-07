Hammer-Deal: Bis zu 54% Rabatt auf Bosch Waschmaschinen – Halbjahresvorrat Ariel als Zugabe

Von: Sven Galitzki

Auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine? Dann lohnt sich ein Blick auf MediaMarkt. Dort sind viele Bosch-Geräte reduziert – attraktive Zugabe inklusive.

Hamburg – Wer gerade mit dem Gedanken spielt, sich eine neue Waschmaschine zuzulegen, sollte unbedingt einen Blick in den Online-Shop von MediaMarkt wagen. Dort ist jetzt eine neue Aktion gestartet, bei der man zahlreiche Top-Geräte von Bosch reduziert abstauben kann. Dabei winken nicht nur satte Rabatte – es gibt auch einen netten Bonus, von dem man zusätzlich profitieren kann.

Bosch-Waschmaschinen mit Ariel-Bonus im Sale – Alle Angebote

Das steckt hinter dem Bosch-Sale und der Ariel-Aktion: Bei MediaMarkt sind aktuell zahlreiche Waschmaschinen von Bosch reduziert – und das teils kräftig. Der neue Sale lockt mit bis zu 54 % Preisnachlass gegenüber der UVP. Doch das ist noch nicht alles. Denn die Bosch-Geräte aus dieser Rabatt-Aktion kommen auch noch mit einer nützlichen Gratis-Dreingabe daher.

Wer bis zum 30. September ein teilnehmendes Aktionsmodell kauft, kann sich recht unkompliziert einen Halbjahresvorrat an Ariel Color Flüssigwaschmittel sichern – komplett ohne zusätzliche Kosten. Konkret handelt es sich bei dem Bonus um vier Flaschen Ariel-Waschmittel, jede Flasche reicht für bis zu 27 Waschgänge.

So bekommt man den Ariel-Bonus

Das Ganze funktioniert wirklich einfach: Bis spätestens 15.10.23 muss man das erworbene Aktionsgerät mithilfe der Geräte-ID und der Rechnung hier auf der offiziellen Bosch-Seite registrieren – und fertig! Das Waschmittel wird dann innerhalb von acht Wochen nach erfolgreicher Prüfung der Registrierungsunterlagen per Post an die bei der Registrierung angegebene Adresse (in Deutschland) gesendet.