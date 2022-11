Die 6 lustigsten Weihnachtsfilme, die man gesehen haben muss

Von: Nina Dudek

Lachen macht fröhlich: also „fröhliche Weihnachten“ mit den lustigsten Filmen fürs Fest © HayDmitriy/PantherMedia

Was gibt es Schöneres, als an den Weihnachtsfeiertagen zusammen mit den Liebsten zu lachen? Diese Komödien sollten Sie Weihnachten unbedingt anschauen. Gute Laune garantiert!

Weihnachten kann manchmal ganz schön stressig werden. Wenn die Laune einmal kurz in den Keller sacken sollte, haben wir hier ein wunderbares Rezept für Ihr Lachmuskeltraining: die lustigsten Weihnachtsfilme und besten Komödien auf DVD oder zum Streamen. Für die Kleinen gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Weihnachtsfilmen für Kinder, ebenfalls als Stream oder DVD.

Also einfach ein paar Freunde, die Familie, Oma und Opa plus die Kinder vor dem TV versammeln und gemeinsam herzlich lachen. Entspannter und fröhlicher könnte Weihnachten dann nicht sein.

Weihnachtskömödie „Mein Schatz, unsere Familie und ich“

ausreden helfen nicht in diesem lustigen Weihnachtsfilm © Amazon

Es hätte so schön werden können: Brad (Vince Vaughn) und Kate (Reese Witherspoon), ein glückliches Pärchen Mitte dreißig aus San Francisco, möchte Weihnachten endlich einmal ohne Eltern bzw. Schwiegereltern feiern. Der schwindelerregende Vorwand für die Absage scheint perfekt, der Flug auf die Fidschis ist bereits gebucht – doch dann kommt alles ganz anders ...

Auf DVD für 17,99 €

Ab 3,99 € bei Amazon streamen

Ein besonders lustiger Weihnachtsfilm ab 16 Jahren: „Die highligen drei Könige „

„Die Highligen Drei Könige“ ist ein ziemlich schräger, rasend komischer Weihnachtsfilm © Amazon

Dieser unterhaltsam-schräge Weihnachtsfilm ist eine Hommage an das wahre Leben. Ein herrlich witziger Mix aus „Hangover“ und „Tatsächlich... Liebe“, in dem drei Jugendfreunde seit dem Tod von Ethans Eltern Weihnachten zusammen feiern – und das nicht gerade im klassisch besinnlichen Sinn. Pannen, Peinlichkeiten und Filmriss inklusive.

Auf DVD für 8,99 €

Ab 3,98 € bei Amazon streamen

Filme 30 Tage kostenlos streamen mit Amazon Prime Starten Sie jetzt Ihren 30-Tage Gratiszeitraum mit Amazon Prime. ⭐ Zugriff auf tausende beliebte Filme, Serienepisoden und UEFA Champions League

⭐ Kaufen oder leihen aus einer riesigen Auswahl an Filmen, Serien und Blockbustern

⭐ Prime Video ist auf vielen Endgeräten verfügbar: Tablets, Smartphones, TV, Fire TV

⭐ Ausgewählte Prime Video-Titel auch offline auf Android-, iOS- oder Fire-Geräten Jetzt 30 Tage kostenlos testen

„Kevin – Allein zu Haus“: Dieser lustige Weihnachtsfilm darf auf keinen Fall fehlen

Lachmuskelkater garantiert mit diesem Klassiker unter den Weihnachtskomödien. © Amazon

Endlich sturmfrei! Als Kevin über Weihnachten allein zu Hause ist, fällt dem Lausebengel natürlich lauter Quatsch ein. Doch als sich dann plötzlich zwei Einbrecher am Haus zu schaffen machen, muss Kevin sich etliche fiese Fallen und urkomische Tricks einfallen lassen, um die Bösewichte in Schach zu halten. Alle Jahre wieder ein Vergnügen für die ganze Familie.

Auf DVD für 7,99 €

Ab 3,98 € bei Amazon streamen

„Bad Santa“: Schwarzer Humor in einem lustigen Weihnachtsfilm für Festtagsmuffel

Bad Santa.jpg © Amazon

Keine Lust auf typisches Weihnachten? Weihnachtsmuffel werden diesen Film lieben. Kein Schmalz, kein Kitsch, keine süßen Kinder. Stattdessen verkleidet sich ein Gauner und Säufer als Weihnachtsmann. Weitere Hauptfiguren als Lachmuskel-Aktivatoren: einen Zwerg, eine fast tote Großmutter, jede Menge Sandwiches und ein beißend böser Humor.

Ab 16 Jahren

Auf DVD für 2,98 €

Ab 3,98 € bei Amazon streamen

Alle Jahre wieder - Weihnachten mit den Coopers

Dieser lustige Weihnachtsfilm schlägt viele Parallelen, die man aus dem eigenen Alltag kennt. © Amazon

Alle Jahre wieder herrscht bei Familie Cooper das absolute Chaos! Charlotte und Sam bereiten sich auf ihre Rolle als perfekte Gastgeber vor, beim Rest der Familie geht alles drunter und drüber: Eleanor hat von ihrem Singleleben die Nase voll, Hank ist arbeitslos und Emma wird wegen Ladendiebstahl eingebuchtet. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein besinnliches Weihnachtsfest …

Auf DVD für 5,99 €

Ab 3,99 € bei Amazon streamen

Schöne Bescherung: Weihnachtskomödie für Groß und Klein

Schöne Bescherung! Witzig, spritzig – ein Klassiker unter den Weihnachtsfilmen © Amazon

Chef-Loser und Desaster-Dad Chevy Chase in Höchstform! Selbst zur beschaulichen Weihnachtszeit stolpert der Pechvogel von einer Katastrophe in die nächste. Eine kreischend komische Weihnachtskomödie für alle ab 12 Jahren.

Auf DVD für 5,99 €

Ab 3,99 € bei Amazon streamen