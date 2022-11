AEG-Luftreiniger mit App-Steuerung – jetzt 130 Euro reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Der AEG Luftreiniger AX91-404DG entfernt 99,9 % aller Bakterien und Viren. Aufgrund der spiralförmigen Luftzirkulation wird die Luft dreimal schneller gereinigt. © AEG

Luftreiniger können die Luftqualität verbessern und sind ideal für Allergiker. Aktuell ist der Top-Luftreiniger von AEG mit App-Steuerung extrem reduziert.

Regelmäßiges Lüften ist die beste Wahl, um die Luftqualität in Haus und Wohnung zu verbessern. Die Luft wird dabei von Pollen, Schadstoffen, Staub und Viren gereinigt. Das ist vor allem in Zeiten von Corona und Home-Office extrem wichtig. Doch lüften ist nicht immer möglich. Daher werden Luftreiniger immer beliebter. Sie reinigen die Wohnungsluft, arbeiten leise und erhöhen die Luftqualität. Luftreiniger sind sehr sinnvoll, insbesondere für Allergiker. Der Luftreiniger AX91-404DG von AEG ist leistungsstark, arbeitet sehr leise und kann per App gesteuert werden. Aktuell gibt es das Top-Modell bei eBay zum Spitzenpreis. Sie sparen 130 Euro.

Bei eBay für 499 € statt 579 €

Mit seiner einfachen App-Bedienung, der umfangreichen Filterung und dem leisen Betrieb hat uns der AEG AX9 überzeugt. Feinstaub, Pollen, Bakterien, Viren und Staub kann er dank vielfältiger Sensorik messen und mit seinem leistungsfähigen Filter selbst bekämpfen.

Luftreiniger AX91-404DG von AEG: die technischen Details

Für Raumgröße Bis 92 m² Luftreinigungsrate (CADR) 485 m³/h Luftstrom 360° im Umkreis von 4,50 m Steuerung per App ✔️ Filtration Vorfilter, antibakterielle Schicht, HEPA, Aktivkohle, Ionisation Indikator für Luftqualität 6-stufig (grün bis braun) Geschwindigkeitsstufen 9 Geräuschpegel 17 - 46 dB Gewicht 7,9 kg Maße H x B x T 56,5 x 31,5 x 31,5 cm

Bei eBay für 499 € statt 579 €

Luftreiniger AX91-404DG von AEG: entfernt 99,9 % aller Bakterien und Viren

Mit dem Luftreiniger AX91 hat AEG ein äußerst leistungsstarkes Gerät auf den Markt gebracht, das die Luft von 99,9 % aller Bakterien und Viren befreien soll. Der AX91-404DG ist für Räume von bis zu 92 m² ausgelegt. Für Räume bis zu 129 m² eignet sich der AX91-604DG.

AEG hat in dem Luftreiniger einen 360°-Filter eingebaut, der aus einer fünfstufigen Filtration besteht. Ein Vorfilter, die antibakterielle Schicht, ein HEPA-Filter, ein Aktivkohlefilter sowie die Ionisation sorgen für reine Luft in den eigenen vier Wänden. Aufgrund der runden Bauform bietet der AX91-404DG eine große Fläche zur besseren Filtration. Die einzigartige PureSense-Technologie misst kontinuierlich die Luftqualität, zeigt diese auf dem Indikator an und passt die Luftreinigungsrate (CADR) automatisch an. Durch das AirSurround-System wird die eingezogene Luft in einer spiralförmige Bewegung versetzt. So wird die Luft bis zu dreimal schneller gereinigt.

Egal, ob Sie zu Hause sind oder unterwegs – dank der AEG Wellbeing App können Sie von überall die Luftqualität kontrollieren und den Luftreiniger AX91-404DG per App steuern. Das Gerät bietet noch mehr Komfort, denn der Geräuschpegel ist so gering, dass Sie den Luftreiniger nicht merken werden. Selbst bei maximaler Geschwindigkeit ist der AX91-404DG mit 46 dB leiser als eine normale Unterhaltung.

Bei eBay für 499 € statt 579 €