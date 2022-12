Last Minute-Ideen für eine unterhaltsame Silvester-Party

Von: Nina Dudek

Gute Laune ist die beste Voraussetzung für einen guten Start ins Neue Jahr © Kzenon/PantherMedia

Na, suchen Sie noch? Nach originellen Ideen oder lustigen Spielen, damit die Zeit bis Silvester schneller vergeht? Das sind die Favoriten der Redaktion.

Die Zeit bis zum Abendessen überbrückt man am 31. Januar meistens noch ganz elegant. Doch was ist in den Stunden bis Mitternacht? Die können sich mitunter ganz schön ziehen – selbst, wenn die besten Freunde und die Familie zur Silvesterparty geladen sind.

Mit diesem „Zeittoschlagen“ sind Sie nicht alleine. Deshalb haben wir uns in der Redaktion ungehört und die besten Ideen für tolle Deko, lustige Spiele und unterhaltsame Ideen bis zum Jahreswechsel für Sie zusammengetragen.

Das Gummibärchen-Orakel

Das Gummibärchen-Orakel © Goldmann Verlag

Wussten Sie, dass 5 Gummibärchen Ihre Zukunft voraussagen können? Alles, was Sie für diesen unterhaltsamen Party-Gag benötigen, ist eine Tüte Gummibärchen und viel Humor. Jeder zieht blind 5 Bärchen und das Buch verrät dann was die Farben über das nächste Jahr vorhersagen.

Als Buch bestellen

Für Kindle zum Download

Wer lacht, muss trinken

LOL: Das Trinkspiel – Wer lacht, trinkt! © Amazon

Dieses Trink-Kartenspiel für Erwachsene ab 18 beansprucht die Lachmuskeln ordentlich. Dabei ist Lachen bei „LOL“ eigentlich verboten, denn wer es trotzdem macht, muss zum Glas greifen. Ein feuchtfröhlicher Spaß für alle, die am nächsten Tag ausschlafen können.

Spiel bei Amazon bestellen

Zinngießen – die gesündere Alternative zu Bleigießen

Spaßiges Zinngießen-Set inkl. Buch mit über 500 Deutungen © Weidebach

In vielen Familien hat das Bleigießen als Orakel für das neue Jahr Tradition. Doch beim Verflüssigen von Blei über der Kerzenflamme können gesundheitsschädliche Giftstoffe entstehen. Dieses 6er-Set funktioniert mit unbedenklichem Zinn und enthält ein Büchlein mit über 500 Deutungsmöglichkeiten.

Set bei Amazon bestellen

Flaschendrehen 2.0

Flaschendrehen: 60 lustige Aufgaben und Mutproben © Riva Verlag

Dieses Spiel war auf jeder Kindergeburtstagsparty der Renner. Diese Neuauflage für Teilnehmer ab 12 Jahren sorgt mit 60 lustige Aufgaben und Mutproben dafür, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Lachmuskelkater inklusive!

Spiel bei Amazon bestellen

Countdown-Tüten für Kinder

Nastami Silvester Countdown Tüten inkl. 6 Sticker Silvesterspiel für Kinder. © Amazon

Gerade jüngere Silvesterparty-Teilnehmer werden schnell quengelig, wenn Müdigkeit und spannungsvolle Erwartung gegeneinander ankämpfen. Countdown-Tüten versüßen das Warten bis Mitternacht: Jede Stunde darf eine geöffnet werden und wurde dann optimalerweise mit etwas zum Basteln, Rätseln oder Malen gefüllt.

Bei Amazon bestellen