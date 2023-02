KitchenAid Artisan: Kult-Küchenmaschine im Angebot

Von: Olga Krockauer

Die KitchenAid Artisan Küchenmaschine ist nicht nur hochwertig verarbeitet und ein Blickfang in jeder Küche. Sie punktet mit zahlreichen Funktionen und dem praktischen Zubehör: Damit Ihnen jedes Gericht optimal gelingt. Jetzt ist der edle Küchenhelfer bei eBay reduziert.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wussten Sie, dass die KitchenAid Küchenmaschine auf eine über 100 Jahre lange Geschichte zurückblickt? 1919 erfand der amerikanische Ingenieur Herbert Johnston den ersten Haushaltsquirl, der die Küchenarbeit – und somit das Leben von Köchinnen und Köchen – revolutionierte. Im Sturm eroberte der damals recht kleine Mixer die Herzen vieler Kochbegeisterter.

Bis heute ist die inzwischen optisch wie funktionell zur Perfektion entwickelte Küchenmaschine in jeder Küche herzlich willkommen und heiß begehrt. Denn ob beim Rühren, Kneten oder Mixen: Die KitchenAid macht Ihre alltägliche Küchenarbeit um Vielfaches leichter. Jetzt haben Sie die Chance, mit dem Modell Artisan ein Kultgerät günstiger in Besitz zu nehmen (Factory Serviced): Beim Kauf auf eBay bekommen Sie 10 Prozent Rabatt auf den regulären Preis von 366,45 Euro: mit dem Code HAUSHALT23.

Ganzmetallgehäuse, schwenkbarer Motorkopf, 300-Watt-Direktantrieb, zehn Geschwindigkeitsstufen: Das sind nur einige wenigen überzeugenden Features der KitchenAid Artisan 5Ksm125. Damit lassen sich unterschiedliche Gerichte viel schneller zaubern – ob süße Leckereien oder herzhafte Malzeiten. Die Edelstahlschüssel hat ein Fassungsvermögen von 4,8 Liter: genug Platz für 1 kg Mehl und 12 Eier. Damit können Sie auch größere Mengen Teig (für Kuchen, Kekse oder Brot) oder Stampfkartoffeln und Pasteten zubereiten.

Das ist alles im Lieferumfang enthalten:

Sie können das Zubehör um über 20 optionale Teile erweitern – und Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf lassen.

Die Artisan Küchenmaschine 5Ksm125 glänzt mit ihrer hochwertigen Verarbeitung. Am Gehäuse und den Knetwerkzeugen finden sich keine Mängel. Die Bedienung ist kinderleicht und man findet sich intuitiv zurecht. Bei einer Leistung von nur 300W waren wir am Anfang stutzig, die Artisan konnte aber dennoch, auch bei schwereren Teigen überzeugen und hat herausragende Arbeit geleistet. Wir konnten mit der Artisan Küchenmaschine 5Ksm125 jede Art von Teig kneten, jedes Ei sahnig schlagen und alles mixen, was uns in den Sinn kam. Daher können wir diese Küchenmaschine weiterempfehlen.