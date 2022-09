KS Tools Steckschlüsselsatz: 195 Markenteile im Angebot für 103,66 € statt 424,58 €

Von: Nina Dudek

Alles drinund dabei noch 320 Euro sparen: mit dem KS Tools Steckschlüsselsatz © Pavlasek/PantherMedia

Sie möchten 320 Euro sparen? Dann schlagen Sie bei diesem Werkzeug-Schnäppchen zu. Das Steckschlüssel-Set von KS Tools gibt es 75 % günstiger.

Sie sind mit Ihren handwerklichen Fähigkeiten bereits über Einsteigerniveau? Sie schrauben gerne selbst am Auto oder nehmen Reparaturen am Motorrad vor? Freunde, Familie und Bekannte setzen auf Sie, weil Sie bei technischen Problemen ein zuverlässiger Ratgeber sind und mit Werkzeug für zu Hause gut ausgestattet sind?

Dann ist es Zeit für ein Profi-Steckschlüssel-Set! Den KS Tools 1/4“ + 3/8“ + 1/2“ Steckschlüssel-Satz mit 195 Teilen gibt es bei eBay derzeit um 75 Prozent reduziert für nur 103,66 Euro statt 424,58 Euro .

Das Steckschlüssel-Set von KS Tools im Video

Wofür braucht man einen Steckschlüsselsatz?

Einen Steckschlüsselsatz benötigen Sie immer dann, wenn es unterschiedlich große Schrauben und Muttern anzuziehen bzw. zu lösen gibt. Steckschlüssel sind dabei ein Sammelbegriff für unterschiedliche Aufsätze für Ratschen bzw. Knarren. Die verschieden großen Steckschlüssel lassen sich immer genau passend für unterschiedliche Schrauben und Muttern am Ende der Ratsche befestigen. Vor allem bei festsitzenden Schrauben und Muttern ist die Ratsche der Schlüssel zum Erfolg. Denn sie überträgt mehr Kraft durch ihre Hebelwirkung. Außerdem übertragen Ratschen das Drehmoment nur in eine Richtung. In der Gegenrichtung laufen sie „leer“, sodass sich auch in einem begrenzten Arbeitsraum leicht arbeiten lässt.

Für gelegentliches Schrauben am Auto ist die Zusammenstellung echt super. Die Knarren liegen gut in der Hand und funktionieren einwandfrei. Die aufgesteckten Nüsse können nur durch Knopfdruck auf den Knarrenkopf entriegelt werden, was ein abfallen der Nüsse verhindert.

KS Tools 1/4“ + 3/8“ + 1/2“ Steckschlüssel-Satz mit 195 Teilen

195 Teile für nur 103,66 Euro statt 424,58 Euro © svh24

Praktisch und ordentlich verpackt im Kunststoffkoffer beinhaltet dieses XXL-Set wirklich alle erdenklichen Varianten an Verlängerungen, Stecknüssen, Kardangelenken, Sechskant- und Innensechskant-Schlüsseln. Hochwertig verarbeitet aus feinstem Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert und verchromt.