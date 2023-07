Familienspaß für weniger als 15 € – die Top 10 Gesellschaftsspiele für den Urlaub

Von: Julia Schuster

Teilen

Damit es auch auf langen Autofahrten nicht langweilig wird, finden Sie in diesem Beitrag zehn tolle Spiele für unterwegs. © PantherMedia / alebloshka

Ob im Flugzeug oder Auto, im Hotel oder auf dem Campingplatz – mit diesen Gesellschaftsspielen vertreiben Sie sich und Ihren Kindern auch im Urlaub die Zeit.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Wann sind wir endlich da?“ Eltern kennen diesen Satz zur Genüge. Denn sobald die Schulglocke den Ferienbeginn einläutet, heißt es wieder für viele Familien: ab in den Urlaub!

Damit sich Kinder auf langen Autofahrten oder Flugreisen nicht langweilen, ist es immer ratsam, schon im Vorfeld für Beschäftigung zu sorgen. Auch am Urlaubsort macht ein Spielenachmittag oder -abend der ganzen Familie Spaß. Da die meisten Brettspiele allerdings viel zu groß für den Koffer sind, haben wir hier zehn Spiele-Tipps, die sich perfekt für die Reise eignen.

Handliche Spielesammlung in der Metalldose

Spielesammlung in der Metalldose © Noris / Canva

99 Spielmöglichkeiten in nur einer Box enthält die Spielesammlung von Noris. Zeitlose Klassiker wie „Mensch, ärgere Dich nicht“, „Halma“, „Dame“ und verschiedene Würfelspiele versprechen viel Spielspaß auf Reisen.

Bei Amazon bestellen

Preis: 9,99 € Größe der Metallbox: 11,6 x 19,3 cm x 7,6 Gewicht: 281 g Altersempfehlung: Ab 6 Jahren Anzahl der Spieler: 2 bis 6

„Vier gewinnt“ für unterwegs

Vier © Schmidt Spiele / Canva

Wer schafft es zuerst, vier Chips seiner Farbe in eine Reihe zu bringen? „Vier gewinnt“ zählt zu den absoluten Klassikern unter den Gesellschaftsspielen. Das Spiel befindet sich in einer kleinen Metalldose und passt ideal in den Koffer oder das Handgepäck.

Hier kaufen

Preis: 5,99 € Größe der Metallbox: 11,4 x 18,4 x 3,9 cm Gewicht: 200 g Altersempfehlung: Ab 6 Jahren Anzahl der Spieler: 2

„Auto-Bingo“ für lange Auto- und Bahnfahrten

Auto-Bingo © Schmidt Spiele / Canva

Mit „Auto Bingo“ vergeht die Zeit auf langen Auto- und Bahnfahrten wie im Flug. Die Spieler bekommen jeweils eine abwaschbare Spielkarte und einen Stift. Dann heißt es: Ausschau halten. Wer zuerst das gesuchte Motiv in der Landschaft entdeckt, darf es auf seiner Spielkarte durchstreichen. Ziel ist es, eine komplette Reihe abzustreichen.

Hier bestellen

Preis: 7,99 € Größe der Metallbox: 11,4 x 18,4 x 3,9 cm Gewicht: 270 g Altersempfehlung: Ab 5 Jahren Anzahl der Spieler: 1 bis 3

Kniffel Kids für Kinder ab 5 Jahren

Kniffel Kids © Schmidt Spiele / Canva

Ohne Rechnen und Zählen: Hier wird mit lustigen Tierwürfeln gespielt. So haben auch jüngere Kinder Spaß an dem Spieleklassiker Kniffel.

Bei Amazon kaufen

Preis: 5,99 € Größe der Metallbox: 11,4 x 18,4 x 3,9 cm Gewicht: 218 g Altersempfehlung: Ab 5 Jahren Anzahl der Spieler: 2 bis 6

Wer hat den Schwarzen Peter?

Schwarzer Peter © moses / Canva

Der wunderschön illustrierte Spieleklassiker im kindgerechten Design eignet sich für Kinder ab 4 Jahren. Damit keine Karten auf Reisen verloren gehen, kommen sie in einer kleinen Metalldose daher.

Hier bestellen

Preis: 5,39 € Größe der Metallbox: 7 x 10 x 2 cm Gewicht: 106 g Altersempfehlung: Ab 4 Jahren Anzahl der Spieler: 2 bis 6

black stories – 50 rabenschwarze Rätsel

black stories © moses / Canva

Das Kartenspiel „black stories“ sorgt mit seinen morbiden Geschichten für schönsten Rätsel-Spaß. 31 Verbrechen, 49 Leichen, 11 Mörder, 12 Selbstmörder und eine tödliche Mahlzeit lassen den Spielern das Blut in den Adern gefrieren. Ziel ist es, durch Ja/Nein-Fragen dem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Dieses Spiel eignet sich für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren.

Hier kaufen

Preis: 8,29 € Größe der Box: 9,6 x 13,7 x 3,4 cm Gewicht: 200 g Altersempfehlung: Ab 12 Jahren Anzahl der Spieler: Ab 2

Black Junior-Ferien Stories – Rätselspaß für Kinder ab 8 Jahren

Black Junior-Ferien Stories © moses / Canva

Die Junior-Version der morbiden Kult-Rätsel sorgt für die ideale Ablenkung auf langen Reisen. Auf 100 Karten finden sich spannende kindgerechte Rätsel. Die Regeln sind einfach und schnell erklärt, sodass sofort losgeraten werden kann.

Bei Amazon bestellen

Preis: 12,29 € Größe der Box: 10 x 14 x 4,4 cm Gewicht: 440 g Altersempfehlung: Ab 8 Jahren Anzahl der Spieler: Ab 2

Stadt, Land, Vollpfosten – Urlaubs-Edition

Stadt Land VOLLPFOSTEN® - Urlaubs Edition - Meer im Kopf © Denkriesen / Canva

Jeder kennt das beliebte Spiel „Stadt, Land, Fluss“. In dieser Version dreht sich alles ums Thema Ferien und Reisen. So wird es auch auf langen Flügen oder Bahnfahrten nie langweilig.

Hier bestellen

Preis: 11,99 € Größe des Blocks: 20,8 x 29,4 x 0,7 cm Gewicht: 320 g Altersempfehlung: Ab 9 Jahren Anzahl der Spieler: Ab 2

Peppa Pig – bunte Ballone für Kinder ab 3 Jahren

Peppa Pig Bunte Ballone © Ravensburger / Canva

Mit dem Peppa Pig Spiel haben auch schon kleinere Kinder ihren Spaß. Auf spielerische Weise müssen die Kinder bunte Ballon-Chips sammeln und dabei Farben erkennen und benennen. Das Farbwürfelspiel im kleinen, handlichen Format passt in jeden Koffer und ist somit ein perfekter Reisebegleiter.

Hier kaufen

Preis: 5,99 € Größe der Box: 18,3 x 11,5 x 3,7 cm Gewicht: 168 g Altersempfehlung: 3 bis 6 Jahre Anzahl der Spieler: 2 bis 4

Der rätselhafte Zauberwald – Escape Game für Einsteiger

Der rätselhafte Zauberwald © moses / Canva

Die Spieler haben trotz der Warnungen den geheimnisvollen Wald betreten und sich verlaufen. Plötzlich erscheint ein mystisches Zauberwesen. Schaffen es die Spieler, die Rätsel des Waldes zu lösen und zu entkommen? Dieses Escape Spiel lässt auch Escape-Einsteiger mit viel Rätselspaß auf die Lösung kommen.

Bei Amazon bestellen

Preis: 8,89 € Größe der Box: 10 x 15,3 x 3 cm Gewicht: 200 g Altersempfehlung: Ab 12 Jahren Anzahl der Spieler: 1 bis 4

Auch Interessant: Die besten Gesellschaftsspiele für zuhause und actionreiche Outdoor-Spiele