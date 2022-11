KitchenAid Heavy Duty Küchenmaschine – jetzt 420 € reduziert

Leistungsstarker Motor mit 1,3 PS

Die KitchenAid Küchenmaschine Heavy Duty kann dank 6,9-Liter-Volumen große Mengen verarbeiten. Nun ist das Gerät um fast die Hälfte billiger.

Mit einer KitchenAid Küchenmaschine haben Sie den perfekten Küchenhelfer im Haus. Eine Küchenmaschine kann kneten, rühren, mixen und dank vieler Zubehörteile einiges mehr. Aktuell gibt es bei eBay ein paar KitchenAid Küchenmaschinen stark reduziert. Nachdem es die KitchenAid Artisan zum Rekord-Tiefpreis gibt, ist nun mit der KitchenAid Küchenmaschine Heavy Duty ein weiteres Gerät stark reduziert. Sparen Sie auf das Modell mit Rabattcode POWERWINTER und zahlen Sie nur noch 529 Euro statt 949 Euro . Günstiger geht nicht. Hier erfahren Sie alles zum Deal.

Die KitchenAid Heavy Duty 5KSM7591X ist ein besonders großes und leistungsstarkes Modell für Familien, Mehrpersonenhaushalte und Gewerbebetriebe, in denen anspruchsvolle Backprozesse stattfinden. Sie ist mit ihrem Ganzmetallgehäuse besonders robust und unempfindlich.

KitchenAid Küchenmaschine Heavy Duty: die technischen Details

Motorleistung 1,3 PS Volumen Schüssel 6,9 Liter Material Edelstahl Max. Drehzahl 200 Maße H x B x T 41,9 x 33 x 37,1 cm Gewicht (brutto) 14,66 kg Erhältliche Farben Empire Rot, Silber, Onyx Schwarz

KitchenAid Küchenmaschinen im Vergleich: Artisan vs. Classic vs. Heavy Duty

KitchenAid Küchenmaschine: Die Besonderheiten der Heavy Duty

Die KitchenAid Küchenmaschine besteht aus hochwertigem Edelstahl. Das Präzisionsgetriebe und die Bedienknöpfe sind aus Metall, was die Maschine sehr langlebig und robust macht. Das Gerät wird mit einem Schüsselheber geliefert, der ideal für schwere Lasten entworfen wurde. So muss der Kopf der Maschine nicht geneigt und der Arbeitsvorgang unterbrochen werden. Das Original-Planetenrührwerk sorgt mit 59 Berührungspunkten in der Schüssel für schnelles und gründliches Mischen.

Mit der KitchenAid Küchenmaschine Heavy Duty können Sie groß denken. 14 Chargen Kekse, 3,8 kg Stampfkartoffeln oder 3,8 kg Brotteig lassen sich mit dem Modell problemlos verarbeiten. Dafür sorgt auch ein leistungsstarker Motor mit 1,3 PS. Problemlos funktioniert auch das Reinigen: Die Edelstahlschüssel und das Metallzubehör sind spülmaschinengeeignet.