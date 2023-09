In „Die Höhle der Löwen“ wird’s heiß – innovative Backmatte von KitchBo

Das KitchBo Starter Set beinhaltet neben der Backmatte auch Klicksteine, Spieße und einen Schwamm. © PantherMedia / Tomasz Trybus / KitchBo

Gesundes Rundum-Garen im Backofen – das ermöglicht die spezielle Silikon-Backmatte von KitchBo, die in der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt wird.

Knusprige Pommes, krosse Chicken Nuggets oder gesundes Ofengemüse – wem läuft bei dem Gedanken daran nicht das Wasser im Mund zusammen? Während normales Backpapier häufig nur eine mittelmäßige Leistung bringt, können Sie mit der innovativen Silikon-Backmatte von KitchBo köstliche Ergebnisse erzielen.

Am 11. September 2023 stellen Karolin und Darko Djukic und Nikola Natterer ihr Produkt in der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ vor. Mit der KitchBo Backmatte können Sie Pommes, Fisch, Geflügel oder Gemüse deutlich krosser backen als mit herkömmlichem Backpapier.

Die Backmatte von KitchBo ist eine umweltfreundliche Alternative zu Backpapier. Während herkömmliches Backpapier oft schon nach nur einer Anwendung in den Müll wandert, überzeugt die Silikon Backmatte durch ihre Langlebigkeit. Das Produkt hält Temperaturen von -40° C bis max. 200° C aus.

Was ist das Besondere an der Backmatte von KitchBo?

Das Besondere sind die pyramidenförmigen Noppen, auf die die Lebensmittel gelegt werden. Somit liegen sie nicht ganz, sondern nur punktuell auf und werden so von der Backofenhitze von allen Seiten erreicht. Weil Fett und andere austretende Flüssigkeiten direkt in die Vertiefungen der Matte laufen, liegen die Lebensmittel nicht im eignen Saft und werden somit extra knusprig. Dies ermöglicht zudem ein besonders gesundes Garen. Backpapier, ständiges Wenden oder vorheriges Einfetten gehören mit der KitchBo Backmatte der Vergangenheit an.

Auf die mitgelieferten Klicksteine können Sie Edelstahlspieße mit Lebensmitteln ablegen. Beispielsweise Spiralkartoffeln werden so besonders knusprig. © KitchBo

Die mitgelieferten Edelstahlspieße können Sie auf die im Starter Set enthaltenen Klicksteine legen. Stecken Sie die praktischen Elemente einfach auf der Backmatte fest. Nun kann das aufgespießte Fleisch, Gemüse und Co. ohne Aufliegen gegart werden. Diese zusätzliche Gar-Ebene sorgt für besonders krosse Köstlichkeiten und mehr Platz im Ofen.

Haben Sie schon einmal Spiralkartoffeln probiert? Spiralkartoffeln sind ein besonderes Schmankerl und lassen sich mithilfe der Spieße und Klickelemente von KitchBo ganz leicht selbst herstellen. Alles, was Sie dafür brauchen, sind Kartoffeln, etwas Salz, Olivenöl und Paprikapulver sowie einen Spiralschneider. Stecken Sie die geschälten Kartoffeln der Länge nach auf die Edelstahlspieße und drehen Sie sie durch einen Spiralschneider. Alternativ können Sie auch ein scharfes Messer benutzen. Ziehen Sie die Kartoffeln anschließend leicht auseinander und würzen Sie sie nach Belieben mit Salz, Öl und Paprika. Legen Sie die Spieße auf die Klickelemente und backen Sie die Kartoffeln bei 180° C Umluft für ca. 30 Minuten. Besonders lecker dazu sind Ketchup oder Sour Cream.

Reinigen können Sie die Backmatte ganz einfach mit dem mitgelieferten Schwamm. Dieser passt exakt in die Vertiefungen der Matte. Sie können sie aber auch bequem in der Spülmaschine reinigen.

Die Backmatte lässt sich übrigens auch außerhalb des Ofens verwenden, z. B. zum Abstellen von heißen Töpfen und Pfannen oder zum Auftauen von Lebensmitteln.

Wer steckt hinter KitchBo und wie entstand die Idee?

Die einzigartige Erfindung stammt aus Süddeutschland von einem kreativen Team, das aus Karolin Djukic, Darko Djukic und Nikola Natterer besteht.

Wir haben uns vorgenommen, eine Innovation für den Backofen zu entwickeln und gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun.

Die Idee kam Darko beim Spielen mit seinem Sohn. Er überlegte, das Lego-Prinzip in Form einer modularen Backmatte auf den Backofen zu übertragen. Seine Frau Karolin unterstützte ihn bei seiner Idee. Entwickelt wurde das Produkt von Nikola, der als Ingenieur das Team im technischen Bereich perfekt ergänzt.

Hier können Sie die KitchBo Backmatte kaufen

Die Backmatte ist im Onlineshop auf der KitchBo-Website sowie bei Amazon erhältlich. Das Produkt gibt es im Starter Set für 19,99 Euro. Dieses enthält neben der Backmatte auch vier Klicksteine inkl. zwei Spießen und einen Schwamm. Sie können aber auch die XXL-Variante für 28,99 Euro wählen, die insgesamt acht Klicksteine und vier Edelstahlspieße enthält.

