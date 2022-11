20 % auf Adventskalender von Playmobil, Schleich & Ravensburger

Für Kinder

Playmobil, Schleich und Ravensburger sind als Markenprodukte aus keinem Kinderzimmer wegzudenken. Diese stark reduzierten Adventskalender für Kinder machen das Warten aufs Christkind leichter.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eltern, die Wert darauf legen, dass Kinder nicht so viel Süßigkeiten verputzen – was in der Adventszeit ohnehin schon schwierig ist – sind mit diesen randvoll mit tollen Spielsachen gefüllten Adventskalendern gut beraten. Die neuen, originalverpackten Markenprodukte von Schleich, Playmobil und Ravensburger gibt es bei Ebay gerade 20 Prozent günstiger im Vorweihnachts-Sale.

PLAYMOBIL Adventskalender „Badespaß Meerjungfrauen“

+ Die 24 Überraschungen in diesem Playmobil-Adventskalender ergeben eine einzigartige Unterwasserlandschaft. © Playmobil

Bei eBay für 17,59 € statt 21,99 €

Jeden Tag wartet eine von 24 tollen Meeresüberraschungen, bis sie am Ende eine einzigartige Unterwasserlandschaft bilden.

Altersempfehlung: 4 bis 10 Jahre

PLAYMOBIL Adventskalender „Badespaß Polizeitaucheinsatz“

+ PLAYMOBIL Adventskalender mit spannender Verfolgungsjagd unter Wasser. © Playmobil

Bei eBay für 18,39 € statt 22,99 €

In diesem Adventskalender geht ein mutiger Polizeitaucher zum spannenden Polizeieinsatz auf dem Meeresgrund. Jeden Tag kommt er dem Dieb, der seine Beute unter Korallen versteckt hat, ein Stück näher.

Altersempfehlung: 4 bis 10 Jahre

Schleich Horse Club Adventskalender

+ Schleich Horse Club Adventskalender mit naturgetreuen Figuren und jeder Menge Reiter-Zubehör © Schleich

Bei eBay für 19,19 € statt 23,99 €

Pferde-Mädchen und Pony-Fans werden diesen reich gefüllten Adventskalender lieben! Schleich steht für naturgetreue Spielfiguren mit fantasievollen Details, die 24 Türchen enthalten neben einem Mädchen, 2 Araber Fohlen, 1 Hundewelpen und 1 Araber-Stute jede Menge Reiterhof-Zubehör.

Altersempfehlung: 5 bis 12 Jahre, nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet

Ravensburger EXIT Adventskalender „Dschungel-Abenteuer“

+ Ravensburger EXIT Adventskalender „Dschungel-Abenteuer“ mit 24 Rätseln. © Ravensburger

Bei eBay für 18,39 € statt 22,99 €

In jedem der 24 Fächer dieses spannenden „Exit-Adventskalenders“ wartet ein altersgerechtes Rätsel, das sich jeweils auf den detailreich illustrierten Karten im Fach befindet.

Altersempfehlung: 6 bis 10 Jahre

Ravensburger EXIT Adventskalender „Der verborgene Mayatempel“

+ Ravensburger EXIT Adventskalender mit kniffeligen Rätseln für Kinder ab 10 Jahren. © Ravensburger

Bei eBay für 18,39 € statt 22,99 €

Um die richtige Tür für den nächsten Tag zu finden, muss ein Rätsel gelöst werden. Die Hinweise in den detailreich illustrierten Fächern helfen dabei. Wer schlau kombiniert, findet die Lösung – und auch das Symbol des folgenden Türchens.

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

