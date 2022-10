Kalte Füße im Bett? Diese Bettdecken sorgen für einen guten Schlaf

Wenn die kalte Jahreszeit beginnt, fängt bei vielen auch wieder das Frieren bei Nacht ein. Viele Menschen leiden unter kalten Füßen beim Schlaf. Diese Bettdecken wirken wahre Wunder.

1 / 1 Mit den innovativen Bettdecken von Third of Life haben Sie einen erholsamen und gesunden Schlaf. © Third of Life

So wie das Schwitzen zum Sommer gehört, zählt das Frieren im Herbst und Winter zum Alltag. Meist sind es die Füße, die zuerst frieren. Im Alltag können die richtige Kleidung und das passende Schuhwerk gegen das Frieren helfen. Viele Menschen leiden jedoch an kalten Füßen auch im Schlaf. Besonders Frauen kennen dieses leidige Problem. Kalte Füße sind sehr unangenehm und bringen einen um den erholsamen und wichtigen Schlaf. Mit diesen Tipps können Sie Ihre empfindlichen Füße wieder aufwärmen.

AERO ActiveClima Bettdecke 4 Jahreszeiten

AERO ActiveClima Ganzjahresdecke

Jetzt 10 Prozent sparen! Aktuell erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die beiden Bettdecken von Third of Life. Geben Sie einfach den Promocode „WARM10“ im Bezahlvorgang eingeben und bei der Ganzjahresdecke sparen. Mit dem Promocode „WARMEDECKE10“ erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf die Bettdecke 4 Jahreszeiten.

Kalte Füße im Bett? Diese Tipps helfen

Die Wärmflasche ist wohl die bekannteste und älteste Möglichkeit, um kalte Füße wieder warm zu bekommen. Tipp: Schon vor dem Schlafengehen können Sie die Wärmflasche am Fußende platzieren. So ist Ihr Bett bereits warm, wenn Sie Schlafengehen wollen. Ist die Wärmflasche allerdings irgendwann abgekühlt, so kann das Wasser für noch kältere Füße und Beine sorgen.

Es gibt viele Möglichkeiten, für warme Füße im Bett zu sorgen. Alle Optionen haben Vorteile, doch es können auch Nachteile entstehen. Eine sehr gute Möglichkeit liefern die AERO ActiveClima Bettdecken von Third of Life. Diese sind zudem aktuell 100 Prozent reduziert. Geben Sie hierfür einfach nur den Promocode „WARM10“ oder „WARMEDECKE10“ im Bestellprozess ein.

Heizkosten sparen: Mit diesen Tipps und Tricks gelingt es

Die Energiepreise steigen, dazu kommen nun die kalten Monate. Die Verbraucherzentrale hat 10 einfache Tipps zusammengestellt, wie Sie effektiv Heizkosten sparen können. Im Folgenden haben wir die Tipps für Sie aufgelistet, die Sie schnell und einfach umsetzen können.

Thermostat richtig einstellen: Das Thermostat sollte auf die richtige Raumtemperatur eingestellt werden. Wussten Sie, dass ein Grad weniger den Verbrauch um bereits etwa 6 Prozent senken kann? Während Stufe 1 etwa 12 Grad entspricht, sind es bei Stufe 5 schon 28 Grad. Heizung entlüften: Wenn eine Heizung komische Gluckergeräusche von sich gibt, dann ist wohl Luft im System. Dadurch kann die Heizung nicht richtig arbeiten, was unnötig viel Energie verbraucht. Den Heizkörper nicht zustellen: Wer Möbel oder Vorhänge vor einem Heizkörper positioniert, verhindert damit, dass der Raum gleichmäßig warm wird. Die Wärme von der Heizung staut sich auf. Halten Sie mindestens 30 Zentimeter Abstand. Sie sind nicht da? Dann Heizung aus! Sie brauchen keine wohltemperierten Zimmer, wenn niemand zu Hause ist. Sicherlich einer der einfachsten Wege, um Energie zu sparen. Fenster und Türen abdichten: Wärme kann schnell verloren gehen, wenn Fenster und Außentüren nicht dicht sind. Dies können Sie einfach testen, indem Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterrahmen und -flügel klemmen. Können Sie das Papier bei geschlossenem Fenster nicht mehr herausziehen, ist das Fenster dicht. Richtig lüften! Wer richtig lüftet, spart jede Menge Energie. In den kalten Monaten ist es wichtig, mehrmals pro Tag stoßzulüften. Öffnen Sie dabei das Fenster komplett für wenige Minuten. Der Luftaustausch findet so schnell statt, ohne dass die Wände von innen auskühlen.

Kalte Füße im Bett? Es geht auch einfacher: mit diesen AERO Bettdecken

Von Third of Life gibt es die AERO ActiveClima Bettdecken, die mit ihrer innovativen Technologie für ein angenehmes Schlafklima sorgen. Warum Third of Life? Das Unternehmen wurde im zweiten Jahr in Folge mit dem Innovationspreis Ergonomie des Instituts für Gesundheit und Ergonomie ausgezeichnet. Die Bettdecken wurden in Zusammenarbeit mit Schlafforschern sowie Experten aus Wissenschaft und Praxis entwickelt. So sorgt Third of Life für einen gesunden und erholsamen Schlaf.

Eine absolute Neuheit und besonders innovativ ist der separate Einsatz im Fußbereich. Die extra Schicht kann optional an den Füßen angebracht werden und hält die Füße damit besonders warm.

Third of Life: AERO ActiveClima Bettdecke 4 Jahreszeiten mit drei Lagen

Die AERO ActiveClima Bettdecke 4 Jahreszeiten mit drei Lagen. © Third of Life

AERO ActiveClima Bettdecke 4 Jahreszeiten

10 Prozent sparen mit Promocode WARMEDECKE10

Die AERO ActiveClima Bettdecke wurde von testsieger.de mit der Note 1,4 ausgezeichnet.

Die innovative Climabalance-Technologie sorgt für ein angenehmes Schlafklima dank eingearbeiteter Klimazonen.

Die VentiFill Active Faserfüllung wirkt atmungsaktiv und reguliert zudem die Feuchtigkeit.

Mit den drei Lagen haben Sie sechs verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. So sind Sie für jede Jahreszeit bestens gewappnet – egal, ob ganz kalt im Winter oder extrem heiß im Sommer.

Sie haben ganz kalte Füße? Die Bettdecke kann optional mit einer separat wärmenden Schicht im Fußbereich ergänzt werden.

Die patentierte AERO ActiveClima Bettdecke 4 Jahreszeiten ist in allen gängigen Größen für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten verfügbar.

Third of Life: AERO ActiveClima Ganzjahresdecke

AERO ActiveClima Ganzjahresdecke von Third of Life. © Third of Life

AERO ActiveClima Ganzjahresdecke

10 Prozent sparen mit dem Promocode WARM10

Die Mono-Decke (einlagig) ist mit der innovativen Climabalance-Technologie ausgestattet. Eingearbeitete Klimazonen sorgen für ein ideales Schlafklima.

ausgestattet. Eingearbeitete Klimazonen sorgen für ein ideales Schlafklima. Die Ganzesjahresdecke ist aus flauschigem und weichem Material hergestellt, ist atmungsaktiv, leicht und wunder anschmiegsam . Durch die Ventilationszonen aus Mesh wird die Feuchtigkeit optimal abtransportiert.

. Durch die Ventilationszonen aus Mesh wird die Feuchtigkeit optimal abtransportiert. Die innovative VentiFill Active Faserfüllung steht für Wärmekomfort und eine ideale Regulierung der Feuchtigkeit. Die Faser verfügen über eine deutlich höhere Funktionalität und Atmungsaktivität als herkömmliche Faser- oder Daunen-Decken.

steht für Wärmekomfort und eine ideale Regulierung der Feuchtigkeit. Die Faser verfügen über eine deutlich höhere Funktionalität und Atmungsaktivität als herkömmliche Faser- oder Daunen-Decken. Für ganz kalte Füße gibt es zudem einen separaten Einsatz. Dieser kann an das untere Viertel der Ganzjahresdecke angebracht werden und hält so die Füße beim Schlaf angenehm warm.