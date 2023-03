Billig-Alarm – 837 € sparen beim Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700

Von: Nina Dudek

Siemens TE657M03DE EQ.6 plus s700 Kaffeevollautomat mit Reinigungsset Entkalkung © Siemens

Der absolute Preishammer bei eBay diese Woche: Sparen Sie jetzt richtig beim Kauf des Siemens EQ.6 plus s700 inklusive Kaffeebohnen & Entkalkungs-Set.

So günstig werden Sie dieses Siemens-Markenprodukt wohl nie wieder finden! eBay gewährt 837 Euro Preisnachlass auf seinen regulären Preis auf das XL-Set Siemens Kaffeevollautomat TE657M03DE EQ.6 plus s700. In diesem Angebot bekommen Sie gratis auch noch 2 x Melitta BellaCrema Bio ganze Bohne und ein Reinigungsset zur Entkalkung dazu. Normalerweise bietet die Plattform die Kaffeemaschine für 1.626,98 Euro an, momentan kostet sie nur 789,90 Euro.

Siemens Kaffeevollautomaten zählen zu den beliebtesten Kaffeevollautomaten auf dem Markt. Dieses Modell aus hochwertigem Edelstahl punktet mit etlichen Zusatzfunktionen.

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700: Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 © Siemens

SensoFlow System: Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur

Maximales Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur CoffeeSelect Display: Farbiges LCD-Display mit Sensorfeldern. Über Direktwahltasten können Kaffee- und Milchspezialitäten ausgewählt und zubereitet werden.

Farbiges LCD-Display mit Sensorfeldern. Über Direktwahltasten können Kaffee- und Milchspezialitäten ausgewählt und zubereitet werden. AutoMilk Clean: Nach jedem Getränk startet eine vollautomatische Dampfreinigung. So können Sie das Reinigen des Milchsystems dem Kaffeevollautomaten EQ.6 plus s700 überlassen.

Nach jedem Getränk startet eine vollautomatische Dampfreinigung. So können Sie das Reinigen des Milchsystems dem Kaffeevollautomaten EQ.6 plus s700 überlassen. OneTouch DoubleCup: Sie können jede Spezialität auch für zwei Tassen gleichzeitig zubereiten.

Sie können jede Spezialität auch für zwei Tassen gleichzeitig zubereiten. Favoriten: Der Siemens Kaffeevollautomat kann bis zu vier Favoriten speichern und Ihr Lieblingsgetränk auf Abruf zubereiten.

Der Siemens Kaffeevollautomat kann bis zu vier Favoriten speichern und Ihr Lieblingsgetränk auf Abruf zubereiten. aromaDouble Shot: Diese Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen dafür, dass automatisch bitterer Nachgeschmack vermieden wird.

Diese Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen dafür, dass automatisch bitterer Nachgeschmack vermieden wird. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: Ob Espresso oder Latte Macchiato – Kaffeeauslauf und Milchschäumer sind höhenverstellbar und damit für jede Tassengröße bis zu 14 cm geeignet.

Ob Espresso oder Latte Macchiato – Kaffeeauslauf und Milchschäumer sind höhenverstellbar und damit für jede Tassengröße bis zu 14 cm geeignet. Beleuchtendes Tassenpodest: Ein weiteres Highlight des EQ.6 plus s700, das für mehr Komfort sorgt. Durch die Beleuchtung und der damit verbesserten Sicht können Sie die Tasse bis zum Rand füllen.

Ansprechendes Design und hochwertige Verarbeitung
Scheibenmahlwerk aus Keramik
Leichte Reinigung
Entnehmbare Brühgruppe
Sehr guter Espresso

Inklusive 1x Siemens Reinigungstabletten, 1x Siemens Entkalkungstabletten & 2 x Melitta BellaCrema Bio Ganze Bohne 150g © eBay

Siemens Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700: technische Daten

Leistung 1.500 Watt Volumen Bohnenbehälter 300 g Wasserpumpendruck 19 bar Milchbezug Milchschlauch Direktwahl ✔️ Doppeltassenbezug ✔️ Favoritenspeicherung bis zu 4 Kaffeespezialitäten Farbiges LCD-Display ✔️ Fassungsvermögen Wassertank 1,7 Liter Automatische Reinigung und Entkalkung ✔️ Mahlwerk Keramik Zubehör 1 x Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA, Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung

