De‘Longhi Kaffeevollautomat: jetzt stark reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Der De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S liefert cremigen Espresso und andere leckere Kaffeespezialitäten. Aktuell ist die Kaffeemaschine um 59 % reduziert. © Amazon Produktbild

Der Kaffeevollautomat von De‘Longhi ist leicht zu bedienen und bietet vollen Kaffeegenuss. Nun gibt es den ECAM 23.466.S zum Top-Preis.

Kaffee ist der Wachmacher am Morgen oder gibt uns den Extraschub im Nachmittagsloch. Mit Kaffeevollautomaten* lässt sich ganz einfach Kaffee zubereiten. Ob Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino oder der klassische Kaffee – per Knopfdruck liefern Kaffeevollautomaten die gewünschte Kaffeespezialität. Bei Amazon gibt es aktuell den De‘Longhi Kaffeevollautomaten ECAM 23.466.S zum absoluten Top-Preis. Sparen Sie auf den Kaffeevollautomaten sage und schreibe 56 Prozent. Bezahlen Sie so nur 437,99 Euro statt 908,99 Euro . Auf der Vergleichsseite Idealo beginnen die Preise bei 417,- Euro für den De‘Longhi Kaffeevollautomaten. Das Mega-Angebot ist begrenzt und nur für kurze Zeit gültig. Seien Sie also schnell.

De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S © Amazon Produktbild

Der De‘Longhi Kaffeevollautomat verfügt über Direktwahltasten für Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso mit fünf voreingestellten Kaffeestärken von sehr mild bis sehr kräftig.

von sehr mild bis sehr kräftig. De‘Longhi besitzt mit LATTECREMA ein patentiertes Milchaufschäumsystem für besonders cremigen Milchschaum. Die Reinigung erfolgt automatisch.

für besonders cremigen Milchschaum. Die Reinigung erfolgt automatisch. Das 13-stufige hochwertige Mahlwerk kann individuell eingestellt werden. In den Behälter passen 200 Gramm Kaffeebohnen. Der De‘Longhi Kaffeevollautomat eignet sich auch für Kaffeepulver.

kann individuell eingestellt werden. In den Behälter passen 200 Gramm Kaffeebohnen. Der De‘Longhi Kaffeevollautomat eignet sich auch für Kaffeepulver. Speichern Sie Ihre individuellen Vorlieben von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für sämtliche Kaffeespezialitäten.

von Aroma, Kaffee- und Milchmenge für sämtliche Kaffeespezialitäten. Da die kompakte Brühgruppe vollständig aus der Maschine genommen werden kann, lässt sich der De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S sehr leicht reinigen .

. Der De‘Longhi Kaffeevollautomat wird mit einem Original Wasserfilter geliefert. Dieser erhöht die Lebensdauer der Kaffeemaschine und sorgt für eine bessere Kaffeequalität, da geruchs- und geschmacksstörende Verunreinigungen im Wasser reduziert werden.

Zaubert guten Espresso mit viel fester und beständiger Crema, die leicht rauchig schmeckt. Die Bedienung ist nicht auf Anhieb ver­ständlich, die Tasten und Regler sind nicht ganz ein­deutig.