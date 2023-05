JBL 6 Flip im Sale – Die beliebte Bluetooth-Box jetzt günstiger bei MediaMarkt

Von: Sven Galitzki

Wer satten Sound in kompakter Form will – aufgepasst! JBL 6 Flip, eine der angesagtesten Bluetooth-Boxen, ist gerade bei MediaMarkt im Sale.

Hamburg – Ob bei einer Garagen-Party, zu Hause, am Strand oder unterwegs: Wer knackigen Sound mit satten Bässen genießen möchte und dabei besonderen Wert auf eine kompakte Form des Lautsprechers legt, sollte ein Auge auf die JBL-Flip-Reihe werfen. Und das neueste Modell JBL Flip 6 gibts aktuell im Angebot bei MediaMarkt reduziert.

JBL Flip 6: MediaMarkt reduziert beliebte Sound-Box – Jetzt beim Kauf sparen

Was genau steckt in diesem MediaMarkt-Sale? Das aktuelle Angebot umfasst die JBL Flip 6 in verschiedensten Farben. Insgesamt 9 coole Designs stehen im Deal zur Auswahl.

Die JBL Flip 6 ist dabei um 13 % im Preis heruntergesetzt, der Rabatt beläuft sich dabei auf 20 €. Statt der regulären 149,99 € zahlt man im Sale nur 129,99 €.

Die Sound-Box kann man sich nach dem Online-Kauf entweder innerhalb weniger Werktage nach Hause liefern lassen oder bequem in der nächstgelegenen MediaMarkt-Filiale abholen.

JBL Flip 6: Mehr als nur Lifestyle – auch im Hinblick auf Leistung hat es die kompakte Sound-Box ganz schön in sich

Preis: 129,99 € statt 149,99 €

129,99 € statt € Leistung: 30W

30W Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden

bis zu 12 Stunden Gewicht: 550 g

JBL Flip 6 – Das Wichtigste in Kürze

Was hat es mit der JBL Flip 6 auf sich? Beim Produkt handelt es sich um eine handliche, stylische Bluetooth Sound-Box, die sich gerade (aber nicht ausschließlich) bei Jugendlichen enormer Beliebtheit erfreut – und das nicht nur aus Lifestyle-Gründen. Die JBL Flip 6 gehört nämlich zu den besten Lautsprechern in diesem Preis-Segment und generell bei den kleineren, portablen Soundboxen.

Die hochwertige Box kann kinderleicht mit verschiedensten Quellen wie Smartphones oder Tablets per Bluetooth (kabellos) verbunden werden und bietet voll aufgeladen bis zu 12 Stunden lauten, kristallklaren Sound mit kraftvollen Bässen – auch Outdoor. Denn die JBL Flip 6 ist gemäß IP67 wasser- und staubfest, kann also so gut wie überall hin mitgenommen werden.

Kurzum: Wer kraftvolles Audio in kompakter Form genießen möchte, oder gerade auf der Suche nach einem Geschenk für Kids oder Jugendliche ist, das garantiert gut ankommt, der macht mit dem JBL Flip 6 nichts verkehrt.

