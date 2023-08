iPhone 15: Neue Apple-Smartphones sollen teurer werden

Von: Ömer Kayali

Schon bald dürfte Apple das neue iPhone 15 enthüllen. Erwartet Fans ein Preis-Schock? © Apple (Montage)

Neuen Berichten zufolge plant Apple, die Preise für das iPhone 15 deutlich anzuheben. Es würden die bislang teuersten iPhones sein.

Das iPhone zählt zu den teuersten Smartphones im Handel. Für treue Apple-Anhänger sind die Handys den Preis jedoch wert und sie wissen die Qualität und die Benutzerfreundlichkeit zu schätzen. Einem aktuellen Bericht von Digitimes (via Forbes) zufolge, müssen die Apple-Fans beim iPhone 15 noch tiefer in die Geldbörse greifen. Das Unternehmen soll nämlich vorhaben, die Preise um bis zu 200 US-Dollar zu erhöhen. Dadurch wäre es die bislang teuerste iPhone-Serie. Die gute Nachricht ist, dass nicht jedes Modell davon betroffen sein soll.

iPhone 15 soll teurer werden: Wie viel wird das Apple-Smartphone kosten?

Die meisten Nutzerinnen und Nutzer dürfte die Preiserhöhung aber nicht betreffen, da lediglich das „Pro“- sowie das „Pro Max“-Modell teurer werden sollen. Die Preise für die iPhone-15 Reihe sollen laut Digitimes folgendermaßen aussehen:

iPhone 15: ab 799 US-Dollar

iPhone 15 Plus: ab 899 US-Dollar

iPhone 15 Pro: ab 1.099 US-Dollar

iPhone 15 Pro Max: ab 1.299 US-Dollar

Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf den US-amerikanischen Markt. In Europa und in Deutschland sieht die Bepreisung anders aus und ist grundsätzlich höher. Für das iPhone 14 in der günstigsten Version bezahlten Kundinnen und Kunden zur Markteinführung hierzulande zum Beispiel 999 Euro.

iPhone 15: Neue Features, neue Preise

Die Erhöhung der Preise liegt wohl an der Einführung neuer Funktionen beim iPhone 15. Angeblich soll Apple zudem planen, die „Pro Max“-Reihe umzubenennen in „iPhone 15 Ultra“. Dieses soll mit beeindruckenden Innovationen wie einer 10-fach optischen Zoomkamera ausgestattet sein. Das Nachrichtenportal Bloomberg berichtete vor einer Weile, dass das iPhone 15 den größten Sprung bei Apple-Handys seit 2020 machen wird.

