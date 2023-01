iPad Pro 2022 mit 2 TB zum Tiefpreis – nirgendwo günstiger

Das iPad Pro zählt zu den besten Tablets im Handel. Kaum ein anderes Gerät kann leistungstechnisch mit dem 2022er-Modell mithalten. Aktuell bekommen Sie das iPad Pro mit 2 TB zum Tiefpreis bei Amazon.

Das iPad Pro 2022 ist ein leistungsstarkes Tablet von Apple, das für Profis und Power-User gedacht ist. Dieses Modell verfügt über eine besonders starke Hardware und zahlreiche Funktionen, die es zu einer hervorragenden Wahl für diejenigen machen, die das Meiste aus dem Gerät herausholen möchten. Es eignet sich bestens für die Arbeit unterwegs. Das einzige Manko ist der Preis. Immerhin hat Amazon nun einen hohen Rabatt auf das 2022er iPad. Sie erhalten das Tablet 22 Prozent günstiger und bezahlen somit lediglich 1.888,48 Euro statt 2,429 ,- Euro.

Bei Amazon bestellen

Grafikbearbeitung, Videoschnitt, Musikproduktion, Arbeiten in der Augmented Reality und nebenbei einfach nur Emails schreiben – Für all das kann man sich eine schwere und oft laute Workstation holen, oder man nimmt Apples lautloses iPad Pro 11, das zwar einen etwas kleineren Screen bietet, dafür aber auch problemlos überall hin mitgenommen werden kann. Klar, nicht in jeder Situation ist Apples handliches Tablet ein vollwertiger Ersatz, aber die Rechenpower des handlichen und passiv gekühlten Profi-Tablets ist beeindruckend und für viele Profi-Anwendungen völlig ausreichend.