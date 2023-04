Tragen Sie noch oder HOMPen Sie schon?

Von: Nina Dudek

Teilen

Seit Generationen tragen Eltern ihre Kinder in einer Kraxe auf dem Rücken. HOMB aus „Die Höhle der Löwen“ ist die Weiterentwicklung – ein Elternrucksack mit Trage auch für größere Kinder.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Ist es noch weit?“ oder „Wann sind wir endlich da?“ sind Fragen, mit denen Kinder ihre Eltern auf Wanderungen zur Weißglut bringen können. Für genau diese Situation haben Nina Sommer und Stefanie Fischer eine geniale Lösung: den HOMB, was für „Hop on my back!“ steht. In der 13. Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ stellen die beiden den Elternrucksack mit integrierter Kintertrage-Funktion vor.

HOMB mit Gratis-Lieferung bestellen

Not macht erfinderisch: der HOMB als Alleskönner

Die Kinder stehen am Rücken der Eltern, ohne sich selbst festhalten zu müssen. © HOMB

Wer je einen Kinderwagen durch die volle Fußgängerzone schieben oder ein müdes Kind tragen musste, weiß: Das ist kein Vergnügen. Im Straßenverkehr oder beim Wandern sind Buggy, Laufrad & Co. als Fortbewegungsmittel für Kids ebenfalls mehr Last statt Hilfe. Darum musste für Nina und Stefanie eine Lösung her, die ebenso praktisch wie effizient ist.

Der HOMB war geboren, ein stylischer Rucksack mit viel Stauraum, der sich ruckzuck in eine Kindertrage – plus praktische Umhängetasche – verwandeln lässt. Die Kinder stehen dabei am Rücken der Eltern, ohne sich selbst festhalten zu müssen.

Sie sind reif für einen HOMB wenn:

Sie gerne auch mal abseits breiter Forststraßen wandern und keine sperrige Kinder-Kraxe mitschleppen möchten

Ihr Kind meistens genau dann auf den Arm will, wenn Sie beim Einkaufen alle Hände voll haben

Sie einmal wieder feststellen, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Flugzeug viel zu wenig Platz für Buggy oder Kinderwagen ist

Ihr Kind für den Kinderwagen schon zu alt ist – aber manchmal eben doch noch „Transporthilfe“ braucht

Von Mamas, für Mamas (und natürlich Papas) Entwickelt von zwei Mamas, nachhaltig produziert in Europa aus recyceltem Nylon und alten PET-Flaschen aus dem Meer. Geeignet für Kinder zwischen 1,5 und 4 Jahren (bis 25 kg), in drei Farben erhältlich, Preis 159 €.

HOMB bestellen

Ich möchte nicht so viel ausgeben: Gibt es auch günstigere Alternativen zum HOMB?

„Jein“ lautet die Antwort. In Herstellung, Verarbeitung und Umsetzung ist das Original aus „Die Höhle der Löwen“ tatsächlich einzigartig. Trotzdem gibt es einen ähnlichen Tragerucksack im Handel, der mit knapp 90 euro deutlich günstiger als der HOMB für 159 Euro ist.

Montis Kinder- Baby- und Rückentrage © Amazon

Kombi-Rucksack (20 l) mit Rückentrage (bis 15 kg), Stauraum für Trinkflaschen, Regenschutz, Sonnenschutz, Wickelmatte uvm.

Montis Walk Rückentrage 84,99 €

Noch mehr Produkte aus der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“