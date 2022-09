Kompakter Grillwagen jetzt schon für unter 100 € – Sie sparen 43 %

Von: Ömer Kayali

Fleisch und Zucchini gelingen auf einem Holzkohlegrill noch aromatischer. © phbcz/PantherMedia

Holzkohlegrills verleihen Steaks, Fisch und Gemüse die leckere Rauchnote. Aktuell bekommen Sie einen kompakten Grillwagen fast zum halben Preis.

Mit einem Holzkohlegrill eröffnen sich beim Grillen viele Möglichkeiten. Sie können die Kohlen an bestimmten Stellen platzieren und schaffen so verschiedene Grillzonen – auch indirektes Garen ist möglich. Eine weitere Option ist, direkt auf der Kohle zu grillen, zum Beispiel Folienkartoffeln. Das besondere Raucharoma ist dabei das, was die Grillspeisen so besonders macht und sich nicht so einfach in der Küche zu Hause nachahmen lässt.

Fürs Grillen mit einem Holzkohlegrill haben wir in einem separaten Artikel einige Tipps für Sie. Ein Nachteil von Grills für den Garten ist, dass sie oft recht teuer sind und Sie – je nach Modell – mehrere hundert Euro dafür ausgeben müssen. Bei Amazon bekommen Sie derzeit einen soliden Holzkohle-Grillwagen schon für unter hundert Euro. Dieser ist um 43 Prozent reduziert und kostet gerade nur 96,71 Euro statt 169,- Euro .

tepro Holzkohle-Grillwagen Toronto XXL – jetzt 43 % günstiger

tepro Holzkohlegrill-Grillwagen Toronto © tepro

Der tepro Grillwagen verfügt über einen Deckel, wodurch keine Hitze verloren geht. So können Sie direkt oder indirekt bei geschlossenem Deckel grillen. Zudem ist ein Thermometer im Deckel integriert. Dank des Kaminabzugs eignet sich der Grill auch zum Räuchern.

Die Kohlen-Ebene kann auf sechs verschiedene Höhen eingestellt werden.

Dank der zwei Rollen ist der Grillwagen mobil und lässt sich schnell umpositionieren.

Rechts und links verfügt der Grill über ausklappbare Seitenablagen, wo Sie Grillgut, Teller, Besteck, Marinaden oder sonstiges in Griffweite abstellen können.

Besonders praktisch ist das zusätzliche Zubehör, wie etwa die Haken an den Seitenablagen oder der Flaschenöffner.

Datenblatt tepro Holzkohlegrill Grillwagen Toronto XX

Maße 152 x 73 x 137 cm Gewicht rund 38 kg Grillfläche 71,5 x 46 cm Material Stahl Integrierter Deckelthermometer ✔️ Lüftungsöffnungen ✔️ Mit Rollen ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Auch die XXL-Version des Tepro „Toronto“ ist ein hochqualitativer Holzkohlengrill, der durch sein ansprechendes Design, seine gute Qualität und die hervorragenden Grillergebnisse punktet. Darüber hinaus bietet er noch mehr Grillfläche, als sein kleiner Bruder, zwei abklappbare Ablagen, sehr sinnvolle Features wie den Kamin fürs Räuchern, mehr Haken für Grillzange und Co. sowie den Flaschenöffner. Die Montage ist nicht allzu schwer, da hier alles wunderbar beschrieben ist und die Bedienung stellt niemanden vor größere Probleme. Ihr solltet aber definitiv euch eine Abdeckplane kaufen, da der Grill sonst schnell vor sich hin rosten kann.

