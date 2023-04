Hier gibt‘s was auf die Ohren: Bestseller-Hörbücher bei BookBeat & Co.

Von: Melanie Staudacher

Teilen

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Hörbuch? Diese Titel sind die Topseller bei Amazon, Audible, BookBeat und Thalia. © IMAGO/Tanya Yatsenko

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Hörbuch? Wir stellen Ihnen beliebte Neuerscheinungen und Dauerbrenner bei Amazon, Audible, BookBeat und Thalia vor.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Ein Hörbuch ist für viele Menschen einfacher zu konsumieren als ein klassisches Buch. Auf dem Smartphone hat man es überall dabei, man kann nebenbei andere Dinge wie den Abwasch erledigen oder neben zu Sport machen. Auch zum Einschlafen kann man Thriller, Romane oder Biografien anhören. Wir stellen Ihnen die beliebtesten Hörbücher bei Amazon, Audible, BookBeat und Thalia vor.

Dauerbrenner „Das Kind in dir muss Heimat finden“

Auf Amazon kaufen

Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl hält sich seit Erscheinung im November 2015 hartnäckig in den Topseller-Listen. © Amazon Produktbild

Eine Lösung für (fast) alle Probleme will Stefanie Stahl mit ihrem Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ liefern. Dafür gibt Stahl ihren Lesern eine Anleitung in die Hand, um ihre Kindheitserfahrungen zu verstehen und zu heilen – denn diese sind oft die Wurzel vieler Probleme im Erwachsenenalter.

Weitere Topseller-Hörbücher bei Amazon

Der King des Gruselns – Sebastian Fitzeks „Der Heimweg“

„Der Heimweg“ bei Audible kaufen

Nichts für schwache Nerven: Der Heimweg von Sebastian Fitzek © Audible Produktbild

In „Der Heimweg“ geht es um Jules Tannberg, der ehrenamtlich beim „Begleittelefon“ aushilft, einem Telefon-Service, den Frauen nutzen können, wenn sie sich auf ihrem Heimweg ängstigen oder möglicherweise bedroht fühlen. Bisher gab es noch nie eine Notsituation. Bis zu dem Tag, an dem Jules von Kara angerufen wird. Kara glaubt, von dem Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal überfallen hat und mit Blut ihr angebliches Todesdatum auf ihre Schlafzimmerwand gemalt hat. Sie bittet Jules um Hilfe, denn dieser Tag beginnt in wenigen Stunden.

Hörbuch-Empfehlungen von Audible

Was kostet das Abo bei Audible?

2008 hat Amazon den Hörbuch-Anbieter Audible übernommen. Deswegen kommen alle Hörbücher, die Sie bei Amazon finden, von Audible. Um ein Hörbuch über Amazon zu kaufen, haben Sie drei Möglichkeiten:

Probe-Abo für 0 Euro, gültig für 30 Tage. Amazon-Prime-Kunden können das Audible-Abo für 60 Tage kostenlos testen.

Mit 1-Click kaufen. Die Preise variieren von vier Euro bis 20 Euro.

Abo für 9,95 Euro im Monat. Mit dem Abo bekommen dürfen Sie sich einen Titel pro Monat aussuchen, den Sie für immer behalten dürfen.

Für Studierende mit Prime-Abo gibt es bei Amazon ein besonderes Angebot: Für sechs Monate bezahlen Sie für das Audible-Abo nur 4,95 Euro pro Monat.

Für Krimi-Fans: Teil 1 der Laura-Graf-Reihe

Der Perfektionist bei BookBeat kaufen

Der Perfektionist von Volker Gerling ist der erste Kriminalfall der LKA-Kommissarin Laura Graf. © BookBeat Produktbild

LKA-Kommissarin Laura Graf wird zu einem Mordfall gerufen, bei dem eine Frau mit 40 Messerstichen getötet wurde. In ihre Haut ist die Ziffer 1 eingebrannt. Eine Woche später wird eine zweite Leiche, mit der Ziffer 2 in der Haut, gefunden. Ein Serienmörder treibt sein Unwesen. Doch selbst als auf den Handys der mittlerweile drei Opfern Selfies mit immer demselben Mann gefunden werden, kann Graf dem Verdächtigen nichts nachweisen.

Diese Hörbücher sind Bestseller bei BookBeat

Das kostet das Abo bei BookBeat

Auch beim Audible-Konkurrenten BookBeat haben Sie die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu testen. Nach Erstellung eines Nutzerkontos können Sie innerhalb eines Monats 25 Stunden kostenlos durch die Hörbuch-Bibliothek von BookBeat stöbern.

Bei BookBeat orientieren sich die Preise nicht an der Anzahl der Hörbücher, sondern an den gehörten Stunden pro Monat. Das Basis-Abo kostet 9,95 Euro pro Monat. Hier haben Sie 25 Hörstunden zur Verfügung. Beim Premium-Abo für 16,99 Euro pro Monat können Sie insgesamt 100 Stunden hören.

Jeder Abo-Variante können Sie bis zu vier sogenannter Extra-Profile hinzufügen. Ein Extra-Profil kostet im Basis-Tarif 4,95 Euro pro Monat. In der Premium-Version kostet ein Extra-Profil 6,99 Euro pro Monat.

Debütroman von El Hotzo

Mindset von Sebastian Hotz bei Thalia

Auf seinem Instagram-Kanal @elhotzo folgen Sebastian Hotz mittlerweile 1,3 Millionen Menschen. © Thalia Produktbild

Im Debütroman von Sebastian Hotz steht sein Protagonist Mirko, der ein recht unscheinbares Leben führt und sich in seinem Job als Informatiker langweilt. Eines Tages nimmt er an einem Seminar des Erfolgscoaches Maximilian Krach teil und taucht ein in die Welt der jungen Männer in Slim-Fit-Anzügen, die am liebsten über Rennwagen reden. Mit viel Humor und Ironie beschreibt Hotz die sogenannte „toxische Maskulinität“ und kritisiert unsere Leistungsgesellschaft.

Neue und beliebte Hörbücher bei Thalia

Diese Abo-Varianten für Hörbücher gibt es bei Thalia

Das Thalia-Hörbuch-Abo ist in den ersten 30 Tagen kostenlos. Pro Monat kostet die Bezahlvariante 7,95 Euro. Dafür dürfen Sie sich pro Monat einen Titel aussuchen. Jedes weitere Hörbuch, dass Sie innerhalb eines Monats herunterladen möchten, kostet nochmals 7,95 Euro.

Für Viel-Hörer gibt es die Hör-Flat „Skoobe“. Sie kostet 14,99 Euro pro Monat und Sie können sich damit beliebig viele Hörbücher herunterladen und beliebig viele Stunde hören. Allerdings benötigen Sie für dieses Abo ein eigenes Skoobe-Konto.