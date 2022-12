Heizkosten sparen: die besten Tipps der Bundesregierung

Von: Nina Dudek

Wer weiß, wie man Heizkosten spart, kann auch im Winter entspannt die Füße hochlegen. © mashiki/AdobeStock

Tipps zum Heizkosten sparen gibt es im Internet wie Sand am Meer. Gar nicht so einfach, herauszufinden, welche gut sind. Wir haben deshalb die offiziellen Tipps der Bundesregierung zusammengefasst.

Das Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz veröffentlichte auf heizspiegel.de erschreckende Zahlen: die durchschnittlichen Heizkosten der Deutschen für unterschiedliche Heizungssysteme. Dort stehen Zahlen, die gerade Geringverdienern den Schweiß auf die Stirn treiben angesichts der drohenden Heizkosten für den Winter.

Alle wollen jetzt in der kalten Jahreszeit Heizkosten sparen, die Frage ist nur: wie? Im Internet gibt es unendlich viele mögliche und unmögliche Ideen, die Kosten für die Heizung in Schach zu halten.

Eine der seriösesten Quellen ist aber immer noch die Deutsche Bundesregierung, die von einem Experten-Gremium beraten wird. Welche effektiven Maßnahmen zur Reduktion von Heizkosten die Profis vorschlagen, lesen Sie hier.

Heizkosten sparen kann bei allen Heizungsarten die Kosten senken

Wer denkt, dass er mit modernster Heiztechnik kostengünstig dran ist und auch angesichts extrem steigender Energiekosten nicht wesentlich tiefer in die Tasche greifen muss, irrt!

Der Heizspiegel für Deutschland 2022 zeigt anschaulich, wie hoch die Kosten tatsächlich sind. Angesichts dieser Zahlen sollte sich wirklich jeder überlegen, wie er seine Kosten beim Heizen senken kann – ganz unabhängig von der Art der des Heizsystems!

Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Heizkosten inklusive Heiznebenkosten pro Jahr in einem 110 Quadratmeter großen Einfamilienhaus im Jahr 2021.

Energieträger durchscnittl. Heizkosten/Jahr inkl. Heiznebenkosten Erdgas 1.460 € Heizöl 1.550 € Fernwärme 1.715 € Wärmepumpe 1.455 € Holzpellets 940 € Hackschnitzel 810 €

Quelle: heizspiegel.de

Mit Wärme geizen und damit Heizkosten sparen

Was einst einer der erfolgreichsten Werbe-Slogans (in ganz anderem Kontext) war, ist heute aktueller denn je: Geiz ist geil!

Das sieht auch Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, angesichts des steigenden Gasverbrauchs vor allem bei privaten Haushalten so: Er findet, 2022 sollte man mit Wärme geizen.

Und seien wir einmal ganz ehrlich: Muss es denn sein, im Dezember mit kurzen Hosen barfuß und im T-Shirt durch die Wohnung zu laufen?

Die Reduktion der Raumtemperatur um ein Grad kann bis zu sechs Prozent Heizkosten einsparen. Tado, ein Münchener Hersteller von vernetzten digitalen Heizungs-Steuerungen, schreibt, dass ein Grad weniger Raumtemperatur sechs Prozent Heizenergie einspart.

Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 1.500 Kubikmetern im Jahr wären dies 90 Kubikmeter weniger – und je nach Gaspreis über 150 Euro pro Jahr.

Fenster nicht gekippt lassen: Sie sorgen kaum für frische Luft, kühlen aber die Wände aus.

Richtig lüften: Am energiesparendsten ist das sogenannte Querlüften. Also für Durchzug sorgen, am besten, indem gegenüberliegende Fenster oder Türen geöffnet werden.

Richtig lüften: Am energiesparendsten ist das sogenannte Querlüften. Also für Durchzug sorgen, am besten, indem gegenüberliegende Fenster oder Türen geöffnet werden.

Eigentlich ist die kalte Jahreszeit ja auch besonders gemütlich: Es wird früh dunkel und wir kuscheln uns zu Hause mit dicken Socken und einer Tasse Tee auf das Sofa. Oder besser noch: mit einer superdicken, warmen Winterdecke und Wärmflasche ins Bett.

Heizkosten sparen, indem die Heizung nicht auf Null steht?

In der Theorie hört es sich logisch an: Heizung komplett ausschalten und viel sparen. Doch auf der Seite der Bundesregierung ist zu lesen, dass das keineswegs der Fall ist.

Denn gerade bei Minusgraden kühlen die Räume dann komplett aus, beispielsweise, wenn man den ganzen Tag nicht zu Hause ist und erst abends wiederkommt. Wird erst dann die Heizung einschaltet, ist viel mehr Energie nötig, um die eisigen Räume überhaupt erst auf „Betriebstemperatur“ zu bringen – geschweige denn, es richtig warm zu bekommen.

Besser ist es, die Heizung auch bei Abwesenheit durchgehend auf einer niedrigen Stufe laufen zu lassen. Der Energiebedarf ist unter dem Strich erheblich geringer.

Ein weiterer Nachteil: In ausgekühlten Räumen besteht die Gefahr der Schimmelbildung an den Wänden.

Clever Heizen mit Thermostat Sogenannte smarte Thermostate können helfen, die Wohnung nicht unnötig zu heizen. Sie lassen sich einfach installieren und mit einer vorgewählten Temperatur zu einer gegebenen Zeit programmieren. Auf diese Weise lässt sich zusätzlich sparen.

Fenster und Türen nachträglich isolieren und Heizkosten sparen

So naheliegend es klingt, so wenig wird diese einfache Lösung (noch) genutzt. Was viele gar nicht „auf dem Schirm“ haben: Kunststoffdichtungen in Türen oder Fenstern können im Laufe der Jahre porös werden – und damit undicht. Ein kritischer Blick ist also schon mal der erste Schritt zum Heizkosten sparen. Denn mit Gummidichtungen oder einem Schaumdichtungsband lassen sich marode Rahmen recht gut abdichten

Zusätzlich ist es sinnvoll, Rollläden nach Einbruch der Dunkelheit herunterzulassen. So geht weniger Wärme über das Fensterglas verloren.

Auf TikTok kursiert der nicht ganz unumstrittene Tipp, die Fenster mit Rettungsdecken zu isolieren.

Einfach montiert und mit großer Wirkung: Isolationsschichten hinter dem Heizkörper. Diese wärmereflektierenden Dämmfolien aus dem Baumarkt verhindern, dass Wärme über die Außenwand entweicht.

Wussten Sie schon ... ... dass Möbel oder Vorhänge vor einem Heizkörper verhindern, dass sich die Wärme im Raum richtig ausbreiten kann? Um die Raumtemperatur zu halten, muss die Heizung dann viel mehr arbeiten – und benötigt mehr Energie. Mit ein paar Handgriffen lassen sich also gleich wieder ein paar Euro sparen.

Wer Heizkörper prüft, kann auch Heizkosten sparen

Es blubbert und gluckert ein wenig in der Heizung, aber das ist nicht weiter schlimm? Von wegen!

Gibt Ihr Heizkörper derartige Geräusche von sich, enthält er Luft. Wird er dann auch nur noch lauwarm, heißt es handeln. Denn die Heizungsanlage kann dann noch so viel Energie verbrauchen – dieser Heizkörper wird trotzdem nicht warm.

Luft verringert die Wärmeleistung und sollte deshalb entfernt werden. Ganz einfach geht das mit einem „Entlüfterschlüssel“ aus dem Baumarkt, mit dem sich das Ventil öffnen lässt. Zunächst entweicht mit einem Zischen die Luft aus dem Heizkörper, wenn dann Wasser kommt, wird wieder zugedreht und das Problem ist behoben.

Kniffeliger wird es, wenn die ganze Heizungsanlage schlecht eingestellt ist. Denn das verursacht mitunter enorme Mehrkosten, ist aber einen Fall für den Fachmann. Er kann einen hydraulischen Abgleich vornehmen und die Anlage so wieder energieeffizient einstellen.

Anzeichen für eine schlecht eingestellte Heizungsanlage ist es beispielsweise, wenn nur die nah am Heizkessel gelegenen Räume warm werden.

Die Bundesregierung fördert unter gewissen Voraussetzungen den hydraulischen Abgleich mit dem Programm „Energieeffizient Sanieren“.

Experten geben an, dass sich mit den folgenden Maßnahmen rund 15 Prozent an Heizenergie sparen lassen:

Regulierbare Ventile an allen Heizkörpern

Elektronische Heizungspumpe muss richtig dimensioniert sein

Optimale Anpassung der Vorlauftemperatur an die Jahreszeit

Ablesegeräte in der Heizung, die die Kontrolle von Verbrauch und Kosten ermöglichen

Heizkosten sparen – und das warme Wasser dabei nicht vergessen

Heizung aufdrehen und Wärme genießen. Ein alltäglicher Vorgang, den wir alle kennen. Aber denken wir beim Heizen auch daran, warmes Wasser zu sparen? Letzten Endes hängen das heiße Wasser aus dem Wasserhahn und die warme Heizung direkt zusammen – das bedeutet im Umkehrschluss: Wer heißes Wasser aus dem Wasserhahn oder der Dusche spart, spart auch Heizkosten.

Allein ein Sparduschkopf wie beispielsweise der Puregreen aus der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ kann bis zu 50 Prozent warmes Wasser pro Duschvorgang einsparen. Und so einfache Mittel wie „Wasser ausdrehen beim Einshampoonieren“ oder einfach nicht ganz so lange duschen machen sich bei den Heizkosten bemerkbar.