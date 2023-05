Headwave TAG 2 – Der Lautsprecher für den Motorradhelm

Von: Melanie Staudacher

Der Headwave TAG 2 ist ein Lautsprechersystem für den Motorradhelm. Er bleibt auch bei extrem hoher Geschwindigkeit fest am Helm, laut Hersteller sogar bei über 300 km/h. © Headwave

Mit dem TAG 2 von Headwave haben Sie noch mehr Spaß beim Motorradfahren. Das Audiosystem liefert einen 360-Grad-Sound im Motorradhelm und starken Bass.

In der 13. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ hat das Berliner Startup Headwave sein neues Produkt TAG vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein kompaktes Audiosystem mit Lautsprecher, das an den Helm geklebt wird. So kann man während des Motorradfahrens Musik, Radio oder Hörbücher hören.

Der Headwave TAG 2 wird mit einem Klebepad am Motorradhelm befestigt. © Headwave

Headwave TAG – Die wichtigsten Eigenschaften in Kürze

✔️ kabellos, Verbindung per Bluetooth

✔️ wasserdicht

✔️ starker Bass

✔️ passt an jeden Helm

✔️ einfaches Anbringen

Headwave TAG – So funktioniert‘s

Der TAG wird ganz einfach mit den mitgelieferten Klebepads an die Rückseite des Helmes geklebt. Vorher sollten das Gerät und die Klebefläche am Helm gereinigt werden. Headwave verspricht, dass der TAG auch bei Geschwindigkeiten von über 300 km/h bombenfest am Helm hält.

Den TAG zu entfernen, ist deshalb etwas aufwendiger. Headwave nennt einen Trick dafür: Eine Kreditkarte unter den Rand des TAG schieben und ihn so vom Motorradhelm entfernen. Noch besser geht‘s, wenn Sie den Kleber mit einem Föhn erhitzen.

Ist der TAG einsatzbereit, verbindet er sich per Bluetooth mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät. Nutzen Sie ein Navigationsgerät oder Google Maps, kann er Sie so per Sprachwiedergabe zu Ihrem Ziel führen, ohne dass Sie anhalten und auf die Landkarte schauen müssen.

Der TAG ist wasserdicht und passt sich jeder Helm-Form an. Nutzen Sie ihn für die Navigation, hält der Akku bis zu zwölf Stunden. Beim Musikhören hält der Akku fünf bis sieben Stunden, je nach Wiedergabe-App.

Bei Polo Motorrad gibt es den TAG 2 von Headwave speziell für Fahrschulen im Angebot. Für das Set mit Headset und TAG für die Fahrschüler sowie zwei Gegenstücke für den Fahrlehrer, zahlen Sie nur noch 899 Euro statt 1.199 Euro .

Das Headwave-Set mit TAG 2 für Fahrschulen © Headwave

Spürbarer Bass im Motorradhelm

Der Headwave TAG 2 erzeugt Schallvibrationen, die sich auf die Helmschale übertragen. So wird der ganze Helm in Schwingungen versetzt. Das Ergebnis ist ein spürbarer Bass, der in verschiedenen Testberichten sehr gelobt wird.

So können Sie den Headwave TAG 2 für mehrere Helme nutzen

Wer nicht nur einen Motorradhelm besitzt, jedoch nicht jedes Mal den TAG vom Klebepad lösen will, kann sich ein Klett-Set dazu kaufen. Statt des Klebepads kleben Sie auf Ihre Helme Klettpads auf. Auf den TAG kommt das Gegenstück. So können Sie den TAG für mehrere Helme verwenden.

Mit dem Klett-Set müssen Sie sich nicht für einen Helm entscheiden, an dem Sie Ihren Headwave TAG tragen möchten. Stattdessen können Sie Ihn einfach mit einem Klettverschluss an mehreren Helmen verwenden. © Headwave

