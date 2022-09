Häcksler: Leistung, Aststärke, Schneidwerk – darauf müssen Sie beim Kauf achten

Von: Philipp Mosthaf

Holz aus dem Häcksler liefert natürliches, kostengünstiges Mulchmaterial für den eigenen Garten. © St.Larisikstefania/PantherMedia

Häcksler sind super praktisch: Sie zerkleinern Äste vom Baum- und Strauchschnitt im Herbst und Frühling und liefern so natürliches Dünger- und Mulchmaterial. Doch welche Häcksler sind die besten?

Im Frühjahr und Herbst ist es sinnvoll, Büsche, Sträucher und Obstbäume zu schneiden. Für diese Arbeiten gibt es Akku-Astsägen. Viele HobbygärtnerInnen stehen allerdings danach vor dem Problem, dass sie nicht wissen, wohin mit den ganzen Ästen. Hierfür eignet sich ein Häcksler besonders gut. Die Gartenhäcksler von Bosch und Co. zerkleinern Äste und stellen Material zum Kompostieren im Sekundentakt her. Damit schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Doch worauf müssen Sie bei einem Häcksler besonders achten? Die Geräte unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Wir stellen Ihnen einige Häcksler vor und geben Ihnen nützliche Kauftipps.

Häcksler: Darauf müssen Sie beim Kauf achten

Leistung: Je größer der Häcksler, desto leistungsstärker ist er und desto mehr Schnittgut auf einmal kann er aufnehmen und zerkleinern. Auch dieses Merkmal spielt beim Kauf eine entscheidende Rolle. Sie werden keinen Spaß beim Häckseln haben, wenn dieser die ganze Zeit stottert oder sogar ausgeht, weil alles verstopft ist und er an seine Leistungsgrenze kam.

Messerhäcksler und Walzenhäcksler: Was ist der Unterschied?

Schneidwerk: Generell gibt es zwei Arten von Gartenhäckslern. Wir unterscheiden zwischen Messerhäckslern und Walzenhäckslern.

Messerhäcksler Walzenhäcksler Schnittgut ständig nachgestopft werden, da in der Regel kein Selbsteinzug zieht das Schnittgut automatisch mit ein Oft günstiger als Walzenhäcksler Höheres Preisniveau Eignen sich besonders für feines Material Liefert in der Regel nicht so feines Material wie Messerhäcksler Bei holzigem Material kann der Häcksler blockieren Rücklauffunktion kann eine eventuelle Blockade schnell auflösen Höherer Pflegeaufwand Geringer Pflegeaufwand Relativ laut Geräuschpegel ist nicht so hoch

Bosch Häcksler AXT Rapid 2200

Bosch Häcksler AXT Rapid 2200 © Amazon Produktbild

Preis ab 199,98 € Marke Bosch Leistung 2.200 Watt Schneidwerk Schneidmesser Maximale Aststärke 40 mm Fangkorb -

ATIKA LHF 2800 Leise-Walzenhäcksler

Atika LHF 2800 Leise-Walzenhäcksler © Amazon Produktbild

Preis ab 194 € Marke Atika Leistung 2.800 Watt Schneidwerk Leise-Walzenhäcksler Maximale Aststärke 45 mm Fangkorb 62 Liter

Gartenhäcksler IKRA ILH 3000 A

IKRA ILH 3000 A © Amazon Produktbild

Preis ab 211,30 € Marke Ikra Leistung 3.000 Watt Schneidwerk Walzenhäcksler Maximale Aststärke 44 mm Fangkorb 60 Liter

Bosch Häcksler AXT 25 TC

Bosch Häcksler AXT 25 TC © Bosch

Preis ab 465,01 € Marke Bosch Leistung 2.500 Watt Schneidwerk Turbine-Cut (Walzenhäcksler) Maximale Aststärke 45 mm Fangkorb 53 Liter

Einhell Elektro-Messerhäcksler GC-KS 2540

Einhell Elektro-Messerhäcksler GC-KS 2540 © Amazon Produktbild

Preis ab 89 € Marke Einhell Leistung 2.000 Watt Schneidwerk Schneidmesser Maximale Aststärke 40 mm Fangsack 60 Liter

Gartenhäcksler: So pflegen und warten Sie ihn richtig

Je nach Häckslertyp sollten Sie Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen warten und pflegen. Walzenhäcksler benötigen weniger Pflege als Messerhäcksler. Lesen Sie sich die Gebrauchsanweisung des Herstellers sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte. Nur so können Sie die Lebensdauer Ihres Häckslers erhalten.

Säubern Sie Ihren Häcksler nur bei gezogenem Netzstecker, die Maschinen sind aufgrund ihrer Messer und Leistung ein sehr gefährliches Garteninstrument.

Kümmern Sie sich bei der Wartung vor allem um die beweglichen Elemente und schmieren Sie diese regelmäßig, damit sie konstant reibungslos laufen. Während bei Messerhäckslern immer mal wieder die Messer nachgeschliffen werden müssen, muss bei Walzenhäckslern die Druckplatte nachgestellt werden.