Beauty-Tipp des Sommers: Haaröl für die Extraportion Pflege

Von: Nina Dudek

Haaröl gilt als Wunderwaffe für glänzendes, weiches und gesundes Haar. © Canva

Ihre Haut schützen Sie mit Sonnencreme und After-Sun-Lotion. Und die Haare? Die benötigen im Sommer ebenfalls eine Extraportion Pflege. Der absolute Trend diesen Sommer: natürliches Haaröl.

Sonnenstrahlen sind nachweislich gut fürs Gemüt und für unseren Vitamin-D-Haushalt. Nur leider nicht ganz so gesund für die Haut – das weiß heutzutage jedes Kind. Sonnencreme und pflegende After-Sun-Produkte gehören in Deutschland in fast jeden Haushalt.

Aber haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sehr Ihre Haare unter Ozon, UV-Strahlung und Hitze leiden? Womöglich noch im Kombination mit salzigem Meereswasser oder Chlorwasser in Pool und Freibad?

Hier kommt Haaröl ins Spiel – das derzeit höchst gefeierte Wundermittel, um Ihre Haare vor den schädlichen Auswirkungen von Sonne und Hitze zu schützen. In diesem umfassenden Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie über die Verwendung von Haaröl in der Sommerpflege wissen müssen.

Inhaltsverzeichnis

Ist Haaröl wirklich gut für die Haare?

Absolut! Haaröl ist mehr als nur ein Trend, den derzeit in den sozialen Medien viele Beauty-Experten teilen. Haaröl liefert intensive Feuchtigkeit und Nährstoffe, die die Haare benötigen, um sich zu regenerieren und widerstandsfähig gegenüber den schädlichen Einflüssen der Sommerhitze zu bleiben. Es hilft, Spliss zu minimieren, Frizz zu bekämpfen und die Haarstruktur zu glätten.

Für was ist Haaröl gut?

Haaröl ist ein wahrer Segen für sonnen- und hitzegestresste Haare.

Feuchtigkeit und Regeneration: Sonne und Hitze trocknen das Haar aus und machen es spröde. Haaröl wirkt wie ein Feuchtigkeitsspender und dringt tief in die Haarschaft ein, um verlorene Feuchtigkeit wiederherzustellen. Das macht die Haare elastisch, weicher und geschmeidiger. Hitzeschutz und UV-Abwehr: UV-Strahlen und hohe Temperaturen können die Haarstruktur schädigen. Haaröl bildet eine schützende Barriere gegen diese schädlichen Einflüsse. Es agiert wie ein natürlicher Schirm, der die Haare vor dem Verblassen der Farbe, der Zerstörung von Proteinen und der Schwächung der Haarstruktur bewahrt. Frizz-Kontrolle und Glanz: Frizz, also widerspenstig in alle Richtungen abstehendes Haar ist besonders im Sommer ein häufiges Problem. Auch hier kann Haaröl helfen, die Strähnen zu bändigen. Die Öle legen sich um die Haaroberfläche und glätten die Schuppenschicht. Das macht die Haare glatter, die Locken werden definierter und besser kontrollierbar. Reparatur von Spliss und Schäden: Wenn Ihre Haare durch Sonne, Salzwasser oder Chlor strapaziert werden, neigen sie dazu, Spliss zu entwickeln. Haaröl hilft, die Haarspitzen zu versiegeln und das Auftreten von Spliss zu minimieren. Es unterstützt auch die Reparatur von Schäden und fördert das Haarwachstum. Verbesserung der Haarstruktur: Durch die regelmäßige Anwendung von Haaröl wird die Haarstruktur insgesamt verbessert. Das Haar wird widerstandsfähiger gegen Bruch und sieht gesünder aus. Es gewinnt an Volumen und Fülle, was besonders für feines Haar von Vorteil ist. Stärkung der Kopfhaut: Die meisten Haaröle enthalten Antioxidantien und Vitamine, die nicht nur das Haar, sondern auch die Kopfhaut stärken. Eine gesunde Kopfhaut ist die Grundlage für gesundes Haarwachstum.

Was ist das beste Haaröl?

Welches das für Sie „beste“ Haaröl ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrem Haartyp ab. Empfehlenswert sind natürliche Öle wie Arganöl, Kokosöl, Jojobaöl und Mandelöl. Diese enthalten essenzielle Fettsäuren und Vitamine, die die Haare nähren und stärken.

Argenöl für die Haare

100 % reines marokkanisches Arganöl für Haare, Augenbrauen & Wimpern © Amazon

Marokkanisches Arganöl

Dieses Öl wird oft als „flüssiges Gold“ bezeichnet und ist reich an Vitamin E, Antioxidantien und essenziellen Fettsäuren. Arganöl ist besonders gut geeignet, um trockenes, geschädigtes Haar zu reparieren und Glanz wiederherzustellen. Nicht zu verwechseln ist Arganöl zum Essen – es ist für die Haare weniger geeignet, da es sehr fettet.

Kokosöl für die Haare

Reines Kokosöl für Haarpflege mit natürlichen Inhaltsstoffen ohne chemische Zusätze © Amazon

Reines Kokosöl

Kokosöl dringt tief in das Haar ein und spendet intensiv Feuchtigkeit. Es eignet sich gut für Menschen mit trockenem Haar und kann auch als Vorbehandlung vor dem Haarewaschen verwendet werden.

Jojobaöl für die Haare

Bio Jojobaöl – Naturkosmetik Made in Germany © von Kinsky

Natur-Jojobaöl

Jojobaöl ähnelt in seiner Struktur dem natürlichen Talg der Kopfhaut, wodurch es leicht von der Haut aufgenommen wird. Es reguliert die Ölproduktion der Kopfhaut und eignet sich sowohl für trockenes als auch für fettiges Haar.

Mandelöl für die Haare

Kaltgepresstes, natürliches Mandelöl – 100 % rein & vegan © Satin Naturel

Bio-Mandelöl

Mandelöl ist reich an Nährstoffen wie Vitamin E und Magnesium, die das Haar stärken und seine Gesundheit fördern. Es ist besonders für Menschen mit feinem Haar geeignet.

Avocadoöl für die Haare

100 % Avocadoöl kaltgepresst in der Glas-Flasche mit Pipette © green idea

Bio-Avocadoöl

Dieses Öl enthält viele Vitamine, Aminosäuren und Fettsäuren, die die Haargesundheit fördern. Es kann helfen, die Haarstruktur zu verbessern und das Haar vor äußeren Einflüssen zu schützen.

Hagebuttenöl für die Haare

100 % kaltgepresst & vegan: Bio-Hagebuttenöl aus der Wildrose © Satin Naturel

Bio-Hagebuttenöl

Hagebuttenöl wird aus den Früchten der Wildrose gepresst. Es ist reich an Antioxidantien und Vitamin C, die das Haar vor Schäden schützen können. Es ist besonders nützlich, um die Haarfarbe vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlen zu bewahren.

Rizinusöl für die Haare

100 % rein, natürlich und kaltgepresst – für Wimpern, Augenbrauen, Haare oder Bart © Bionoble

Bio-Rizinusöl

Rizinusöl ist bekannt für seine stärkende Wirkung auf das Haar und die Förderung des Haarwuchses. Es kann insbesondere für Menschen mit dünnem oder brüchigem Haar vorteilhaft sein.

Das beste Haaröl im Test

Das Verbrauchermagazin Ökotest hat verschiedene Haaröle genauer untersucht. Die Testergebnisse sind überwiegend positiv und die meisten Produkte schneiden mit einem „guten“ bis „sehr guten“ Gesamturteil ab. Allerdings bekamen nur wenige Produkte die begehrte Gesamtnote „sehr gut“ und enthalten keine bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe.

Das sind die besten Haaröle von Ökotest:

Wann sollte man Haaröl benutzen?

Verwenden Sie Haaröl vor oder nach dem Sonnenbaden. Vor dem Sonnenbaden schützt es die Haare vor UV-Strahlen, während es nach dem Sonnenbaden Feuchtigkeit spendet und den Glanz wiederherstellt. Vor dem Haarstyling hilft es, das Haar vor Hitzeschäden zu bewahren.

Haaröl ohne Silikone

Alle hier vorgestellten Haaröle kommen ohne Silikone aus. Denn der Verzicht auf Silikone ist essenziell, damit Haaröl wirklich pflegt und guttut. Silikone machen die Haare zwar kurzfristig glatt und glänzend, führen aber langfristig dazu, dass die Haare stumpf und trocken werden. Entscheiden Sie sich stattdessen immer für natürliche (Bio-)Öle ohne diesen Zusatzstoff.

Haaröl für Locken

John Frieda Traumlocken Creme-Öl © John Frieda

Locken-Haaröl

Lockiges Haar ist besonders anfällig für Trockenheit und Frizz. Spezielles Haaröl kann Locken Glanz und Definition verleihen, wenn es richtig angewendet wird. Wählen Sie ein leichtes, feuchtigkeitsspendendes Öl und tragen Sie es in kleinen Mengen auf, um die Locken zu bändigen und zu definieren. John Fieda beispielsweise bietet ein spezielles Locken-Haaröl in Fiseurqualität.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Nina Dudek sorgfältig überprüft.