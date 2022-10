Google Pixel 7 Pro kaufen und vorbestellen: Hier gibt es die neueste Generation

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Das neue Google Pixel 7 Pro soll für 899 Euro erhältlich sein und ist in drei Farben verfügbar. © Google / Screenshot

Das neue Google Pixel 7 Pro kaufen und vorbestellen! Am 6. Oktober erscheint das neue Android-Smartphone von Google. Hier ist es erhältlich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Am 6. Oktober 2022 um 16:00 Uhr (MEZ) ist es endlich so weit: Google präsentiert auf dem „Made by Google“-Event seine neuen Flaggschiffe Google Pixel 7, das Pixel 7 Pro sowie die neue Google Pixel Watch! Bezüglich der Preise, Ausstattung und Verkaufsstart hält sich der US-Gigant noch bedeckt, doch im Vorfeld sind einige Informationen durchgesickert. Erfahren Sie hier, welche Neuerungen das neue Google Pixel 7 Pro bietet und wo Sie es kaufen und vorbestellen können. Wer sich das neue Gerät nicht holen möchte, kann bei den Vorgängermodellen jetzt natürlich richtig absahnen: So sind das Google Pixel 6, das Pixel 6 Pro sowie das Google Pixel 6a aktuell stark reduziert erhältlich.

Wann ist das Google Pixel 7 Pro erhältlich?

Die Google-Fans warten sehnsüchtig darauf: Am Donnerstag, 6. Oktober, präsentiert Google seine neuen High-End-Geräte. Einige Details sowie das Design wurden bereits im Vorfeld geleakt, doch dazu später mehr. Google überträgt das Event am 6.10. live auf YouTube, Hier gibt es den Link direkt zum Event:

Google Pixel 7 Pro kaufen: Was ist neu?

Beim Design setzt Google bei der neuen Generation des Google Pixel auf das bewährte Design. Das Google Pixel 7 Pro ist in den Farben Odsidian, Hazel und Snow erhältlich. In Sachen technischer Ausstattung wurden im Vorfeld bereits einige Daten bekannt:

Neue 48-Megapixel-Kamera mit fünffach-optischem Zoom

12 GB Arbeitsspeicher

Bildwiederholrate von 120 Hz

Neuer Chip: Tensor G2

Staub- und wassergeschützt dank Schutzklasse IP68

Google Pixel 7 Pro kaufen: Wie teuer wird das Smartphone?

Diese Nachricht ist doch überraschend: Anders als die Konkurrenz von Apple, Samsung und Co. wird Google den Preis bei den neuen Flaggschiffen wohl nicht erhöhen. Wie das Google Pixel 6 soll auch das Pixel 7 für 649 Euro erhältlich sein. So lässt sich vermuten, dass das Google Pixel 7 Pro für 899 Euro verfügbar sein wird.