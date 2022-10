Google Pixel 6a kaufen und sensationelle Fotos schießen

Google Pixel 6a kaufen und 17 % Rabatt sichern

Von: Nina Dudek

Das Google Pixel 6a in der Farbe „Charcoal“ gibt es bereits ab 382 €. © MySimpleInk

Wer sich das handschmeichelnde Mittalklasse-Evergreen Google Pixel 6a kaufen möchte, kann bei Amazon gerade deutlich sparen. Der Online-Shop hat das Smartphone derzeit im Angebot.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Eines schon einmal vorneweg: Das Pixel 6a ist eines der günstigsten Android-Smartphones der Mittelklasse, die es derzeit auf dem Markt gibt. Obwohl es neben dem Google Pixel 6 Pro und dem Google Pixel 6 größenmäßig das kleinste der Reihe ist, punktet das kompakte Grafik-Wunder dennoch mit allem, was die „Großen“ haben – vor allem aber das High End OLED-Display und die Fotoqualität überzeugen. Amazon hat das Google Pixel 6a derzeit um 17 Prozent rabattiert und verkauft es für nur 382 Euro statt der üblichen 459 Euro . Mit seinem hochklassigen Innenleben und technischen Features kann es leicht mit beispielsweise dem iPhone 12 Mini mithalten und zählt zu den besten Smartphones unter 500 Euro.

Das Google Pixel 6a kann endlich einen klassischen Pixel-Nachteil ablegen: die kurze Akkulaufzeit. Der hier verbaute Akku liegt im absoluten Durchschnitt vergleichbarer Modelle.

Auch bei der Hardware hat Google nicht gespart und im Pixel 6a seinen eigenen High-End-Prozessor eingebaut: den „Tensor“-Chipsatz. In Kombination mit 6 GByte Arbeitsspeicher laufen so sämtliche Apps und Android 12 extrem flüssig, selbst Gaming ist auf dem Google Pixel 6a ein Spaß. Allerdings sind die Erwartungen an Googles neuestes Pixel 7 noch höher, was Grafik und Schnelligeit angeht. Lesen Sie jetzt mehr über das neue Google Pixel 7.

Google Pixel 6a kaufen – endlich ein Smartphone im handschmeichelnden Format

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass moderne Smartphones immer größer werden? Wer sein Handy gerne mit nur einer Hand bedient oder in der Hosentasche oder im Seitenfach eines Rucksacks verstaut, muss sich schon anstrengen, um ein wörtlich „passendes“ Modell zu finden. Das Google Pixel 6a wird also vor allem all jene begeistern, die große Technik im handlichen Format suchen.

Mit gerade nur 178 Gramm ist das Google Pixel 6a vergleichsweise leicht, mit seiner 6,1 Zoll Displaydiagonale im schmalen 20:9-Format und einer Gesamtgröße von nur 152 × 72 Millimetern lässt es sich problemlos mit nur einer Hand greifen und bedienen.

Mit 2.400 x 1.080 Pixel und Full-HD-Plus-Auflösung zeigt das Display 431 Pixel pro Zoll und damit kompromisslose Schärfe. Wer über die geringe Bildwiederholrate von 60 Hertz statt der meist üblichen 90 bis 120 Hertz in dieser Preisklasse stolpert: Der Unterschied fällt nur einem sehr geschulten Auge und das auch nur im direkten Vergleich auf. Ohne diesen fallen die 60 Hertz des Google Pixel 6a nicht wirklich ins Gewicht.

Pro Contra ✔️ Verbesserte Akkulaufzeit ❌ Maximal 128 GByte interner Speicherplatz ✔️ Kompakt und handlich ❌ Display mit nur 60 Bildern pro Sekunde ✔️ Hervorragende Grafik ❌ Laden nur mit Kabel ✔️ Sehr gute Fotoqualität ✔️ 5 Jahre Sicherheits-Updates ✔️ High-End-Prozessor „Tensor“-Chipsatz

Für nur 1,30 € mehr gibt es das Google Pixel 6a in der edlen Farbe „Chalk“. © MySimpleInk

Google Pixel 6a kaufen und sensationelle Fotos schießen

Wie schon das Google Pixel 6 kommt das Pixel 6a mit zwei Kameras aus:

Reguläre Weitwinkellinse mit lichtstarker f/1.85-Blende und 50-Megapixel-Sensor

Ultraweitwinkel-Linse mit f/2.2-Blende und 12-Megapixel-Sensor

Die korrekte Entfernung für den Fokus ermittelt das Pixel 6a dabei über einen Autofokus mit Dual-Pixel-Phasenerkennung. Wie seine größeren Brüder punktet das Mini-Pixel mit allerlei Software für Foto- und Videoaufnahmen. So auch mit dem „Magic Eraser“, der per Klick unerwünschte Objekte automatisch erkennt und aus dem Hintergrund wegretuschiert.

Die Bildbearbeitungs-Software, die Google hier verbaut hat, ist zudem so gut, dass die Fotoqualität beim Pixel 6a durchaus mit der des Pixel 6 oder 6 Pro mithalten kann.

