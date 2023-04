Natürliche Wirkung: Diese Globuli vertreiben Ihren Heuschnupfen

Von: Melanie Staudacher

Wer unter Heuschnupfen leidet, kann mit Globuli schnell und vor allem auf natürlichem Wege Abhilfe schaffen. Welche homöopathischen Mittel gegen welche Allergie-Symptome am besten helfen, lesen Sie hier.

Sie geht wieder los, die verhasste Zeit für Allergiker: die Pollen-Saison. Während die einen versuchen, ihren Heuschnupfen mit Medikamenten zu behandeln, scheuen sich andere vor der Einnahme von synthetischen Mitteln gegen ihre Pollenallergie. Stattdessen sollen natürliche Alternativen her. Wie bei den meisten Krankheitsbildern gibt es neben der klassischen Schulmedizin auch die meist umstrittene Option der Homöopathie. Geht es um Heuschnupfen, greifen viele zu Globuli.

Natur mit Natur bekämpfen – das sollten Sie über Homöopathie wissen

„Ähnliches mit Ähnlichem heilen“ ist der Leitsatz der Homöopathie, die der Arzt Samuel Hahnemann gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt hat. Bei der Behandlung von Krankheiten sollen so die Selbstheilungskräfte aktiviert werden, indem ein Mittel, das bestimmte Symptome verursacht, in stark verdünnter Dosis eingesetzt wird.

Diese Präparate sind in der Regel so stark mit Wasser, Zucker oder Alkohol versetzt, dass sie kaum noch den ursprünglichen Wirkstoff enthalten. Das homöopathische Arzneimittel wird in Form von Tropfen, Tabletten oder Kügelchen, den Globuli, verabreicht. Letzteres wird auch für die Behandlung einer Pollenallergie häufig verwendet.

Globuli gegen Heuschnupfen – diese Infos braucht Ihr Homöopath

Wollen Sie Ihre Allergie mit natürlichen Medikamenten behandeln, sollten Sie vorab mit einem Heilpraktiker klären, ob für Sie eine dauerhafte Desensibilisierung infrage kommt oder ob Sie lediglich die akuten Symptome der Pollenallergie loswerden möchten.

Heilmittel aus der Natur? Viele Menschen schwören auf Globuli gegen ihren Heuschnupfen. © Wolfgang Filser/Adobe Stock

Die Wahl des richtigen Arzneimittels hängt von Ihren konkreten Symptomen ab. Diese sollten Sie Ihrem Homöopathen beschreiben: Jucken die Augen oder tränen sie? Ist Ihre Nase verstopft oder läuft sie? Für die Behandlung ist es auch wichtig zu wissen, ob sich Ihre Beschwerden im Laufe einer Allergiephase verändern. Auch, ob Sie bereits Kniffe haben, die den Heuschnupfen verbessern, und in welchen Situationen die Beschwerden besonders schlimm sind, kann relevant sein.

Heuschnupfen mit Globuli behandeln

Haben Sie dem Homöopathen alle Fragen beantwortet, kann er Ihnen das passende homöopathische Mittel gegen Heuschnupfen empfehlen. Viele Präparate gibt es in Form von mit Zucker versetzten Kügelchen. Die Globuli sollen gegen die unterschiedlichen Symptome einer Pollenallergie helfen, wie zum Beispiel Reizhusten, verstopfte Nase, Schleim- und Bindehautentzündung, Atemnot oder Juckreiz.

Indisches Lungenkraut für freie Atemwege

Klosterfrau Allergin Globuli enthält das Kraut Adhatoda vasica, das die Atemwege befreit. © Klosterfrau

Botanischer Name Adhatoda vasica oder auch Indisches Lungenkraut Wird gewonnen aus der Adhatoda-Pflanze Hilft besonders gegen Husten, wirkt schleimlösend

Globuli gegen Juckreiz und Ausschlag bei Pollenallergie

Histaminum hydrochloricum wird in der Homöopathie bei akutem Heuschnupfen empfohlen. © DHU

Botanischer Name Histaminum hydrochloricum oder auch Histaminum muriaticum Wird gewonnen aus tierischen oder pflanzlichen Organismen Hilft besonders gegen Juckreiz und Hautausschlag

Kleiner Goldregen gegen kleine und große Reizungen

Galphimia glauca wird auch Kleiner Goldregen genannt. © DHU

Botanischer Name Galphimia glauca, Thryallis glauca oder auch Kleiner Goldregen Wird gewonnen aus getrockneten Blättern und Blüten Hilft besonders gegen gereizte Bindehäute und Schleimhäute