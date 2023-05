Gaskartusche entsorgen: Drei Tipps vom Experten

Von: Philipp Mosthaf

Gaskartuschen können flexibel eingesetzt werden. Sie sind Energielieferant für Kaffee und Konserven. © Kike Arnaiz / Imago

Gaskartuschen sind nützliche Helfer im Campingurlaub. Was passiert aber mit ihnen, wenn sie leer sind? Wie man Kartuschen richtig entsorgt, lesen Sie hier.

Campingurlaub wird in Deutschland immer beliebter. Nicht nur die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung verstärkt. Campingurlaub verspricht jede Menge Freiheit, man ist unter sich und kann die Natur genießen. Wer allerdings einen Campingurlaub macht, der benötigt jede Menge Camping-Zubehör*. Das Gaskartusche zählt hierbei sicherlich zu den wichtigsten Utensilien. Sie ist Energielieferant und kann zum Kochen von Kaffee oder Konserven sowie zum Betreiben der elektrischen Kühlbox verwendet werden. Doch, was passiert mit Gaskartuschen, wenn sie leer sind? Tatsächlich gibt es Unterschiede, wie uns Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) erklärt. Mit seinen drei Expertentipps entsorgen Sie die Gaskartusche richtig.

Gaskartusche entsorgen: Gelber Sack, Wertstoffhof oder Schadstoffmobil?

Vollständig leere Gaskartuschen gehören in den Gelben Sack! „Camping-Gaskartuschen können nicht wieder befüllt werden. Sind sie vollständig leer, gehören sie in die Wertstofftonne oder in den Gelben Sack, um sie ordnungsgemäß zu recyceln“, erklärt Markus Lau vom DVFG. Allerdings gibt es Unterschiede bei Gaskartuschen. Denn halbleere Kartuschen dürfen nicht im Gelben Sack entsorgt werden. Zur richtigen Entsorgung müssen sie daher auf einen Wertstoffhof oder zu einem Schadstoffmobil gebracht werden. Aber, wie lässt sich überhaupt feststellen, ob eine Gaskartusche bereits leer ist? Hier gibt es laut dem Experten zwei einfache Tipps: „Das Schütteln der Gaskartusche ist die einfachste Methode.“ Man könne die Kartusche auch an den Campingkocher anschließen. Wird die Flamme immer kleiner, so neigt sich das Flüssiggas dem Ende entgegen.

Gaskartuschen entleeren oder aufheben? Das Modell ist entscheidend

Natürlich kann man die Nutzung der Gaskartusche nicht immer exakt so planen, dass am Ende des Campingurlaubs auch die Gaskartusche leer ist. Was also tun? Die Gaskartusche entleeren und richtig entsorgen oder für den nächsten Trip aufheben? Laut Markus Lau spielt hier das Modell der Gaskartusche die entscheidende Rolle: „Mit dem Restbedarf lässt sich am Abreisetag vielleicht noch ein Kaffee kochen und in der Thermoskanne auf die Heimreise mitnehmen.“

Schraub- und Ventilkartuschen können sogar aufbewahrt werden! Hierbei muss die angebrochene Gaskartusche einfach vom Gerät gelöst werden. Beachten Sie hierbei, dass der Transport von Gaskartuschen im Flugzeug nicht erlaubt ist! Für Gaskartuschen mit Stechventil funktioniert das Aufbewahren nicht. Wollen Sie die Gaskartuschen entleeren, so machen Sie dies einfach über den Verbrauch oder lassen das Gas über ein Gerät abströmen. Machen Sie das nur draußen und ohne Zündquelle in der Nähe!

