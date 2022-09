Gartenscheren im Vergleich: Welche gibt es & was macht man damit?

Die Gartenschere ist wohl das wichtigste Werkzeug für die Gartenarbeit. © Gorilla/PantherMedia

Die Gartenschere gehört zur Grundausstattung für alle Profi- und Hobbygärtner. Welche Arten es gibt und für was sie gut sind, verraten wir hier.

Als Gärtner sollte eine gute Gartenschere immer in Griffweite sein. Ob zum Schneiden von Pflanzen, Wurzeln, Sträuchern, Hecken und Kräutern, zum Öffnen von Saatgutpackungen oder Blumenerde*-Tüten oder fürs Ernten von Gemüse: All das geht mit der richtigen Schere leicht von der Hand. Doch worauf sollte man bei der Auswahl achten?

Gartenscheren: Die wichtigsten Eigenschaften

Amboss oder Bypass: Amboss-Scheren funktionieren ähnlich wie ein Messer, bei dem eine Klinge durch das Pflanzenmaterial auf ein Schneidebrett, den Amboss, gedrückt wird. Bypass-Scheren funktionieren eher wie Scheren, bei denen zwei Klingen aneinander vorbeigeführt werden. Amboss-Scheren neigen dazu, weiches Pflanzengewebe zu zerdrücken. Wenn Sie eine Bypass-Schere richtig verwenden, fügen Sie der Pflanze fast keinen Schaden zu. Amboss-Scheren eignen sich etwas besser für altes, abgestorbenes Holz.

: Der Griff der Gartenschere sollte auch nach längerer Arbeit noch einigermaßen bequem in der Hand liegen. Zudem sollte er bei Nässe nicht verrutschen oder gar Krämpfe oder Blasen verursachen. Richtige Pflege: Gartenscheren sind zwar generell robuster, dennoch sollten Sie die Schere nach der Gartenarbeit immer gut sauber machen. Wenn Sie damit sorgsam umgehen und die Gartenschere gut pflegen, hält das Werkzeug sehr lange.

Gonicc Gartenschere

Gonicc Gartenschere © Amazon Produktbild

Gonicc Gartenschere für 24,95 €

Marke: Gonicc Typ: Bypass-Schere Größe: 20,3 cm Schneiddurchmesser: 1,9 cm Klingenmaterial: Hochwertiger Titanstahl Griffe: Aluminium und PVC Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Gardena Gartenschere

Gardena Gartenschere © Amazon Produktbild

Gardena Gartenschere für 23,99€

Marke: Gardena Typ: Bypass-Schere Größe: 26,4 cm Schneiddurchmesser: 2,4 cm Klingenmaterial: Metall Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Löwe Gartenschere

Löwe Gartenschere © Amazon Produktbild

Löwe Gartenschere für 50,50 €

Marke: Löwe Typ: Bypass-Schere Größe: 20 cm Schneiddurchmesser: 2,5 cm Klingenmaterial: Stahl Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Felco 2 Gartenschere mit Lederträger

Felco Gartenschere mit Lederträger © Amazon Produktbild

Felco Gartenschere für 72 €

Marke: Felco Typ: Bypass-Schere Größe: 21,5 cm Schneiddurchmesser: 2,5 cm Klingenmaterial: Stahl Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,9 von 5

Wolf Gartenschere

Wolf Gartenschere © Amazon Produktbild

Wolf Gartenschere für 10,99 €

Marke: Wolf Typ: Amboss-Schere Größe: 20 cm Schneiddurchmesser: 1,9 cm Klingenmaterial: Metall Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Grüntek Gartenschere

Grüntek Gartenschere © Amazon Produktbild

Grüntek Gartenschere für 13,95 €

Marke: Grüntek Typ: Amboss-Schere Größe: 20 cm Schneiddurchmesser: 1,8 cm Klingenmaterial: Stahl Griffe: Aluminium und Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5