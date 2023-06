Loungemöbel für Balkon & Garten: neue Trends 2023

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Urlaub zu Hause: Loungemöbel sind einfach zeitlos und wieder schwer im Trend. © photographee.eu/PantherMedia

Kaum ein Möbel ist diese Saison mehr angesagt, als die Gartenlounge. Edel in der Optik, super-bequem und unverwüstlich. Doch nicht jedes Modell taugt etwas. Diese Modelle sind die Trendsetter des Jahres.

Entdecken Sie „Balkonien“ als neues, preisgünstiges Urlaubsziel 2023! Viele namhafte Möbelhäuser feiern Balkon und Garten als den „place to be“ 2023. Der Trend heißt: Lounge-Möbel zum Wohlfühlen. Edles Design fürs Auge, bequeme Looks zum Relaxen.

Hochwertige Modelle versprühen einen gewissen Urlaubsflair zu Hause. Doch Achtung: Gartenlounge ist nicht gleich Gartenlounge. In unserem Ratgeber-Artikel erfahren Sie, welche Unterschiede es gibt und worauf Sie beim Kauf achten müssen.

Gartenlounge von Outsunny – der zeitlose Klassiker

Gartenlounge von Outsunny © Amazon

Schlicht und edel, elegant in Farbe und Design: Dieser handgeflochtene Klassiker unter den Gartenlounges passt zu jeder Stilrichtung. Dank PE-Rattan und rostfreier Metallkonstruktion kann die Lounge das ganze Jahr über genutzt werden.

Jetzt nur 709,90 € statt 1.035,90 €

Anzahl Möbel 1x Couchtisch, 1x Ecktisch, 2x Ecksofa, 4x Mittelsofa Eigenschaften Ecktisch als Aufbewahrungskorb verwendbar, Tischplatte aus 5 mm dickem Sicherheitsglas Zubehör Lounge-Kissen Farbe Grau Material Polyrattan + rostfreies Untergestell aus Stahl

Gartenlounge-Sofa von Allibert by Keter – Ibiza-Feeling auf dem Balkon

Gartenlounge-Sofa von Allibert by Keter © Amazon Produktbild

Kein Platz gibt‘s nicht. Mit gerade einmal 141 cm Breite passt dieser bequeme Zweisitzer auch auf kleinere Balkone oder Terrassen. Dank der breiten Sitzfläche ist er dabei unglaublich bequem. UV- und wetterbeständig darf er auch bei schlechter Witterung oder voller Sonnen-Südseite draußen stehen bleiben.

Jetzt 215 € statt 239,00 €

Anzahl Möbel 1x Loungesofa, Zwei-Sitzer Eigenschaften Runde Rattanoptik Zubehör Sitz- und Rückenkissen Farbe Graphit/Panama Cool Grey Material Polypropylen (Kunststoff)

Gartenlounge Santa Catalina von ArtLife – Freunde willkommen

Gartenlounge Santa Catalina von ArtLife © Amazon Produktbild

Lange Abende auf dem Balkon, laue Sommernächte im Garten. Dazu die besten Freunde und gute Gespräche. Diese große Gartenlounge bietet Platz für bis zu 7 Personen. Extra hoher Sitzkomfort dank durchgängiger Rückenlehne zum Anlehnen.

Für 699,95 € versandkostenfrei bestellen

Anzahl Möbel Ecksofa, 2x Hocker, Tisch Eigenschaften Hoher Tisch mit Glasplatte Zubehör Sitz- und Rückenkissen Farbe Beige/Grau, Schwarz Material Polyrattan + Gestell aus verstrebtem Stahl

Gartenlounge Merano von Allibert by Keter – Pures Italo-Design

Gartenlounge Merano von Allibert by Keter © Amazon Produktbild

Mit der Gartenlounge Merano holen Sie sich schlichtes, italienisches Design ins Haus. Schnörkellos und geradlinig eine Top-Lösung auch für kleinere Flächen.

280,72 € statt 319,00 € bei Amazon

Anzahl Möbel 2x Sessel, 1x Loungesofa, 1x Tisch Eigenschaften Flache Rattanoptik Zubehör Lounge-Kissen Farbe Grau Material Kunststoff (100 % recyclebar) Preis 310,80 €

Gartenlounge Nassau von ArtLife – natürlich elegant

Gartenlounge Nassau von ArtLife © Amazon

Trendige Rattan-Optik in dezenten Farben, wie aus Palmenblättern gefertigt. Diese XXL Lounge passt schön zu naturnahen Gärten und modernem Landhausstil. Für bis zu 5 Personen inklusive dicker Kissen und Tisch mit Glasplatte.

Für 599,95 € bei Amazon

Anzahl Möbel 1x Couchtisch, 1x Ecksofa Eigenschaften Moderne Rattanoptik, Tisch mit Glasplatte Zubehör Sitz- und Rückenkissen Farbe Beige/Grau, Schwarz Material Polyrattan + Gestell aus verstrebtem Stahl

Gartenlounge Punta Cana von ArtLife: Lounge-Set für 3 bis 4 Personen

Gartenlounge Punta Cana von ArtLife © Amazon Produktbild

Der Hocker lässt sich als separater Sitzplatz oder bequeme Verlängerung für die Bank verwenden. Inklusive aller Kissen und Polster sowie hochwertigem Glasplatten-Tisch.

Für 329,95 € bei Amazon

Anzahl Möbel 1x 3er-Sofa, Hocker, Loungetisch Eigenschaften Tisch mit Sicherheitsglas Zubehör Lounge-Kissen Farbe Schwarz/Beige, Grau-meliert/Dunkelgrau, Schwarz/Dunkelgrau Material Polyrattan + Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl

Gartenlounge: Welche Arten von Gartenmöbel gibt es?

Loungeecke: Dieser Gartenlounge-Typ ist das klassische Set für die Terrasse. Die gemütliche Sitzecke besteht aus einer Couch und einem kleinen Tisch. Meist werden Loungeecken direkt an der Hauswand aufgestellt.

Dieser Gartenlounge-Typ ist das klassische Set für die Terrasse. Die gemütliche Sitzecke besteht aus einer Couch und einem kleinen Tisch. Meist werden Loungeecken direkt an der Hauswand aufgestellt. Loungegruppe: Diese Art ist eine Erweiterung der Loungeecke um einen passenden Hocker oder Sessel. Auch hier ist ein kleiner Loungetisch dabei.

Diese Art ist eine Erweiterung der Loungeecke um einen passenden Hocker oder Sessel. Auch hier ist ein kleiner Loungetisch dabei. Sofagruppe: Dieser Gartenlounge-Typ ist die Kombination aus einem gemütlichen Loungesofa mit ein paar Loungesesseln sowie einem kleinen Tisch.

Dieser Gartenlounge-Typ ist die Kombination aus einem gemütlichen Loungesofa mit ein paar Loungesesseln sowie einem kleinen Tisch. Dining Lounge: Die Alternative zur Sofagruppe ist die Dining Lounge und eine optische stilvolle Option zu den herkömmlichen Gartenstühlen und -tischen. Bei einer Dining Lounge sind die Sitzmöbel etwas höher als bei klassischen Gartenlounges. Auch der dazugehörende Loungetisch ist höher, sodass Frühstück, Mittagessen oder der Grillabend problemlos veranstaltet werden können.

Die Alternative zur Sofagruppe ist die Dining Lounge und eine optische stilvolle Option zu den herkömmlichen Gartenstühlen und -tischen. Bei einer Dining Lounge sind die Sitzmöbel etwas höher als bei klassischen Gartenlounges. Auch der dazugehörende Loungetisch ist höher, sodass Frühstück, Mittagessen oder der Grillabend problemlos veranstaltet werden können. Die Sonneninsel lädt zum absoluten Entspannen und Erholen ein. Die Insel ist eine spezielle Form der Gartenlounge und besteht aus einem großen Sofa. Meist ist die Loungeinsel mit einem Sonnendach ausgestattet, um vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Dieser Gartenlounge-Typ ist ein perfekter Rückzugsort oder für einen schönen Abend zu zweit. Eine tolle Alternative zur Hängematte mit Gestell.

Wie wetterfest sind Gartenlounges wirklich?

Bei der Herstellung von Gartenlounges kommen unterschiedliche Materialien zum Einsatz. In allererster Linie werden Holz und Kunststoff für Loungemöbel verwendet. Gartenmöbel aus Hartholz, wie Teakholz oder Akazienholz sind sehr wetterfest, und auch optisch bekommt dieser Typ einen Pluspunkt. Jedoch ist die Pflege sehr aufwendig, da die Möbel viel Pflege benötigen. Regelmäßiges Schleifen und Ölen ist notwendig, damit die Gartenlounge nicht verwittert.

Bei Gartenlounges aus Kunststoff wird meist Polyrattan verwendet. Dieser Kunststoff ist sehr witterungsbeständig und leicht zu pflegen. Mit den Jahren verblasen allerdings die Farben. Aufgrund der leichteren Pflege und des Gewichts sind Gartenlounges aus Polyrattan die gefragtesten Möbel.