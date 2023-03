Frühlingsputz-Checkliste – Profi-Tipps für Putzmuffel

Von: Nina Dudek

Mit ein paar Tricks und der richtigen Ausrüstung ist der Hausputz ein Kinderspiel. © belchonock/PantherMedia

Wenig Arbeit, große Wirkung. Der Frühlingsputz kann richtig Spaß machen – mit der richtigen Vorbereitung sowie Reinigungs-Helfern der Profis.

Die dunkle Jahreszeit hat vor allem für Putzmuffel einen gewaltigen Vorteil: Man sieht Schmutz in der Wohnung nicht so sehr. Doch jetzt im Frühling, wenn die Sonne jedes Staubkorn filmreif ausleuchtet, hat sich ausgemuffelt. Da packt fast jeden der Rappel und der große Frühlingsputz steht an.

Wie auch wenig Putzbegeisterte und putz-unerfahrene ihr Heim schnell und ohne Riesenaufwand auf Hochglanz bringen, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

Checkliste: damit Sie beim Hausputz nichts vergessen

Vorbereitungen für den Frühjahrsputz:

Mülleimer bereitstellen

Putzutensilien wie Besen, Staubsauger, Wischmopp, Putzlappen, Reinigungsmittel bereitlegen

Ggf. Putzhandschuhe

Jeden Raum erst mal aufräumen

Fenster zum Lüften öffnen

Stell- und Oberflächen leerräumen

Frühjahrsputz in der Küche:

Verdorbene Lebensmittel entsorgen

Mülleimer leeren und reinigen

Arbeitsflächen abwischen

Herdplatten, Backofen und Mikrowelle reinigen

Kühlschrank und Gefrierfach abtauen und reinigen

Saubermachen im Bad:

Schränke ausmisten: abgelaufene Kosmetika und Medikamente entsorgen

WC-Reiniger in der Toilette einwirken lassen

Dusche und Badewanne sowie Armaturen reinigen und nachtrocknen

Duschwände ggf. mit einem speziellen Fensterreiniger putzen

Geflieste Wände putzen, am besten mit einem Dampfreiniger

Putzen im Wohnzimmer:

TV-Gerät und Anlage abstauben

Bücherregale abstauben und sortieren/ausmisten

Fenster putzen

Staubsaugen oder fegen und wischen. Oder effizienter nassaugen

Polstermöbel absaugen

Teppiche ausklopfen

Profi-Trick 1: Weniger ist mehr – die Ausstattung für Ihren Frühlingsputz

Die Auswahl in der Drogerie ist gewaltig – aber im Grunde reichen fünf Reiniger völlig aus:

Essigreiniger

Scheuermilch

Allzweckreiniger

WC-Reiniger

Fensterreiniger

Zusätzlich benötigen Sie natürlich Altbewährtes wie Ihren Staubsauger und einen Wischmopp.

Oder aber...

Profi-Trick 2: ein Gerät, zwei Arbeitsgänge – Null Bakterien

Philips AquaTrio Cordless 9000 Series 3 © Philips

Erst saugen, dann wischen? Können Sie sich sparen! 2-in-1 Nass-Trockensauger wie der kabellose Philips AquaTrio Cordless entfernen gleichzeitig Staub, Schmutz, Flecken, Flüssigkeiten und bis zu 99,9 % der Bakterien auf Hartböden.

Von oben nach unten und immer in eine Richtung Starten Sie mit dem Frühjahrsputz immer in der Reihenfolge „von oben nach unten“. Also erst auf Schränken und Regalen abstauben, dann Tische und Fensterbretter. Ganz zum Schluss erst kommt der Boden dran. Wischen Sie dabei möglichst nur in eine Richtung, um Staub und Keime nicht einfach nur zu verteilen, sondern auch mit dem Lappen aufzunehmen – und zu entfernen. Wichtig: Oberflächen immer trocken nachwischen, sonst werden sie schnell zur Brutstätte für Keime und Bakterien.

Profi-Trick 3: Wisch und weg mit dem antibakteriellen Profi-Tuch

Diese Mikrofasertücher wirken auch noch antibakteriell © Amazon

Profis setzen zur Reinigung von Glas-, Spiegel- und Stahlflächen auf Mikrofasertücher mit antibakterieller Wirkung. Das spart Ihnen das Nachwischen mit einem speziellen Hygienereiniger – vor allem für Küche und Bad die schnelle 2-in-1-Lösung. Außerdem nehmen Mikrofasertücher Schmutz und Staub besonders gut auf – das spart Reinigungsmittel.

Aber Achtung: Mikrofasertücher dürfen nicht auf allen Oberflächen angewendet werden!

Profi-Trick 4: Aufräumen ist die halbe Miete

Aufbewahrungsbox 3 Set für Ordnung überall © Amazon

Keine Sorge, Sie müssen für einen gründlichen Hausputz kein ganzes Wochenende opfern. Bei genauer Betrachtung ist nämlich Unordnung schuld daran, dass alles nicht richtig sauber aussieht. Alles, was weg muss, lässt sich ordentlich in sogenannten „Unterbettkommoden“ verstauen. Diese Boxen verschwinden unter Schränken, Sofas, Kommoden und Betten.

Profi-Trick 5: dem Dreck Dampf machen

Design ohne Titel.jpg © Kärcher

Wenn‘s richtig schnell gehen soll: Sogar bei fettigen Oberflächen in der Küche oder hartnäckigen Rückständen in der Dusche, ist ein Dampfreiniger einfach nur genial. Professionelle Reinigungsfirmen oder etwas Hotels nutzen diese handlichen Geräte, um für porentiefe Hygiene zu sorgen.

Der Kärcher Dampfreiniger SC 1 ist in 3 Minuten startklar und entfernt Schmutz und 99,999% der Viren und Bakterien mit 3 bar Dampfdruck.

Profi-Trick 6: Fensterputzen in Sekunden

Design ohne Titel (1).jpg © Kärcher

Fenster frisch geputzt und die Frühlingssonne malt trotzdem Schlieren und Streifen? Dagegen hilft ein professioneller Fenstersauger. Bei herkömm­lichen Abziehern läuft das Schmutz­wasser am Glas herunter und macht doppelt Arbeit. Spezielle Fens­terreiniger saugen es einfach auf. Das Beste: Sie können auch für Spiegel oder Fliesen verwendet werden.

Profi-Trick 7: dem Staub keine Chance

Bis zu 7 Tage weniger Staub mit Profi-Spray © Amazon

Eigentlich nur im Profi-Shop erhältlich – aber jetzt auch bei Amazon. Reinigungsmittel mit antistatischer Wirkung. Das bedeutet, sie verhindern das Ansammeln von Staub. Einmal damit geputzt, ist das nächste Staubwischen erst mal Zukunftsmusik. Dieses Mittel entfernt außerdem Fingerabdrücke, Fettflecken oder Ränder von glatten Oberflächen.

