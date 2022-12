Geselliger Käsegenuss: Fondue-Sets bei Stiftung Warentest – das sind die besten Modelle

Von: Ömer Kayali

Käsefondue ist ein Traum für Käseliebhaber. © Dzinnik Darius/PantherMedia

Fondue ist ein Wintergericht par excellence. Die Stiftung Warentest hat verschiedene Fondue-Sets getestet, von denen viele gut abschneiden.

Fondue und Raclette sind zwei typische Gerichte für Weihnachten oder Silvester. Wer Käse liebt, hat also besonders Grund, sich besonders auf die Feiertage zu freuen. Doch Fondue ist nicht nur mit Käse möglich: Auch in Öl lassen sich die Zutaten garen und frittieren.

Das Prinzip bleibt dasselbe: Nachdem das Fondue bereit ist, spießen Sie und Ihre Gäste Brot, Fleisch oder sonstige Zutaten auf den Fonduespieß und braten es direkt am Esstisch. Aus diesem Grund ist Fondue besonders für gesellige Runden mit Freunden und Familie geeignet.

Für Fondue benötigen Sie ein spezielles Set. Die Stiftung Warentest hat unterschiedliche Modelle getestet. Worauf es ankommt und welche Geräte empfehlenswert sind, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten.

Fondue-Sets bei Stiftung Warentest: nicht alle sind für Käse geeignet

Wofür ist das Fondue-Set geeignet? Wie bereits erwähnt, können Sie Fondue auch mit Öl zubereiten. Wer es süßer mag, kann auch ein Schokoladenfondue zubereiten. Vergewissern Sie sich nur vor dem Kauf, dass das Gerät für die gewünschte Speise eignet. Das WMF Lono Fondue-Set schneidet bei Stiftung Warentest am besten ab, es ist jedoch nicht für Käsefondue vorgesehen.

: Laut Stiftung Warentest benötigen die meisten Geräte Anlaufzeit, um die Betriebstemperatur zu erreichen, beziehungsweise um das Öl oder den Käse ausreichend zu erhitzen. Fangen Sie lieber früh genug an – einige Modelle benötigen über 20 Minuten, bis das Öl im Topf die optimale Temperatur von 180 Grad erreicht. Elektrogerät oder Brenner? Klassische Fondue-Töpfe werden mit einer Flamme erhitzt. Bei den meisten Modellen, die man heute im Handel findet, handelt es sich um Elektrogeräte, bei denen Sie die Temperatur einfach und sicher auf das Grad genau einstellen können.

Klassische Fondue-Töpfe werden mit einer Flamme erhitzt. Bei den meisten Modellen, die man heute im Handel findet, handelt es sich um Elektrogeräte, bei denen Sie die Temperatur einfach und sicher auf das Grad genau einstellen können. Seien Sie vorsichtig: Behalten Sie das Fondue-Set bei Gebrauch stets im Auge und bedenken Sie, dass der Topf sehr heiß wird. Stellen Sie sicher, dass niemand am Kabel hängenbleiben kann.

Die von der Stiftung Warentest getesteten Sets schneiden größtenteils gut ab, vor allem in puncto Zubereitung. Bei vielen Geräten gab es jedoch Abzüge bei der Sicherheitsnote, da die Griffe bei vielen Modellen ebenfalls heiß wurden. Die Tester empfehlen daher grundsätzlich bei allen Fondue-Sets, die Töpfe und auch die Griffe nur mit Handschuhen anzufassen oder zu bewegen.

Severin FO 2470 Fondue-Set: Stiftung-Warentest-Note 1,8

Severin FO 2470 Fondue-Set © Severin

Preis: 50,94 € statt 59,99 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Gut (1,8) Note Fondue-Zubereitung Sehr gut ( 1,4) Note Handhabung Gut (2,1) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Gut (2,5) Note Sicherheit Gut (2,0) Betrieb Elektrisch Maximale Füllmenge 1,4 Liter Kabellänge ca. 145 cm Temperaturregler Stufenloser Drehregler Geeignet für Käsefondue ✔️ Geeignet für Fleischfondue ✔️ Geeignet für Schokoladenfondue ❌ Bewertungen bei Amazon ⭐ 4,4 von 5

Caso Design Induktions-Fondue: Stiftung-Warentest-Note 2,1

Caso Design Fondue-Set © Caso Design

Preis: 129,99 € statt 144,99 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Gut (2,1) Note Fondue-Zubereitung Sehr gut (1,2) Note Handhabung Befriedigend (3,1) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Gut (2,3) Note Sicherheit Befriedigend (3,0) Betrieb Elektrisch Maximale Füllmenge 2,1 Liter Kabellänge ca. 115 cm Temperaturregler Display – 10 Stufen einstellbar Geeignet für Käsefondue ✔️ Geeignet für Fleischfondue ✔️ Geeignet für Schokoladenfondue ❌ Bewertungen bei Amazon ⭐ 4,5 von 5

Kela Lancy Fondue-Set mit Brenner: Stiftung-Warentest-Note 2,2

Kela Lancy Fondue-Set © Kela

Preis: 68,85 € statt 94,95 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Gut (2,2) Note Fondue-Zubereitung Gut (1,8) Note Handhabung Gut (2,5) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Gut (2,5) Note Sicherheit Gut (2,4) Betrieb Brenner Maximale Füllmenge 1 Liter Brenner mit Brennpaste befüllbar ✔️ Geeignet für Käsefondue ✔️ Geeignet für Fleischfondue ❌ Geeignet für Schokoladenfondue ❌ Bewertungen bei Amazon ⭐ 4,6 von 5

Rommelsbacher F 1200 Fondue-Set: Stiftung-Warentest-Note 2,3

Rommelsbacher F 1200 Fondue-Set © Rommelsbacher

Preis: 88,51 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Gut (2,3) Note Fondue-Zubereitung Gut (2,2) Note Handhabung Gut (2,2) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Gut (2,3) Note Sicherheit Befriedigend (2,9) Betrieb Elektrisch Maximale Füllmenge 1,2 Liter Kabellänge ca. 200 cm Temperaturregler 3 Tasten mit insgesamt 15 auswählbaren Stufen Geeignet für Käsefondue ✔️ Geeignet für Fleischfondue ✔️ Geeignet für Schokoladenfondue ✔️ Bewertungen bei Amazon ⭐ 4,4 von 5

Tefal EF3000 Fondue-Set: Stiftung-Warentest-Note 2,3

Tefal EF3000 Fondue-Set © Tefal

Preis: 101,33 €

Zum Angebot bei Amazon

Testnote Gut (2,3) Note Fondue-Zubereitung Sehr gut (1,5) Note Handhabung Befriedigend (2,9) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Ausreichend (3,8) Note Sicherheit Gut (2,4) Betrieb Elektrisch Maximale Füllmenge 1,2 Liter Kabellänge ca. 190 cm Temperaturregler Stufenloser Drehregler Geeignet für Käsefondue ✔️ Geeignet für Fleischfondue ✔️ Geeignet für Schokoladenfondue ✔️ Bewertungen bei Amazon ⭐ 4,5 von 5

Unold Elegance Fondue-Set: Stiftung-Warentest-Note 2,3

Unold Elegance Fondue-Set © Unold

Preis: 62,99 € statt 84,99 €

Zum Angebot bei OTTO

Testnote Gut (2,3) Note Fondue-Zubereitung Gut (2,3) Note Handhabung Gut (2,2) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Gut (2,3) Note Sicherheit Befriedigend (2,9) Betrieb Elektrisch Maximale Füllmenge 1,7 Liter Kabellänge ca. 200 cm Temperaturregler Stufenloser Drehregler Geeignet für Käsefondue ✔️ Geeignet für Fleischfondue ✔️ Geeignet für Schokoladenfondue ✔️ Bewertungen bei OTTO ⭐ 4,5 von 5

Leider nicht für Käse geeignet: WMF Lono Fondue-Set: Testnote 1,7

WMF Lono Fondue-Set © WMF

Preis: 84,90 € statt 124,9 9 €

Zum Angebot bei OTTO

Testnote Gut (1,7) Note Fondue-Zubereitung Sehr gut (1,4) Note Handhabung Gut (1,7) Note Stabilität & Kratzfestigkeit Gut (2,0) Note Sicherheit Befriedigend (2,9) Betrieb Elektrisch Maximale Füllmenge 1,2 Liter Kabellänge ca. 170 cm Temperaturregler Stufenloser Drehregler Geeignet für Käsefondue ❌ Geeignet für Fleischfondue ✔️ Geeignet für Schokoladenfondue ❌ Bewertungen bei OTTO ⭐ 5 von 5

Welche Zutaten eignen sich für Käsefondue?

Nicht nur Brot lässt sich in den Fondue-Topf tunken, auch andere Zutaten schmecken zusammen mit geschmolzenem Käse. Sie können beispielsweise Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Sellerie, Karotten oder Champignons verwenden. Kartoffeln bieten sich ebenfalls an, achten Sie nur darauf, dass diese nicht im Topf zerfallen – lassen Sie am besten die Schale dran. Wer es exotischer mag, kann auch Süßkartoffelstücke eintunken. Wer eine süßsaure Kombination möchte, kann auch mit Äpfeln und Birnen experimentieren.

Welcher Wein passt zum Fondue?

Ein Weißwein wie Riesling passt am besten zu einem Fondue. Im Idealfall servieren Sie denselben Wein, den Sie für das Fondue mit dem Käse gemischt haben. Wenn Sie keinen Weißwein mögen, können Sie auf einen leichten, fruchtigen Rotwein zurückgreifen.