Mach die Fliege! Insektenfreie Räume dank Fliegengitter

Von: Melanie Staudacher

Teilen

Fliegengitter gibt es mit Alu-Rahmen zum Einsetzen oder zum Kleben für Türen und Fenster. © Canva

Sie sind unauffällig, einfach anzubringen und halten Insekten gewaltfrei fern: Fliegengitter im Tür- und Fensterrahmen bieten Schutz vor Krabbeltieren in Haus und Wohnung.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Es gibt nur Weniges, das noch nerviger ist, als Fliegen, Mücken und Co. in der Wohnung oder im Haus zu haben. Zum Glück ist die Lösung gegen nervige Insekten ganz einfach: ein Fliegengitter. Montieren Sie das Fliegengitter selbst an Tür, Fenster oder sogar am Dachfenster.

Fliegengitter Maßanfertigung – einfach online bestellen

Zu den gefragtesten Online-Anbietern von Fliegengittern nach Maß zählt Insetto. Der Anbieter fertigt für Sie individuelle Fliegengitter, Insektenschutz Plissees und Insektenschutz Rollos. Aktuell gibt es eine Rabattaktion, bei der Sie bis zu 20 Prozent sparen.

Tipp: Das hilft bei Mückenstichen

Fliegengitter selbst anbringen – So geht‘s

Fliegengitter als Rolle, mit Magnet oder zum Kleben

Sie haben noch mehr Krabbeltiere zu Gast? So entfernen Sie Ameisen ohne Gift.