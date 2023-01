Fitnessuhren für Anfänger: die besten Modelle

Von: Philipp Mosthaf

Gerade Einsteiger sollten Ihren Puls immer im Blick haben. Eine Fitnessuhr kann dabei helfen. © Yuri Arcurs/PantherMedia

Fitnessuhren sind für jeden von Vorteil, der mit Workouts und Laufen beginnt. Doch was muss eine Fitnessuhr für Einsteiger können? Wir haben die besten Modelle auf einen Blick.

Beginnen Sie mit Fitnessübungen oder Joggen? Herzlichen Glückwunsch, dann tun Sie Ihrem Körper und der Gesundheit etwas Gutes. Wer Sport treibt, der will natürlich auch seinen Fortschritt und Erfolg messbar machen. Fitness-Uhren, auch Fitnesstracker genannt, sind der ideale Begleiter für alle Workouts und Laufeinheiten. Ob im Wasser, im Fitnessstudio oder auf dem Trail – Fitnesstracker erfassen sämtliche wichtigen Daten. Doch, wie sinnvoll sind Fitnessuhren für Einsteiger? Klar ist, dass bei Fitnesstrackern beim Preis keine Grenzen gesetzt sind. Die Kosten können hierbei schon mal mehrere Hundert Euro betragen. Lohnt sich das für einen Anfänger? In diesem Artikel erfahren Sie, was eine Fitnessuhr für Anfänger können sollte. Zudem stellen wir Ihnen einige starke Modelle vor.

Was muss eine Fitnessuhr für Anfänger können?

Vorab: Eine Fitnessuhr für Einsteiger ist sehr sinnvoll! Regelmäßiges Training kann Ihre Fitness steigern und die Gesundheit fördern. Wer allerdings zu oft und zu viel will, der kann schnell seinen Körper überfordern und Schmerzen herbeiführen. Die Motivation kann dabei schnell abnehmen. Wer jedoch zu wenig läuft oder trainiert, der sieht keine Fortschritte. Mit einer Fitnessuhr für Anfänger ist eine gezielte Trainingssteuerung und -kontrolle möglich. Verschiedene Apps helfen mit Trainingsplänen, um die richtige Intensität zu finden. Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen, die eine Fitnessuhr für Anfänger haben sollte:

Das Display sollte groß genug sein , um während des Trainings verschiedene Leistungsdaten ablesen zu können. Hierzu gehören absolvierte Zeit, der Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz sowie die zurückgelegte Strecke und Geschwindigkeit beim Laufen oder Radfahren. Achten Sie daher auf eine Displaygröße von ungefähr 40 mm.

, um während des Trainings verschiedene Leistungsdaten ablesen zu können. Hierzu gehören absolvierte Zeit, der Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz sowie die zurückgelegte Strecke und Geschwindigkeit beim Laufen oder Radfahren. Achten Sie daher auf eine Displaygröße von ungefähr 40 mm. Die wichtigste Funktion einer Fitnessuhr für Einsteiger ist die Herzfrequenzmessung . Viele Fitnesstracker verfügen über eine integrierte Pulsmessung, die direkt am Handgelenk misst. Damit werden Brustgurte überflüssig. Die integrierte Pulsmessung kann jedoch oft zu Fehlern neigen, weshalb eine Fitnessuhr empfehlenswert ist, die sowohl ohne als auch mit Brustgurt bedient werden kann. Manche Modelle verfügen zudem über die Funktion, die maximale Herzfrequenz (HFmax) eingeben zu können. So können Sie die optimale Trainingsintensität vornehmen.

. Viele Fitnesstracker verfügen über eine integrierte Pulsmessung, die direkt am Handgelenk misst. Damit werden Brustgurte überflüssig. Die integrierte Pulsmessung kann jedoch oft zu Fehlern neigen, weshalb eine Fitnessuhr empfehlenswert ist, die sowohl ohne als auch mit Brustgurt bedient werden kann. Manche Modelle verfügen zudem über die Funktion, die maximale Herzfrequenz (HFmax) eingeben zu können. So können Sie die optimale Trainingsintensität vornehmen. Egal, ob es die ersten fünf oder zehn Kilometer sind oder ob man irgendwann einen Halbmarathon als Ziel hat. Jeder Läufer möchte wissen, wie viel Strecke er zurückgelegt hat. Hierfür ist die GPS-Funktion notwendig. Fitnessuhren für Anfänger sind sowohl mit integriertem als auch verbundenem GPS verfügbar. Das verbundene GPS funktioniert nur mittels des Smartphones. Achten Sie daher unbedingt auf integriertes GPS , dann können Sie das Smartphone zu Hause lassen.

notwendig. Fitnessuhren für Anfänger sind sowohl mit integriertem als auch verbundenem GPS verfügbar. Das verbundene GPS funktioniert nur mittels des Smartphones. Achten Sie daher unbedingt auf , dann können Sie das Smartphone zu Hause lassen. Weitere nützliche Zusatzfunktionen sind das Anpassen des Displays, so haben Sie die für Sie wichtigsten Daten immer auf einen Blick. Auch der automatische Stopp ist für viele wichtig. Besonders in der Stadt kommt es häufiger vor, dass man an einer Ampel stehen bleiben muss. Diese Wartezeit wirkt sich negativ auf die Trainingsdauer aus. Vor allem, wenn man auf Zeit läuft und seine neue Bestzeit aufstellen möchte, ist es wichtig, wenn die Fitnessuhr automatisch stoppt. Auch die Verbindung via Bluetooth ist nützlich. Nur so können Sie kabellose Kopfhörer anschließen und bekommen mit der richtigen Musik die nötige Motivation genau auf Ihre Ohren.

Im Folgenden stellen wir Ihnen Top-Modelle im Bereich der Fitnessuhren für Anfänger vor. Wir haben bei unserer Auswahl einige Testergebnisse, Kundenrezensionen und Verkaufszahlen mit einfließen lassen.

Fitnessuhr für Anfänger: HUAWEI Watch GT 2

Huawei Watch GT 2 © Amazon Produktbild

Funktionen Aktivitätstracking (verschiedene Modi), Schlaf-Monitoring, Höhenbarometer, Musikwiedergabe, Telefonie Herzfrequenzmessung ✓ Integriertes GPS ✓ Bluetooth ✓ Kompatible Betriebssysteme Android, iOS Displaygröße 46 mm Erhältliche Farben Schwarz, Braun, Grau, Orange Preis um 159 €

Fitnessuhr für Anfänger: Garmin Forerunner 35

Garmin Forerunner 35 © Amazon Produktbild

Funktionen Aktivitätstracking (verschiedene Modi), Intervalltraining, Schlaf-Monitoring, Musiksteuerung, Smart Notifications Herzfrequenzmessung ✓ Integriertes GPS ✓ Bluetooth ✓ Kompatible Betriebssysteme Android, iOS Displaygröße 35 x 40 mm Erhältliche Farben Frostblau, Lime, Schwarz, Weiß Preis um 92,70 €

Fitnessuhr für Anfänger: Polar Ignite

Polar Ignite © Amazon Produktbild

Funktionen Aktivitätstracking (verschiedene Modi), Schlaf-Analyse, Erstellung individueller Trainingspläne Herzfrequenzmessung ✓ Integriertes GPS ✓ Bluetooth ✓ Kompatible Betriebssysteme Android, iOS Displaygröße 43 x 43 mm Erhältliche Farben Schwarz, Weiß, Pink-Rosé, Gelb, Orange, Schwarz-Kupfer Preis ab 101,69 €

Fitnessuhr für Anfänger: Amazfit GTR 2e

Amazfit GTR 2e © Amazon Produktbild

Funktionen Aktivitätstracking (verschiedene Modi), Schlaf-Monitoring, Blutsauerstoff, Stressniveau, Alexa-Sprachassistent Herzfrequenzmessung ✓ Integriertes GPS ✓ Bluetooth ✓ Kompatible Betriebssysteme Android, iOS Displaygröße 46 x 46 mm Erhältliche Farben Grau, Grüm, Schwarz Preis um 139,44 €

Fitnessuhr für Anfänger: HONOR MagicWatch 2

HONOR MagicWatch 2 © Amazon Produktbild

Funktionen Aktivitätstracking (verschiedene Modi), Schlaf-Monitoring, Musikwiedergabe, Stressüberwachung Herzfrequenzmessung ✓ Integriertes GPS ✓ Bluetooth ✓ Kompatible Betriebssysteme Android, iOS Displaygröße 42 mm und 46 mm Erhältliche Farben Schwarz, Schwarz-Anthrazit, Silber-Braun Preis um 91,31 €

Auch interessant: Fitnesstracker für unter 50 Euro: gut und günstige Fitness-Uhren.