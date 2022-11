Feuerschalen & Feuerkörbe für den Garten: knisternde Gemütlichkeit in der kalten Jahreszeit

Von: Nina Dudek

Winterstimmung mit viel Romantik – und natürlich einer Feuerschale, dem Trend 2022 © DasyaDasya/PantherMedia

Feuerschalen fürs Freie verbreiten wunderschöne Weihnachtsmarkt-Stimmung im eigenen Garten. Einige bieten sogar geniale Zusatzfunktionen wie Grill oder einen Funkenschutz für ein Plus an Sicherheit.

Schon am späten Nachmittag setzt die Dämmerung ein, die Temperaturen sinken und die Abende ziehen sich endlos – machen Sie das Beste daraus!

Feuerkörbe für den Garten oder Feuerschalen für die Terrasse sind wieder schwer im Kommen. Mit wenig Aufwand (und ein bisschen Brennholz) sorgen Sie damit für funkenstiebende Romantik und den einen oder anderen gemütlichen Abend in geselliger Runde, beispielsweise beim Wintergrillen.

Noch ein paar Maronen auf den Grill über der Feuerschale gelegt, dazu Glühwein und fertig ist die Weihnachtsmarktstimmung für zu Hause!

Worauf Sie beim Kauf von Feuerschalen achten sollten, welche Modelle es gibt und wann und wo man sie verwenden darf, haben wir für Sie recherchiert.

Wann ist eine Feuerschale im Garten überhaupt erlaubt?

Grundsätzlich dürfen Sie Feuerschalen oder Feuerkörbe im Garten verwenden. Denn im Sinne des Immissionsschutzrechts handelt es sich um sogenannte „nicht genehmigungsbedürftige Anlagen“. Allerdings gibt es beim Feuermachen im Garten einiges zu beachten.

Der Gesetzgeber schreibt darüber hinaus vor, dass Feuerschalen und Feuerkörbe ausschließlich für „Wärme- oder Gemütlichkeitsfeuer“ verwendet werden dürfen. Das bedeutet: Gartenabfälle oder gar Unrat darin zu verbrennen, ist tabu. Außerdem dürfen nur bestimmten Brennstoffe wie naturbelassenes Holz, Holzkohle oder gepresste Holzbriketts verwendet werden.

Gut zu wissen: Feuerschalen oder -körbe mit einem Durchmesser von über einem Meter sind genehmigungspflichtig.

Wann sind Feuerschalen verboten?

Immer dann, wenn eine Gefahr für die Sicherheit besteht. Damit ist in erster Linie natürlich die Brandgefahr gemeint. Bei starkem Wind kann der Funkenflug zu einem ernsten Problem werden, auch bei großer Trockenheit (die durchaus auch im Winter herrschen kann!), sollte man vom Entzünden einer Feuerschale absehen.

Wie das Grillen auf dem Balkon ist auch das Anzünden von Feuerschalen und -körben auf Balkonen in der Regel im Mietvertrag festgelegt. Eine einheitliche gesetzliche Regelung zum Grillen (und auch Anzünden von Feuerschalen) auf dem Balkon gibt es nicht, daher lohnt sich ein Blick in die Hausordnung oder den Mietvertrag.

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie immer folgende Aspekte berücksichtigen:

Gefährdet die Feuerschale das Gebäude?

Belästigen Sie durch den Rauch eventuell Nachbarn?

Halten Sie genug Abstand zu eventuell Gegenständen (Gartenmöbel, Holzstoß etc.)?

Ist es sehr trocken oder weht starker Wind?

Haben Sie für den Notfall funktionsfähige Löschmaterialien in Griffweite?

Auf was muss man bei einer Feuerschale achten?

Natürlich soll eine Feuerschale oder ein Feuerkorb optisch etwas hermachen. Doch Sicherheit geht immer vor! Achten Sie deshalb darauf, dass die Schale oder der Korb keine allzu großen Löcher/Gitter hat, damit keine größeren Glutstücke auf den Boden fallen können.

Sinnvoll sind auch Modelle mit Deckel oder Funkenschutz, die die Ausbreitung der Funken minimieren. In der Regel lassen sich Feuerschalen auch dementsprechend mit Zubehörteilen nachrüsten.

Damit das Modell sicher steht, sollten auch die Beine verschweißt oder mit einem belastungsfähigen Gewinde fest mit Schale oder Korb verbunden sein. Vier Beine sind dabei standsicherer als drei.

Die besten Feuerschalen mit Grill

Sie lieben Wintergrillen? Dann verbinden Sie doch romantische Stimmung mit Grillvergnügen! Einige Feuerschalen gibt es bereits mit integrierter Grillfunktion und den entsprechenden Zubehör.

Welches Material eignet sich für Grill-Feuerschalen? Zum Grillen benötigt man große Hitze und diese entsteht am besten durch die Verwendung von Holzkohle. Diese hohen Temperaturen halten Modelle aus Eisen, Stahl, Edelstahl oder Gusseisen problemlos aus. Aber Vorsicht ist bei Feuerschalen aus Töpferware (Keramik, Ton), denn sie sind weit weniger Hitzebeständig.

Feuerschale mit Funkenschutz & Grillrost

FUNKENFLUG® Feuerschale mit Funkenschutz & Grillrost © Amazon

Diese Feuerschale sorgt für wohlige Wärme an geselligen Abenden und für zusätzliche Sicherheit. Als ideale 2-in-1 Grillfeuerschale für den Garten mit 80 cm Durchmesser punktet sie mit enormer Langlebigkeit und bis zu 500 Grad Hitzebeständigkeit. Inklusive Edelstahl-Grillrost für die Feuerschale, Grillbürste, Zange, Schürhaken und Grill Abdeckhaube.

Maße: 81x81x50 cm (TxBxH), 4,4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon, 119,99 €

Feuerschale mit Feuerplatte made in Germany

Optisches Highlight ist die mit Öl geriebe Oberfläche dieser Feuerschale mit Feuerplatte. © Amazon

Diese 2-in-1-Feuerschale aus legiertem Stahl verbindet Outdoor-Küche mit Gemütlichkeit. Feuer anschüren, Feuerplatte drauf und Grillen, danach Platte abnehmen und gemütlich mit Freunden und Familie am Feuer sitzen. Diese ca. 1 Meter durchmessende Grill-Feuerschale gibt es inklusive Zubehör wie Wok-Krone, Schneidebretter, Ruherost uvm.

Maße: 69x69x85 cm (TxBxH), 4,5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon, 329 €

Feuerkorb zum Grillen

Feuerkorb inkl. Funkenschutz und Grillrost für gesellige Grillabende © Amazon

Dieses Modell mit 57 cm Durchmesser ist aus strapazierfähigem Eisen und kombiniert Feuerkorb mit Grill. Die Gitteraußenwand lässt Luft und Wärme leicht zirkulieren und spendet so dauerhafte Wärme und Behaglichkeit. Ein Funkenschutz ist im Paket mit enthalten.

Maße: 79x79x51 cm (TxBxH), 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon, 49,99 €

Feuerschalen mit Funkenschutz für die Terrasse

Wer Feuerschalen auf der Terrasse verwendet, hat oft weniger Platz als im Garten. Die Nähe zu Haus, Gartenmöbeln oder Pflanzen kann dann unter Umständen nicht so gewahrt werden, wie es der Sicherheit zuträglich ist. In diesem Fall sollten Sie sich unbedingt für ein Modell mit Funkenschutz entscheiden!

Weihnachtlicher Feuerkorb

Das quadratische Design bietet ein besonders großes Fassungsvermögen. © Amazon

Mit Sternmotiven und seiner quadratischen Form ist dieser Eisen-Feuerkorb ein echter Hingucker. Seine besonders feine Gitterstruktur bewahrt die Glut sicher im Korbinneren, der Funkenschutz in Pyramidenform lässt viel Platz, damit die Flammen nach oben züngeln können.

Maße: 61,5x61,5x54 cm (TxBxH), 5 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon, 35,99 €

Feuerkorb für extralange Brenndauer

KESSER Feuerkorb inkl. Abdeckung gegen Funkenflug © Kessler

Dieser funkensichere Feuerkorb sorgt mit einem Fassungsvermögen von 44 Litern und einer Tragkraft von 10 kg für langes Lodern ohne Nachlegen. Der legierte Stahl ist besonders UV-, rost- und wetterfest und auch bis zu einer Temperatur von 1000 °C gegen Verformung geschützt.

Maße: 45x45x58 cm (TxBxH), 4 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon, 89,90 €

Feuerschale mit edlem Kupfer-Finish

Mit fast 80 cm Durchmesser ist diese große Feuerschale ein toller Wärmespender. © Amazon

Diese Terrassen-Feuerschale schickt stolze 76,2 cm Durchmesser und 61 cm Höhe ins Rennen. Die langlebige, solide Konstruktion besteht aus 0,7 mm dickem Stahlmetall mit einem auffälligen Hochtemperatur-Kupfer-Finish, das für zusätzliche Rostbeständigkeit sorgt.

Maße: 45x45x58 cm (TxBxH), 4,6 von 5 ⭐⭐⭐⭐⭐ bei Amazon, 170,73 €