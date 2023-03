Hut ab? Nein – Helm auf! Stiftung Warentest kürt Fahrradhelme für Kinder

Von: Ömer Kayali, Nina Dudek

Gut gelaunt und gut ausgerüstet kann‘s losgehen. Immer dabei: ein Fahrradhelm © Yuri Arcurs/PantherMedia

Endlich die ersten Sonnenstrahlen und eine Fahrradtour – da drehen Kinder gerne mal auf! Allzu schnell macht es da „plumps“. Ein hochwertiger Fahrradhelm ist da Pflicht.

Manchmal sind schon die Kleinen große Vorbilder: 82 Prozent aller Kinder trägt beim Radfahren einen Helm. Da können sich Mama und Papa mitunter eine Scheibe abschneiden. Damit ein Fahrradhelm aber nicht nur cool aussieht (und damit auch garantiert auf dem Kopf und nicht baumelnd am Lenker) landet, sollte er auch Sicherheitsstandards entsprechen.

Stiftung Warentest hat 18 verschiedene Kinderfahrradhelme genauer untersucht, die sich auch auf dem Roller, Skateboard oder Rollschuhen gut machen. Welche Punkte Sie beim Kauf sonst beachten sollten, verraten wir im folgenden Abschnitt.

Fahrradhelme für Kinder: Die wichtigsten Eigenschaften

Schutz, Material und Polsterung : Die Sicherheit steht bei der Auswahl des Fahrradhelms natürlich an erster Stelle. Aus welchem Material ist die Außenschale und wie ist die Beschaffenheit des Innenfutters? Bei einem Sturz muss die Polsterung Verletzungen verhindern.

: Die Sicherheit steht bei der Auswahl des Fahrradhelms natürlich an erster Stelle. Aus welchem Material ist die Außenschale und wie ist die Beschaffenheit des Innenfutters? Bei einem Sturz muss die Polsterung Verletzungen verhindern. Passform : Der Fahrradhelm für Ihr Kind muss fest und sicher auf dem Kopf sitzen. Sie sollten den Kopfumfang Ihres Kindes messen und einen Fahrradhelm in der passenden Größe auswählen. Bei manchen Modellen lässt sich das an einem Drehrad hinten am Helm noch etwas anpassen.

: Der Fahrradhelm für Ihr Kind muss fest und sicher auf dem Kopf sitzen. Sie sollten den Kopfumfang Ihres Kindes messen und einen Fahrradhelm in der passenden Größe auswählen. Bei manchen Modellen lässt sich das an einem Drehrad hinten am Helm noch etwas anpassen. Helmtyp und Design: Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass der Fahrradhelm dem Kind auch gefällt. Suchen Sie es am besten gemeinsam aus oder wählen Sie ein Modell in der Lieblingsfarbe. Es gibt unterschiedliche Helmtypen, etwa spezielle Mountainbike- oder Skatehelme. Sie unterscheiden sich jedoch nur in Einzelheiten, Schutz bieten sie alle gleichermaßen.

Testsieger Abus Youn-I 2.0

Design ohne Titel.jpg © Abus

Dieser Unisex-Helm für Mädchen und Jungen überzeugt auch in der Dämmerung und bei Dunkelheit. Mit LED Rücklicht und Reflektoren sind kleine Radfahrer damit nicht zu übersehen. Die schirmartige Vorderkante schützt das Gesicht, der tief heruntergezogene Schläfen- und Nackenbereich sorgt für erhöhten Rundumschutz.

Preis: ab 44,90 € Hersteller: Abus Helmtyp: Allround-Helm Gewicht: 235 bis 243 Gramm Größen: S (48-54 cm) und M (52-57 cm) Sonstiges: Fliegengitter verhindert, das Insekten unter den Helm gelangen

Fahrradhelm für Kinder mit revolutionärer MIPS-Technologie

Bell Sidetrack II Mips © Bell

Für kleine Rabauken ist die MIPS Protection ein Muss. Dabei wird eine zusätzliche gleitende Schale im eigentlichen Helm integriert. Diese liegt eng am Kopf an und minimiert bei einem seitlichen Schrägaufprall die Krafteinwirkung. Schädel und Gehirn werden so bei einem abrupten Stopp der Rotationsbewegung geschützt.

Preis: ab 34,99 € Hersteller: Bell Helmtyp: All-Mountain-Helm Gewicht: 306 Gramm Größen: 47 - 54 cm; 50 - 57 cm Sonstiges: No-Twist-Tri-Glide-System: die Gurte bleiben flach und in der richtigen Position

Fahrradhelme für Kinder: Welche Größe passt?

Der Fahrradhelm muss gut und fest auf dem Kopf sitzen und rundum gut schützen. Ist er zu groß oder zu klein, ist die Sicherheit nicht gewährleistet. Um die richtige Größe zu ermitteln, verwenden Sie am besten ein Maßband. Dieses legen Sie auf Stirnhöhe an und führen es einmal um den Kopf herum. Achten Sie darauf, dass es nicht zu locker, aber auch nicht zu eng anliegt. Rechnen Sie anschließend noch einen Zentimeter hinzu, dann erhalten Sie die optimale Größe für den Fahrradhelm.

Pico Flash von Alpina: leicht, robust und angenehm

Alpina Pico Flash Kinder Fahrradhelm © Alpina

Maximale Sicherheit bei minimalem Gewicht: Der Platzhirsch Alpina hat dem Pico Flash eine besonders robuste und widerstandsfähige 3-Shell Außenschale verpasst – und das bei nur ca. 233 Gramm Gewicht. Für anschmiegsamen Tragekomfort sorgt das die leichte und filigrane Konstruktion des Run System Ergo Flex+ – und erhöht so den Schutz.

Preis: ab 39,90 € Hersteller: Alpina Helmtyp: Allround/Skate-Helm Gewicht: 233 Gramm Größen: 50 - 55 cm Sonstiges: Mit den Neon- und Pinkfarben für zusätzliche Sichtbarkeit

2-in-1: Ski- und Fahrradhelm Casco Mini 2

Casco Kinder Mini 2 © Kinder Mini 2

Einmal investieren und rund ums Jahr was davon haben: Dieser mit der Testnote „Gut“ bewertete Kinderhelb kommt in der warmen Jahreszeit als Fahrradhelm zum Einsatz, im Winter leistet er beim Skifahren, Snowboarden oder Rodeln gute Dienste.

Preis: ab 58,62 € Hersteller: Casco Helmtyp: Allround-Helm Gewicht: 217 Gramm Größen: 52 - 56 cm Sonstiges: 360° Sichtbarkeit durch CASCO Reflex-Streifen, Winterausstattung optional erhältlich