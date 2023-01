Preisknaller für Ausgeschlafene: bis zu 71 % Rabatt auf Erwin Müller Bettwäsche

Von: Nina Dudek

Zauberhafte Marken-Bettwäsche zu traumhaften Preisen © eBay

Sie möchten sich im Winter am liebsten im Bett verkriechen? Drastisch reduzierte Markenbettwäsche von Erwin Müller ist der beste Grund dafür!

Kuschelige Bettwäsche, edle Tischtücher, hauchzarte Gardinen und mollig warme Decken – schon seit 1951 steht das Traditionsunternehmen Erwin Müller für hochwertige Textilien. Die haben zu Recht ihren Preis, denn die Markenware hält und hält und hält. Bei eBay gibt es Markenbettwäsche von Erwin Müller gerade zum Schnäppchenpreis mit bis zu 71 Prozent Rabatt. Das freut nicht nur Hobby-Innendesigner und Gemütlichkeit-Fans, sondern alle, die endlich einen guten Grund suchen, sich die Bettdecke bis zum Frühling über den Kopf zu ziehen.

71 % Rabatt – Premium Mako-Satin Bettwäsche von Erwin Müller

Durch den hochwertigen Digitaldruck bleiben die Farben dauerhaft schön. © eBay

Warme Farben für warme Gemütlichkeit im Bett. Diese Bettwäschegarnitur ist mit Makro-Satin in Premiumqualität besonders anschmiegsam. Mercerisierten Garne sorgen für einen edlen Schimmer und sanft fließende Eigenschaften. Set mit 1 Kissen und Bettdeckenbezug in verschiedenen Größen.

Nur 28,45 € statt 98,45 € bei eBay

60 % Rabatt – Perkal-Seersucker Bettwäschegarnitur von Erwin Müller

Mit langlebigem Blumenprint gegen Winterblues © eBay

Perkal-Seersucker hat zwar dieselbe waffelartige Struktur wie Seersucker, die Qualität ist dabei noch weicher, hautsympathischer und außerdem temperaturausgleichend. Diese Bettwäsche trocknet besonders schnell, muss nicht gebügelt werden und lässt sich mit einem Reißverschluss schließen. Göße 155 x 200 cm, Kissen 80 x 80 cm.

Nur 23,45 € statt 58,45 € bei eBay

58 % Rabatt – Erwin Müller Satin-Wendebettwäsche „Sternzeichen“

Satin Bettwäsche mit Sternzeichen von Erwin Müller © eBay

Bei dieser Satin-Wendebettwäsche mit Sternzeichen bleiben die Farben dank hochwertigem Digitaldruck lange leuchtend schön. Pflegeleicht waschbar bei 60°, mit praktischem Reißverschluss in verschiedenen Größen und Ausführungen. Set mit 1 Kissen und Bettdeckenbezug. Nur noch wenige vorrätig!

Nur 21,45 € statt 51,45 € bei eBay

53 % Rabatt – Erwin Müller-Wendebettwäsche aus Mako-Satin

Zwei frische Farben und viele verschiedene Größen © eBay

Seidig glatt schmeichelt diese Makro-Satinbettwäsche, die es in zwei Farben gibt: Altrosa oder Petrol sowie in vielen verschiedenen Größen. Bügelleichte Qualität mit praktischem Reißverschluss. Set mit 1 Kissen und Bettdeckenbezug in verschiedenen Größen

Nur 48,45 € statt 103,45 € bei eBay

48 % Rabatt – Erwin Müller Seersucker-Bettwäsche

Frühlingshafte Bettwäsche in pflegeleichter Qualität © eBay

Pflegeleichter geht es nicht: Die typische Krepp-struktur von Seersucker kommt ganz ohne Bügeln aus und ist bei dieser Bettwäsche besonders fein gewebt. Für ein zart-weiches Hautgefühl wie reine Baumwolle. Mit Set mit 1 Kissen und Bettdeckenbezug in verschiedenen Größen und praktischem Reißverschluss.

Nur 21,45 € statt 41,45 € bei eBay