Die richtige Maus statt Mausarm: Die Vorteile einer ergonomischen PC-Maus

Von: Melanie Staudacher

Schmerzen in den Fingern oder im Handgelenk können auftreten, wenn Sie die falsche Maus verwenden. © Monique Wüstenhagen/dpa-tmn

Was ist eine ergonomische Maus? Für wen ist sie sinnvoll? Welche Modelle gibt es und wo kann man sie kaufen? Alle Infos und die besten Modelle finden Sie hier.

Vielleicht kennen Sie es: Nach einem langen Tag im Büro, an dem Sie sich viel durchs Internet, E-Mails und Programme geklickt haben, schmerzen Ihnen die Finger, das Handgelenk oder sogar der ganze Arm? Möglicherweise liegt die Ursache für die Schmerzen darin, dass Sie bei der Arbeit am Computer die falsche Maus verwenden.

Inhaltsverzeichnis

Für wen ist eine ergonomische Maus sinnvoll?

Eine ergonomische Maus ist sinnvoll für alle, die am sogenannten RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury) oder auch Mausarm, leiden. Durch die immer gleichen Bewegungen mit der Maus bei der Arbeit an Computern, werden Muskeln, Sehnen und Bänder überlastet. Nicht nur Finger und Handgelenke sind davon betroffen, oftmals strahlen die Schmerzen bis in die Arme, Schultern oder sogar in den Rücken.

Einen Mausarm zu erkennen, ist nicht leicht. Ähnliche Symptome werden durch das Karpaltunnelsyndrom verursacht oder eine Sehnenscheidenentzündung. In jedem Fall hilft es, die Hand während der Nutzung einer Maus in eine natürliche Position zu bringen – dafür gibt es verschiedene Arten ergonomischer Mäuse.

Welche ergonomische Maus ist die beste?

Eine ergonomische Maus soll zu einer natürlichen und schonenden Haltung der Hand beitragen. Im Gegensatz zur Nutzung einer klassischen Computer-Maus werden so die Durchblutung gefördert und die Nervenbahnen nicht eingeengt.

Diese Arten von ergonomischen Mäusen gibt es:

vertikale Maus

Trackball-Maus

Stift-Maus

Roller-Maus

Handschuh-Maus

Der Klassiker: die vertikale Maus

Die wohl bekannteste Form einer ergonomischen Maus ist die vertikale Maus. Während bei einer nicht-ergonomischen Maus die Finger flach auf den Klickflächen liegen, ist die Hand bei einer vertikalen Maus um bis zu 90 Grad gedreht. Der Nutzer hält seine Hand so, als würde er jemandem die Hand schütteln.

In dieser Position ist die Muskelaktivität im Arm deutlich geringer, die Beschwerden eines Mausarms reduzieren sich in den meisten Fällen nach einer Weile.

Bei der Logitech Lift wird die Hand in einem 57-Grad-Winkel gehalten. © Logitech

Eine runde Sache: die Trackball-Maus

Eine spezielle Variante der ergonomischen Mäuse ist die sogenannte Trackball-Maus. Um den Cursor zu bedienen, muss nicht die ganze Maus bedient werden, sondern lediglich der Ball in der Mitte der Maus bewegt werden. Ist der Trackball oben in der Mitte der Maus angebracht, kann sie sowohl von Rechts- wie auch Linkshändern genutzt werden. Ist der Ball an der Seite verbaut, sollten Sie beim Kauf darauf achten, das richtige Modell zu wählen.

Die Trackball-Maus eignet sich zudem besonders für Aufgaben, die eine hohe Präzision erfordern. Aber Achtung: Bei dieser Art von Computer-Maus werden zwar Nacken und Schultern besonders entlastet, Finger und Daumen werden jedoch mehr beansprucht.

Sieht etwas verwunderlich aus, entlastet jedoch Nacken und Schultern bei der PC-Arbeit. Dieses Modell ist von Kensington. © Kensington

Die Trackball-Maus gibt es auch in einem weniger ausgefallenen Design. Dabei kann man zwischen klassischer Mausbedienung und Trackball hin- und herwechseln.

Klassisches Mausmodell mit Trackball von Speedlink © Speedlink

Konventionell trifft auf modern: die Stift-Maus

Wer täglich mit Maus und Tastatur arbeitet und das Schreiben mit einem Stift vermisst, für den ist diese ergonomische Maus das Richtige: Mithilfe eines Sensors, der an der Spitze der Stift-Maus angebracht ist, kann man sie nutzen, wie man es von Kugelschreibern oder Bleistiften gewohnt ist.

Mit einer ergonomischen Stift-Maus soll die natürliche Schreibbewegung nachgeahmt werden, wie hier bei dem Modell von Eliauk. © Eliauk

Da Elle und Speiche sich beim Arbeiten mit dieser ergonomischen Maus nicht verdrehen, sorgt die Stift-Maus für weniger Spannungen im Arm. Im Vergleich zu den anderen ergonomischen Modellen, werden die Muskeln und Sehnen mehr belastet.

Zudem ist bei dieser Art ergonomischer Maus zu beachten, dass sie richtig gehalten werden muss, damit der Sensor die Bewegungen erkennt. Wo sich die Tasten zum Klicken an der Stift-Maus befinden, ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Viele müssen sich an die Nutzung erst eine Weile gewöhnen. Dafür ist eine Stift-Maus sehr günstig zu haben.

Die Roller-Maus entlastet besonders gut

Die Roller-Maus, auch Rollstangenmaus oder Bar-Maus genannt, ist die wohl teuerste Art ergonomischer Maus. Sie wird direkt vor der Tastatur positioniert und mit beiden Händen bedient. Dadurch entsteht eine symmetrische Körperhaltung, bei der Handgelenke, Arme und Schultern sehr wenig beansprucht werden.

Roller-Mäuse werden entweder direkt vor der Tastatur platziert oder daran montiert. Die meisten Rollstangenmäuse haben zudem eine weiche Auflage für die Handgelenke, wie hier bei der Roller-Maus von Contour. © Contour

Handschuh-Maus entwickelt an niederländischen Universität

Die namensgebende Form der Handschuh-Maus soll sie zu einem besonders ergonomischen Modell machen. Ihr Design geht auf Forschungen an den medizinischen Universitäten in Rotterdam und Maastricht zurück. Erstmals vorgestellt hat die Handschuh-Maus die Firma Hippus.

Durch das handschuhförmige Design verhindert diese Maus, dass bei der Arbeit am Computer die Hände und Arme übermäßig belastet werden.

Ergonomische Handschuh-Maus von Hippus © Hippus

Ergonomische Mäuse für Linkshänder